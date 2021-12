CATANA GROUP : RESULTATS 2020 2021

Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 6 décembre 2021 à 8h

RESULTATS 2020/2021

Doublement de la rentabilité opérationnelle

Résultat net supérieur à 14% du CA

Trésorerie nette triplée

Forte croissance garantie par un carnet de commandes de 676 unités représentant 401 M€ sur 3 exercices

En Millions d'euros 2020/2021 2019/2020 CA 101.8 82.6 Achats consommés

Charges de personnel

Charges externes

Impôts et taxes

Dotations amortissements et provisions

Variations de stocks

Autres charges et produits opérationnels courants - 43.7

- 11.4

- 29.5

- 1

- 4.5



+ 2.6

- 0.3 - 36

- 9.8

- 27.2

- 1.1

- 4.4



+ 2.6

+ 0.1 Résultat Opérationnel Courant + 14 + 6.8 Autres charges et produits opérationnels Résultat opérationnel + 14 + 6.8 Résultat financier - 0.1 - Charge ou produit d’impôt + 0.7 - 0.8 Résultat Net de l’ensemble consolidé

% du CA + 14.6

14.36% + 6

6.67% Résultat Net part du Groupe + 14.1 + 5.7 Capacité d’autofinancement + 16.8 + 10.1 Investissements 5.9 8.7 Cash net (+) + 18.1 + 5.7 Dont trésorerie disponible + 45.5 + 35 Dont dettes financières - 27.4 - 29.3 Capitaux propres part du groupe 50.3 35.9

Dans un exercice 2020/2021 encore marqué par les conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19, CATANA GROUP poursuit une nouvelle fois sa trajectoire de croissance ce qui lui permet de doubler sa rentabilité opérationnelle et tripler sa trésorerie nette. Disposant d’un carnet de commandes exceptionnel, CATANA GROUP s’attend à des exercices 2022 et 2023 en très forte croissance en termes d’activité et de rentabilité.

Un nouveau palier de rentabilité franchi

CATANA GROUP a su maintenir un niveau de croissance significatif (23%), porté par le succès de ses gammes de produits et notamment de son concept unique BALI qui accélère très nettement sa conquête de parts de marché.

Dans ce contexte vertueux, et bénéficiant de leviers de marges supplémentaires (amélioration des achats et de la productivité), CATANA GROUP voit ainsi son résultat opérationnel doubler (+ 14 M€ contre +6.8 M€ en 2019/2020) et représenter désormais 13.7% du chiffre d’affaires.

Conformément aux règles comptables IFRS, et compte tenu des perspectives prévisionnelles bénéficiaires du Groupe pour les années à venir, CATANA GROUP a dû comptabiliser un impôt différé actif supplémentaire. Le rapport entre la charge d’impôt exigible de l’exercice et ce produit net d’impôt différé génère un produit d’impôt de 0.7 M€.

Ainsi, le résultat net consolidé est multiplié par près de 2.5 et ressort positif de 14.6 M€ contre 6 M€ en 2019/2020. Il représente ainsi 14.36% du chiffre d’affaires contre 6.67% en 2020.

Le résultat net « part du Groupe » suit cette tendance en étant positif de 14.1 M€ contre 5.7 M€ en 2019/2020.

Un renforcement massif de la structure financière

Les flux de trésorerie de l’entreprise sont impactés par cette évolution forte de la rentabilité. La capacité d’autofinancement du Groupe ressort ainsi significativement positive et s’établit à 16.8 M€ contre 10.1 M€ en 2019-2020.

Renforcé par la variation favorable du besoin en fonds de roulement pour 1.8 M€, le flux de trésorerie lié à l’activité double et ressort positif de 18.6 M€ contre un flux positif de 9.3 M€ en 2019/2020.

Principalement composé de développement de nouveaux modèles compte tenu de la politique volontariste du groupe dans ce domaine, le flux de trésorerie lié aux investissements représente 5.8 M€ contre 8.7 M€ pour l’exercice 2019/2020 qui avait été aussi marqué par le développement des capacités de production du site de Canet en Roussillon (66) et de El Haouaria (Tunisie).

Sur le plan financier, après avoir eu recours au Prêt Garanti par l’Etat (PGE) en 2019/2020 pour près de 19 M€, le Groupe n’a pas mis en place de nouveaux emprunts sur cet exercice 2020/2021. Concernant le PGE, le management du groupe a opté en fin d’exercice pour son remboursement sur 5 ans ce qui représentera un remboursement annuel de 3.8 M€ sur les prochains exercices.

Sur l’exercice 2020/2021, les remboursements d’emprunt n’ont représenté que 2.1 M€

Ainsi, exclusivement impactée par les performances d’exploitation, la variation annuelle de trésorerie de CATANA GROUP ressort positive de 10.7 M€ portant la trésorerie du Groupe à 45.5 M€.

Cette création de trésorerie, associée à la diminution des dettes financières, triple la trésorerie nette de l’entreprise qui est désormais de 18.1 M€ (45.5 M€ de trésorerie face à 27.4 M€ de dettes financières) contre 5.7 M€ en 2019-2020.

Enfin, le groupe renforce fortement ses fonds propres qui ressortent à 52.9 M€ pour l’ensemble consolidé et 50.3 M€ pour la « part du groupe » sur un total bilan de 114 M€.

Des perspectives de très fortes croissances confirmées par le carnet de commandes de 401 M€

Grâce aux modèles de la gamme BALI, le groupe est parvenu en 7 ans à imposer sur son marché un concept nouveau, innovant, et en parfaite harmonie avec les nouvelles attentes des clients aussi bien professionnels que particuliers.

CATANA GROUP dispose aujourd’hui d’une gamme très complète, principalement composée de nouveautés.

Cette année, le nouveau BALI 4.4 viendra compléter l’offre BALI, de plus l’OCEAN CLASS, nouveau modèle CATANA, relancera cette marque mythique dans son segment historique des catamarans de grands voyages.

Fort de ces développements, depuis plusieurs années, le groupe n’a cessé d’observer au cours des derniers mois une accélération massive de ses ventes de bateaux neufs, propulsant son carnet de commandes à des niveaux inédits.

Ainsi, après avoir facturé près de 95 M€ de bateaux neufs en 2020/2021, le carnet de commandes de CATANA GROUP à ce jour représente déjà un potentiel de facturation de 153 M€ pour l’exercice en cours 2021/2022, soit une croissance attendue de 60%, rendue possible par les investissements réalisés depuis trois ans, en vue de renforcer nos capacités de production.

Outre la croissance à court terme qu’il génère, ce carnet de commandes offre une visibilité longue puisque le groupe dispose également d’un portefeuille de commandes de 183 M€ pour 2022/2023 et déjà de 65 M€ pour 2023/2024.

Ainsi, CATANA GROUP totalise un carnet de commandes global de 401 M€ représentant 676 bateaux.

Plan de recrutement et conséquences de la crise mondiale des composants

Déjà en forte croissance avant l’arrivée de la crise sanitaire, un plan d’investissements ambitieux avait été conduit au cours des derniers exercices pour accroître les surfaces de production notamment à Canet en Roussillon (66), et à El Haouaria (Tunisie).

Ainsi, l’augmentation de la production, découlant des perspectives de l’exercice en cours, reposera davantage sur un accroissement des effectifs et sur une accélération des cadences de production que sur des investissements d’extensions supplémentaires. Ceci implique donc un plan de recrutement conséquent, plus de 150 personnes sur le seul territoire français. Dans un marché de l’emploi très complexe en France, le groupe est cependant parvenu à créer plus de 100 emplois depuis septembre dernier et poursuit ses efforts de recrutements et de formations.

Les difficultés d’approvisionnements qui découlent de la crise sanitaire, perturbent beaucoup l’alimentation des chaînes et nécessitent une agilité accrue, pour éviter des arrêts de production.

Cette crise induit également une hausse significative, du coût des composants ce qui a conduit le groupe, comme la majeure partie des acteurs du secteur, à procéder à des augmentations tarifaires, visiblement sans conséquence sur les ventes à ce jour.

Si on ne peut écarter le risque que les difficultés de recrutement et surtout d’approvisionnements puissent altérer la capacité de CATANA GROUP à atteindre tous ses objectifs de production, le Groupe est d’ores et déjà assuré de réaliser en 2021/2022 une croissance historique ainsi qu’une forte augmentation de sa profitabilité, fort d’un carnet de commandes actuel de 153 M€ pour cet exercice.

A l’issue de cet exercice, Olivier PONCIN, Président Directeur Général de CATANA GROUP déclare :

« 2021 a été une excellente année pour CATANA GROUP. Nous avons de nouveau enregistré des performances supérieures à celles de notre secteur, dans un contexte mondial un peu mieux orienté, mais toujours complexe. CATANA GROUP a ainsi généré 23% de croissance, doublé sa rentabilité opérationnelle et triplé sa trésorerie nette par rapport à 2019-2020. Notre forte croissance, saine, équilibrée et rentable est le fruit de l’exécution rigoureuse de notre stratégie, de notre grande discipline financière et d’une culture de l’engagement partagée par nos équipes. Avec un carnet de commandes qui nous amène au-delà 2023 et une structure financière solide, nous disposons d’un socle robuste pour porter plus loin encore notre ambition. Après m’être assuré que le Groupe disposerait des moyens suffisants pour son développement et après avoir gratifié de manière équitable nos équipes pour leur dévouement, je souhaite désormais remercier l’engagement et la fidélité de nos actionnaires en proposant pour la première fois, à la prochaine assemblée générale, le versement d’un dividende de 4 M€ soit 0,13 € par action ».

