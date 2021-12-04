Metro Star沿胡志明市的越南首条地铁线掀起投资热潮

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越南胡志明市, Dec. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Star项目具有独特的位置优势，毗邻河内高速最大的环岛，靠近城市2区，坐落在西贡东部风景最优美的林荫大道上，通过Pham Van Dong和Mai CHi Tho林荫大道与2环连接，前往东南西北各个方向都很便捷。尤为特别的是，Metro Star非常罕见地通过一个步行天桥直接连到10地铁站，可通往1区的中央车站。此外，Metro Star还融合了新加坡多个海湾公园和这个狮城岛国绿色生活空间所启发的新加坡设计精华，这是极大的优势，对越南人民来说极具吸引力、亲和力和影响力。此外，Metro Star还以韩国明洞街为模型打造出独特的购物、娱乐和美食街，属越南首例。所有这些都预示着项目将为年轻的守德郡和西贡东部地区带来最卓越的特点和功能。



最近有报纸报道，守德郡守添选区一个项目的公寓价格高达1.6亿越南盾/平方米，而另一个位于守德郡安庆选区的公寓价格高达4.5亿越南盾/平方米，但仍有很多买家。作为西贡的老城中心，如果将守德郡划分为1、2、3等区，再加上长寿选区，这些围绕10号地铁站的区域无疑就是这座城市的行政中心，也被称作“1区”。

另外，最近还有传闻，位于10号地铁站的Metro Star项目将推出第二批出售单元，公寓价格仅为6100万越南盾/平方米，商铺价格为1.21亿越南盾/平方米，这激起了购房者的强烈兴趣。除此之外，与“守德郡1区”的其他项目相比，这个价格是购房者和投资者的一个绝佳机会。

CC14承包商（第一建筑公司旗下单位）承诺每6天建好一层楼并已完成法律文件，该项目将从2022年第三季度开始交付商铺和公寓。

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