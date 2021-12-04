美麗的越南地標出現在時代廣場 Thomson Reuters Building 的廣告牌上

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越南胡志明市, Dec. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2021 年 12 月 2 日，在紐約時代廣場中心的主要廣告牌上，一段展示越南美景和越南及美國定期航班正式啟航的影片引起全球關注。

越南迷人的風景，如神秘的韓松洞、下龍灣和寧平的壯麗和如詩如畫般的景色，以及充滿活力和令人印象深刻的峴港、河內和胡志明市，活現在標誌性的樓高 30 層的 Thompson Reuters 大樓 700 平方呎 LED 屏幕上。

而首條越南及美國的直航商業航線的啟航儀式亦於 11 月 28 日在此舉行，開啟兩國經濟文化交流的下一步。越南航空成為越南第一家營運直航美國定期商業航班的航空公司，這對於越南航空業的整體發展和越南航空來說無疑是一個特別的里程碑。

越南航空每週營運兩班從胡志明市飛往三藩市的航班，並採用波音 787 和空中巴士 A350 兩款現代寬體飛機。從胡志明市飛往三藩市的飛行時間為 13 小時 50 分鐘，回程則為 16 小時 40 分鐘。

一旦確定 2019 冠狀病毒病疫情受控後，航空公司計劃將服務增至每週 7 班，並計劃營運一條新航線連接洛杉磯與河內和胡志明市。

2021 年 11 月 4 日，美國聯邦航空管理局 (FAA) 准予越南航空營運直航兩國的定期航班。這家旗艦航空公司是第一家也是唯一一家獲准營運定期飛往美國的商業航班的越南航空公司。

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