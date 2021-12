アナクアが株式会社アスと戦略的パートナーシップを締結

日本顧客へアナクアへの知財管理システム導入とサポートを提供する 長期的なパートナーシップを構築

December 05, 2021 18:00 ET | Source: Anaqua Inc Anaqua Inc

Boston, Massachusetts, UNITED STATES