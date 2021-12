EssilorLuxottica : Risultati dell’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria di EssilorLuxottica sulle azioni GrandVision

English Italian French

Risultati dell’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria di EssilorLuxottica sulle azioni GrandVision

Il Periodo di Adesione si è concluso il 3 dicembre 2021 (alle 17:40 CET)

Il 13,06 % delle A zioni è stato portato in adesione durante il Periodo di Adesione

In aggiunta al l’ 86,67% delle A zioni già detenute dall’Offerente , l’Offerente sarà in possesso del 99,73 % delle A zioni

Il Regolamento dell’Offerta avverrà in data 8 dicembre 2021, data in cui sarà corrisposto il Prezzo di Offerta pari a 28,42 Euro per Azione

Le Azioni residue possono essere portate in adesione nel Periodo di Post-Adesione, che va dal 7 dicembre alle 09:00 CET fino al 20 dicembre 2021 alle 17:40 CET.





Charenton-le-Pont, Francia e Schipol, Olanda (6 dicembre, 2021 – 7:00 CET) – Con riferimento al comunicato stampa del 7 ottobre 2021 di EssilorLuxottica S.A. (l'“Offerente”) e GrandVision N.V. (“GrandVision”) in merito alla pubblicazione nella stessa data del documento di offerta (il "Documento di Offerta") per l'Offerta pubblica d’acquisto obbligatoria (l'"Offerta") da parte dell'Offerente a tutti i titolari di azioni GrandVision, l'Offerente e GrandVision annunciano i risultati dell'Offerta.

Adesione

Durante il Periodo di Adesione, conclusosi alle ore 17:40 CET del 3 dicembre 2021, sono state portate in adesione all'Offerta 33.225.412 Azioni, che rappresentano circa il 13,06% delle Azioni e un valore complessivo di circa 944.266.209 Euro. Includendo le 220.537.421 Azioni già detenute dall'Offerente alla data odierna, l’Offerente sarà in possesso di 253.762.833 Azioni, pari a circa il 99,73% delle Azioni.

Ai sensi dell'articolo 24 del Decreto, il perfezionamento (gestanddoening) dell'Offerta non è subordinato a condizioni.

Regolamento

Con riferimento al Documento di Offerta, gli Azionisti che hanno aderito all'Offerta riceveranno il Prezzo di Offerta per ciascuna Azione validamente portata in adesione (o una adesione viziata a condizione che l'Offerente abbia rinunciato a tale vizio) e trasferite (geleverd) nei termini e nei limiti dell'Offerta.

Il regolamento dell'Offerta e il pagamento del Prezzo di Offerta in relazione a ciascuna Azione validamente portata in adesione (o invalidamente portata in adesione, qualora tale invalidità sia stata comunque accettata dall’Offerente) avverrà l’8 dicembre 2021.

Periodo Post-Adesione

L’Offerente annuncia che gli Azionisti che non hanno portato in adesione le proprie Azioni durante il Periodo di Adesione avranno la possibilità di farlo alle stesse condizioni applicabili all'Offerta, durante il Periodo di Post-Adesione (na-aanmeldingstermijn) che inizierà il 7 dicembre 2021, alle ore 09:00 CET e terminerà il 20 dicembre 2021 alle ore 17:40 CET.

L'Offerente annuncerà pubblicamente i risultati del Periodo di Post-Adesione, l'importo totale e la percentuale totale delle Azioni dallo stesso detenute ai sensi dell'Articolo 17 comma 4 del Decreto entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del Periodo di Post-Adesione.

L'Offerente continuerà ad accettare il trasferimento (levering) di tutte le Azioni portate in adesione durante il Periodo di Post-Adesione e pagherà il Prezzo di Offerta per ciascuna Azione trasferita (geleverd) all'Offerente tempestivamente, ma in ogni caso entro cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui il relativo Azionista ha trasferito (geleverd) le proprie Azioni all'Offerente.

Durante il Periodo Post-Adesione, gli Azionisti non hanno diritto di ritirare le Azioni Portate dall'Offerta, indipendentemente dal fatto che le Azioni siano state portate in adesione durante il Periodo di Adesione o in quello di Post-Adesione.

Delisting

Considerato che, alla chiusura dell’Offerta, l’Offerente detiene più del 95% delle Azioni, l’Offerente e GrandVision intendono delistare le Azioni negoziate su Euronext Amsterdam il prima possibile ai sensi delle procedure previste dalla legge. Dettagli aggiuntivi sul delisting saranno comunicati non appena disponibili. È probabile che tali passaggi abbiano conseguenze significative per gli Azionisti che non aderiranno all'Offerta come stabilito nella Sezione 5.11.2 del Documento di Offerta (Liquidity, delisting of the Shares and post-closing steps).

Procedura di acquisto

Dato che l'Offerente ha acquisito più del 95% delle Azioni, l'Offerente intende avviare quanto prima la procedura di Buy-Out. Si rinvia alla Sezione 5.11.4 (Buy-out proceedings) del Documento di Offerta.

Implicazioni aggiuntive per gli Azionisti che non hanno aderito all’Offerta

Gli Azionisti che non intendono portare in adesione le proprie Azioni durante il periodo di post-Adesione devono leggere attentamente le sezioni del Documento di Offerta che illustra ulteriormente la volontà dell’Offerente, come (ma non solo) la Sezione 5.11 (Consequences of the Offer for non-tendering Shareholders), che descrive le conseguenze alle quali vanno incontro gli Azionisti che continuano a detenere le azioni in GrandVision.

Annunci

Qualsiasi annuncio contemplato dal Documento di Offerta sarà emesso mediante comunicato stampa.

Documento di Offerta, dichiarazione di posizione e ulteriori informazioni

Questo annuncio contiene informazioni selezionate e sintetiche riguardanti l'Offerta e non sostituisce il Documento di Offerta e/o il Position Statement. Le informazioni contenute nel presente annuncio non sono complete e ulteriori informazioni sono contenute nel Documento di Offerta e Position Statement.

Copie digitali del Documento di Offerta sono disponibili sul sito web di EssilorLuxottica (www.essilorluxottica.com) e copie digitali del Documento di Offerta e del Position Statement sono disponibili sul sito web di GrandVision (www.grandvision.com). Tali siti non costituiscono parte e non sono incorporati per riferimento nel Documento di Offerta.

Copie del Documento di Offerta e del Position Statement sono inoltre disponibili gratuitamente presso GrandVision e l'Agente di Cambio.

GrandVision N.V.

The Base

Evert van de Beekstraat 1-80

Tower C, 6th floor

1118CL Schiphol

The Netherlands

ABN AMRO Bank N.V.

Corporate Broking and Issuer Services HQ7212

Gustav Mahlerlaan 10

1082 PP Amsterdam

The Netherlands

Advisor

Citigroup Global Markets Europe AG ha agito in qualità di consulente finanziario dell'Offerente. Stibbe N.V. ha agito in qualità di consulente legale dell'Offerente in relazione al diritto olandese. Sullivan & Cromwell LLP ha agito in qualità di consulente legale dell'Offerente per questioni di diritto statunitense e francese.

ING Bank N.V. ha agito in qualità di consulente finanziario di GrandVision. De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ha agito come consulente legale di GrandVision.

.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita. L’azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut, LensCrafters e, dal 1° luglio 2021, GrandVision (con una partecipazione di maggioranza) nel retail ottico e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 140.000 dipendenti, nel 2020 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma di circa 14,4 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro St Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com.

GrandVision

GrandVision, parte del gruppo EssilorLuxottica, è un leader globale nella vendita di prodotti ottici e offre cure oculistiche di alta qualità a prezzi sostenibili a un numero sempre maggiore di clienti in tutto il mondo. GrandVision offre cure oculistiche di alta qualità con un’ampia gamma di servizi forniti dai suoi professionisti. I nostri prodotti comprendono occhiali da vista, sia montature sia lenti, lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto, nonché occhiali da sole, anche con lenti graduate. Questi prodotti sono offerti attraverso le principali insegne retail che operano in più di 40 paesi in Europa, nelle Americhe, in Medio Oriente e in Asia. GrandVision serve i suoi clienti in oltre 7.200 negozi e con più di 39.000 dipendenti, dimostrando ogni giorno che in EYE CARE, WE CARE MORE. Da marzo 2021, GrandVision partecipa al Global Compact delle Nazioni Unite e aderisce all’approccio basato sui principi al business responsabile. Per ulteriori informazioni. www.grandvision.com

CONTATTI

EssilorLuxottica GrandVision

Giorgio Iannella – Head of Investor Relations Annia Ballesteros – Investor Relations Director

e-mail: ir@essilorluxottica.com e-mail: annia.balesteros@grandvision.com

Marco Catalani – Head of Corporate Communications Carola Okhuijsen – Head of Corporate Communications

e-mail: media@essilorluxottica.com e-mail: carola.okhuijsen@grandvision.com

DISCLAIMER

Questo è un comunicato stampa congiunto di EssilorLuxottica e GrandVision ai sensi della Sezione 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, della Sezione 17 e Sezione 24 del Decreto olandese sulle offerte pubbliche di acquisto (Besluit openbare biedingen Wft) in relazione all’offerta pubblica obbligatoria amichevole di EssilorLuxottica su tutte le azioni emesse e in circolazione del capitale sociale di GrandVision.

L'Offerta ha per oggetto le azioni ordinarie di GrandVision, società olandese quotata su Euronext Amsterdam, ed è soggetta a requisiti procedurali e informativi olandesi, che possono essere diversi da quelli degli Stati Uniti.

Nella misura applicabile, l'Offerta si svolgerà anche negli Stati Uniti in conformità con le disposizioni applicabili della Sezione 14(e) dell'US Securities Exchange Act del 1934 (l'"Exchange Act") e del Regolamento 14E adottato ai sensi dell'Exchange Act, e fatte salve le eventuali esenzioni previste dalla Regola 14d-1.

Né la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America né nessun’altra Commissione di singolo Stato degli Stati Uniti d’America ha (a) approvato o disapprovato l'Offerta; (b) deliberato sul merito o sulla congruità dell'Offerta; o (c) approvato sull'adeguatezza o accuratezza della comunicazione nel documento di offerta. Qualsiasi dichiarazione contraria costituisce un reato negli Stati Uniti d’America.

Le informazioni contenute nel comunicato stampa non vogliono essere esaustive. Questo annuncio è solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di qualsiasi offerta, ad acquistare o sottoscrivere titoli. Qualsiasi offerta viene effettuata esclusivamente tramite il Documento di Offerta approvato dall'Autorità olandese per i mercati finanziari (Stichting Autoriteit Financiële Markten).

La distribuzione di questo comunicato stampa può, in alcuni paesi, essere limitata da leggi o regolamenti. Pertanto, le persone che entrano in possesso di questo documento dovrebbero informarsi e osservare queste restrizioni. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, EssilorLuxottica e GrandVision declinano ogni responsabilità per la violazione di tali restrizioni da parte di qualsiasi persona. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi sul mercato dei capitali di quella giurisdizione. Né EssilorLuxottica, né GrandVision, né alcuno dei loro consulenti si assume alcuna responsabilità per eventuali violazioni di tali restrizioni. Qualsiasi azionista di GrandVision che abbia dubbi sulla propria posizione dovrebbe consultare senza indugio un consulente professionale appropriato.

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che riflettono le attuali aspettative di EssilorLuxottica su eventi futuri e sulla performance finanziaria e operativa. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle assunzioni e aspettative di EssilorLuxottica relative a eventi futuri e trend che hanno influenza sulla futura performance di EssilorLuxottica, tenendo in considerazione tutte le informazioni al momento disponibili a EssilorLuxottica, e non costituiscono una garanzia sulla performance futura. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze in quanto riguardano eventi e dipendono da circostanze che potrebbero verificarsi o non verificarsi in futuro, ed EssilorLuxottica non può garantire l’accuratezza e la completezza delle dichiarazioni previsionali. Una moltitudine di fattori rilevanti, non tutti noti o sotto il controllo di EssilorLuxottica, potrebbero determinare risultati effettivi significativamente diversi rispetto a quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali in conseguenza a rischi e incertezze a cui EssilorLuxottica è sottoposta. Ogni dichiarazione previsionale è formulata alla data del presente comunicato, ed EssilorLuxottica non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, in conseguenza a nuove informazioni o per qualsiasi altro motivo.

Allegato