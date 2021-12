Concrétisation du premier Green CPPA multi-acheteurs en Europe

English French

Dix entreprises, clientes de LCL, vont ainsi pouvoir accélérer leur transition énergétique, en accédant directement à la production d’électricité verte d’une nouvelle centrale photovoltaïque de 56 mégawatts, développée à cette fin par Voltalia

Dix entreprises rejoignent ce CPPA innovant, conçu conjointement par Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables et LCL, banque leader des ETI et des PME, engagée dans la transition énergétique de ses clients. Au travers de ce CPPA, 10 entreprises auxquelles s’adjoint LCL, se partageront sur les 20 prochaines années, 100% de la production d’électricité issue d’une nouvelle centrale photovoltaïque.Voltalia développera puis exploitera cette centrale de 56 mégawatts située dans le sud de la France et abritant par ailleurs une activité pastorale favorisant le développement local. De son côté, LCL apportera le mécanisme de garanties et de règles communes permettant d’assurer la solvabilité et le bon fonctionnement de ce groupement, sur toute la durée du projet.

Fin 2020, LCL et Voltalia se sont associés autour d’un projet innovant, pour permettre à des entreprises grandes et moyennes, parmi les plus sensibles aux questions de transition et de mix énergétiques, de bénéficier de contrats sécurisant à long terme leur approvisionnement en électricité d’origine renouvelable, produite en France et sur des bases de capacités et prix garantis.

Un an plus tard, LCL et Voltalia annoncent que 10 entreprises françaises, leaders dans leurs secteurs d’activité, ont adhéré aux valeurs du projet, en souscrivant au premier Green CPPA multi-acheteurs disponible sur le marché.

Par ordre alphabétique :

Air France, Bonduelle, Daco Bello, Groupe Fournier, Gerflor, Isigny-Sainte-Mère, Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel, Menissez, Paprec, Serge Ferrari.

(plus de détails sur les entreprises dans “En savoir plus”)

Cette initiative ouvre la voie à de nouveaux développements en matière de transition et d’indépendance énergétique des entreprises, au moment où ces deux facteurs sont au cœur de l’actualité.

« Ce projet est né de la volonté de donner à nos clients Entreprises un accès direct et compétitif à de l’énergie verte d’origine, de volume et de prix garantis. Le pari était osé, mais l’enthousiasme de tous a permis de lever les obstacles et de faire naître ce premier Green CPPA. Un grand merci aux 10 entreprises participantes qui font ainsi preuve d’un engagement environnemental de premier ordre ainsi que d’un esprit avant-gardiste remarquable. Ce CPPA est aussi une preuve supplémentaire de l’engagement de LCL d’accompagner concrètement ses clients Entreprises vis-à-vis de leurs enjeux de transition énergetique et d’économie durable, tels que portés par le programme d’open-banking LCL Smart-Business », commente Olivier Nicolas, Membre du Comex, en charge du Marché des Entreprises et de la Gestion de Fortune et de la RSE chez LCL.

« Voltalia est une entreprise dont l’objectif est de proposer une énergie renouvelable et compétitive au plus grand nombre. C’est en cela qu’elle est pionnière sur la mise en place d’un Green CPPA multi-acheteurs inédit en Europe, qui permet à des entreprises de différentes tailles de devenir des acteurs engagés dans la transition énergétique », commente Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

En savoir plus

Les avantages du Green CPPA

Démocratiser l’accès à une électricité verte compétitive…

Voltalia fournit une électricité verte à un prix compétitif aux clients du groupement. Le schéma multi-acheteurs permet une économie d’échelle en mutualisant les besoins d’entreprises.

S’engager dans une action concrète et durable en faveur de l’environnement…

En ouvrant les possibilités de consommation d’énergie verte à un plus grand nombre d’acteurs économiques, Voltalia et LCL souhaitent enclencher un cercle vertueux de consommation auprès des partenaires de la banque quels que soient leurs tailles et leurs secteurs. Les entreprises confirment ainsi leur engagement en matière RSE, en permettant par leur engagement la construction d’une centrale solaire supplémentaire sur le réseau électrique national.

…Contribuer à l’économie locale

La centrale photovoltaïque de 56 mégawatts sera située dans le Sud de la France. Elle accueillera une activité agricole ajoutant une dimension de co-développement local à ce projet, en lien avec la mission de Voltalia d’« améliorer l’environnement global, en favorisant le développement local ». Voltalia assure la construction et l’exploitation de la centrale.

Les 10 partenaires

Air France , compagnie aérienne nationale et acteur international du transport aérien ;

, compagnie aérienne nationale et acteur international du transport aérien ; Bonduelle , acteur international de produits végétaux préservés par des procédés naturels de conservation ;

, acteur international de produits végétaux préservés par des procédés naturels de conservation ; Daco Bello , spécialisée dans le domaine des fruits secs et à coque ;

, spécialisée dans le domaine des fruits secs et à coque ; Groupe Fournier , spécialisée dans la fabrication et la distribution de meubles de cuisine, de salle de bains et d’agencement sur-mesure ;

, spécialisée dans la fabrication et la distribution de meubles de cuisine, de salle de bains et d’agencement sur-mesure ; Gerflor , leader français de la conception, la fabrication et la vente de revêtements de sol souple ;

, leader français de la conception, la fabrication et la vente de revêtements de sol souple ; Isigny-Sainte-Mère , coopérative spécialisée dans la fabrication de produits laitiers ;

, coopérative spécialisée dans la fabrication de produits laitiers ; Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel , entreprise spécialisée dans le conditionnement de liquide alimentaire ;

, entreprise spécialisée dans le conditionnement de liquide alimentaire ; Menissez , acteur français majeur de la boulangerie industrielle ;

, acteur français majeur de la boulangerie industrielle ; Paprec , leader français du recyclage et troisième acteur national de la gestion des déchets ;

, leader français du recyclage et troisième acteur national de la gestion des déchets ; Serge Ferrari, entreprise de conception, développement et fabrication de toiles composites innovantes pour des applications d’architecture légère et d’aménagements extérieurs.

A propos de LCL

Filiale de Crédit Agricole S.A., LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d’être la banque urbaine de référence d’un urbain sur sept, d’une ETI sur deux et d’une PME sur trois. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de crédits, d’assurances de personnes et de biens et d’épargne, sur l’ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre des services de "banque en continu", combinant humain et digital avec 1 600 agences au cœur des villes, des conseillers disponibles par téléphone jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli "LCL Mes Comptes". LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels. LCL compte 17 300 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, dont 214 000 clients Banque privée, 370 000 professionnels et 29 900 entreprises et institutionnels.

LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels compte 71 implantations et déploie deux grands métiers : la banque commerciale et le « corporate finance ». LCL Banque des Entreprises est régulièrement classée banque numéro 1 des financements LBO Mid-Cap.

Suivez-nous sur LinkedIn via la page LCL Banque des Entreprises.

Contacts Presse LCL

Julie TERZULLI

01 42 95 10 61

julie.terzulli@lcl.fr







Brigitte NEIGE

01 42 95 39 97

brigitte.neige@lcl.fr





A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,9 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 10,7 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de ses 1 230 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small.

L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables.

Voltalia

Relations Investisseurs : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00



Actifin

Relations Presse : Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr . T. +33 (0)1 56 88 11 11





A propos d’Air France

Depuis 1933, la compagnie Air France porte haut les couleurs de la France à travers le monde entier. Avec une activité répartie entre le transport aérien de passagers, le fret, la maintenance et l’entretien aéronautique, Air France est un acteur majeur du secteur aérien. Plus de 40 000 collaborateurs se mobilisent au quotidien pour proposer à chaque client, une expérience de voyage unique. Air France, KLM Royal Dutch Airlines et Transavia forment le Groupe Air France-KLM. Le Groupe s’appuie sur la force de ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et d’Amsterdam-Schiphol pour offrir un vaste réseau international. Son programme de fidélité Flying Blue rassemble plus de 17 millions d’adhérents. Air France et KLM sont membres de l’alliance SkyTeam qui compte au total, 19 compagnies aériennes. Air France place la santé et la sécurité de ses clients et de ses personnels au cœur de ses préoccupations. Avec Air France Protect, son engagement sanitaire, la compagnie a instauré les mesures sanitaires les plus strictes pour un voyage en toute sécurité.

Air France s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de développement durable et travaille à réduire significativement ses émissions de CO2 en activant tous les leviers à sa disposition. La compagnie s’est engagée à atteindre l’objectif climatique de zéro émission nette de CO2 en 2050 à travers des investissements importants en faveur du renouvellement de sa flotte par des avions de nouvelle génération, l’utilisation de solutions innovantes pour réduire sa consommation de carburant ou encore l’utilisation progressive de carburants d’aviation durables.

A propos de Bonduelle

Nous voulons inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 14 700 salariés et nous innovons avec nos partenaires agriculteurs depuis 1853. Nos produits sont cultivés sur 124 000 hectares et commercialisés dans 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 779 M€. Nos 6 marques fortes sont : Cassegrain, Globus, Del Monte, Ready Pac Foods, Arctic Gardens.

A propos de Daco Bello

DACO France est une entreprise française, de 3ème génération, acteur majeur du marché des fruits secs en France. L’entreprise implantée sur les sites d’Ablis (78) et Antony (92) produit plus de 40 millions d’unités conditionnées soit, 8000 tonnes de fruits secs achetés dans près de 50 pays.Fournisseur privilégié des réseaux de Grande distribution, RH, Industrie et e-commerce, DACO France est engagée pour l’humain, l’emploi (180 personnes) et l’environnement.Partenaire privilégié du LCL, nous sommes fiers de compter parmi les 15 entreprises qui bénéficieront en exclusivité de la production d’électricité verte d’un nouveau parc solaire situé en France. Grâce à ce projet avec Voltalia et LCL, nous nous engageons en faveur du climat tout en renforçant notre image de marque RSE.

A propos de Groupe Fournier

Créé en 1907 à Thônes (Haute-Savoie), le Groupe Fournier inscrit ses fondamentaux dans la fabrication de ses meubles. Depuis l’atelier d’ébénisterie d’origine, l’outil de production du groupe est composé aujourd’hui de 3 sites industriels bénéficiant de lignes de production automatisées parmi les plus compétitives de l’industrie. Le succès des produits a encouragé le groupe à développer des marques dès 1948 et ouvrir ses premiers points de vente en 1992. L’offre du groupe s’est ainsi progressivement structurée autour de marques et de réseaux de distribution dédiés aux segments de marché spécifiques. Depuis 2007, le groupe a ajouté le métier de franchiseur à ses compétences.

Delpha, Hygena, Mobalpa, Perene et SoCoo’c sont les marques portées par le groupe dans cette dynamique.

A propos de Gerflor

Leader sur son marché avec plus de 80 années d’expertise sur les revêtements de sols souples. Gerflor conçoit, fabrique et distribue des solutions innovantes, design, éco-responsables et faciles à vivre pour habiller les sols et les murs. Le Groupe est présent sur les univers tertiaires, éducatifs, hospitaliers et sportifs, mais aussi chez les particuliers pour le secteur résidentiel. 4 000 collaborateurs travaillent dans 12 usines et 30 filiales à travers 100 pays dans le monde.

A propos d’Isigny Sainte-Mère

Fondée en 1909 en Normandie, la Coopérative Isigny Sainte-Mère est réputée mondialement pour ses produits laitiers élaborés dans le respect de la tradition et avec la plus grande exigence. C’est grâce à la richesse du lait de ses producteurs, reconnu comme une matière première d’exception, qu’Isigny Sainte-Mère élabore des beurres, crèmes et fromages dont les saveurs uniques lui valent une renommée internationale. Par ailleurs elle fabrique également de la poudre de lait infantile dont elle a acquis l’expertise au fil des décennies. Ce lait infantile est fabriqué pour des clients à la renommée internationale. Situé au cœur de la Normandie dans la baie des Veys entre terre et mer, le terroir d’Isigny bénéficie d’une végétation riche et généreuse, où l’herbe y est particulièrement abondante, offrant une terre de pâture unique pour que les vaches y produisent un lait de grande qualité.

Collecté dans un rayon de 50 km autour de la Coopérative, le lait est acheminé au site de transformation Isigny Sainte-Mère toutes les 48h, afin qu’il conserve toutes ses qualités. Les femmes et les hommes de la Coopérative, producteurs de lait et salariés, œuvrent chaque jour à produire et valoriser le lait de leur terroir pour en faire des produits d’excellence. La qualité, rien que la qualité !

A propos de LSDH

Fondé il y a plus de 100 ans, le groupe familial LSDH (Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel) est spécialisé dans l'élaboration et le conditionnement de liquides alimentaires aseptiques et réfrigérés et le conditionnement de salades prêtes à l’emploi. Devenu un acteur incontournable dans ces domaines, LSDH fournit les plus grandes chaînes françaises de grande distribution et des marques de renom. Dirigé par Emmanuel Vasseneix, LSDH emploie aujourd'hui 2 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 926 millions d'euros. Composé de collaborateurs au savoir-faire reconnu, LSDH met les femmes et les hommes au cœur de ses décisions, convaincu que leur motivation et leur engagement font la différence.

L’entreprise se distingue et poursuit son développement au travers de ses engagements sociaux, sociétaux et environnementaux forts et son action en faveur des modes de production durable.

Son leitmotiv : Passion, Ambition, Humanité.

A propos Menissez

Menissez, une entreprise familiale basée dans le Nord de la France depuis 1965. Un acteur industriel qui allie la passion de la boulangerie à l’innovation technologique tout en partageant à travers le monde son savoir-faire français !

A propos de Paprec

Le groupe Paprec, créé en 1994 est le leader français du recyclage et numéro trois de la gestion des déchets. Avec 12500 salariés, le groupe est présent sur 280 agences en France et dans 7 pays. Paprec gère 16 millions de tonnes de déchets et réalisera cette année un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros.

A propos de Serge Ferrari

Au travers de ses marques Serge Ferrari et Verseidag, le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l’extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2020, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 195,3 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI.

Pièce jointe