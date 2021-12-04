Metro Star 在胡志明市就越南第一條地鐵線掀起投資熱潮

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越南胡志明市, Dec. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 憑藉優越的地理位置，Metro Star 位於河內高速公路上最大的環形交叉路口，靠近第 2 區，位於西貢東部最美麗的大道上，經由范文同和梅志壽大道連接至 2 號環線，前往東、西、南、北方向非常快捷方便。特別值得一提的是，Metro Star 也是少有的項目，其行人天橋直接連接地鐵 10 號站和 1 區中央站。此外，Metro Star 也極具吸引力，其設計靈感精髓融合了新加坡獅城的濱海灣花園和綠色生活空間，非常實用及貼近越南人民；同時按照韓國明洞街模型設計，讓具有獨特的購物、娛樂和美食街首次在越南出現。這一切旨在承諾為年輕的守德城市和西貢東部創造最具特色的景點。

最近，報章報導了守添區的一個公寓項目，守德市的價格高達每平方米 1.6 億越南盾 而另一個位於安慶區的項目，守德市的價格高達每平方米 4.5 億越南盾，但仍有大批買家。如果將守德市劃分為 1、2、3 區…… 作為西貢的舊市中心，長壽區 10 號地鐵站周圍無疑將成為該市的行政中心，也被稱為「1 區」。

此外，最近有傳言稱，地鐵 10 號站的 Metro Star 將推出第二批銷售單位，公寓的售價僅為每平方米 6,100 萬越南盾，而商舖住宅的售價為每平方米 1.21 億越南盾，這引起物業買家的興趣。此外，與「守德市 1 區」的其他項目相比，這些價格對住宅買家和投資者來說是一個絕佳機會。

在承包商 CC14（建設總公司 1 號）的 6 天施工期承諾和法律文件齊全的情況下，該項目將從 2022 年第三季度開始交付商舖住宅和公寓。

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