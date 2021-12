Indberetning af ledende medarbejderes handel med cBrain-aktier

Fondsbørsmeddelelse nr. 30/2021

København, 5. december 2021







Felida ApS, som ejes af Thomas Qvist, CTO i cBrain, har solgt en aktiepost svarende til 2,54 % af aktiekapitalen i cBrain. Aktierne er solgt til en kreds af institutionelle aktionærer, herunder flere som i forvejen ejer aktier i cBrain.

Salget betyder, at Thomas Qvist har reduceret sin samlede aktiepost i cBrain fra 6,12% til 3,58%.

Baggrunden for salget er de danske lagerbeskatningsregler, som bl.a. medfører, at der skal betales skat af ikke realiserede kursgevinster. For at skaffe de fornødne likvide midler til at dække skattebetaling, er Thomas Qvist derfor blevet nødt til at sælge en større del af sin samlede aktiepost.

cBrain har gennem årene noteret en stadig stigende interesse for selskabet og i de seneste år ikke mindst fra institutionelle investorer. Selskabets ejerkreds tæller i dag omkring 14.300 aktionærer med aktionærer i mere end 45 lande.

Ovenstående transaktion bidrager naturligvis til at øge likviditeten i aktien, samtidig med at ejerkredsen udbredes yderligere på den institutionelle side.

Se vedhæftet skema for uddybning.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO





















Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

Attachments