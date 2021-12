English French

COOPTATION DE BARBARA DALIBARD

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE REXEL

Lors de sa réunion du 3 décembre 2021, le Conseil d’administration de Rexel a décidé à l’unanimité, sur recommandation du Comité des nominations, de coopter Barbara Dalibard en tant que membre indépendant du Conseil d’administration, à effet immédiat.

Barbara Dalibard remplace Herna Verhagen, qui a informé le Conseil de sa décision de démissionner pour raisons personnelles de ses mandats d’Administrateur et de Présidente du Comité des nominations à effet du 29 novembre 2021.

Le Conseil d’administration a nommé Barbara Dalibard en tant que membre du Comité des rémunérations et a nommé Agnès Touraine en tant que Présidente du Comité des nominations, fonction qui s’ajoute à celle de Présidente du Comité des rémunérations qu’elle occupe depuis 2017.

Ian Meakins, Président du Conseil d’administration de Rexel a déclaré : « La solide expérience que Barbara a acquise dans l’exercice de ses diverses fonctions ainsi que son expertise en matière de nouvelles technologies de l’information et de la communication seront des atouts supplémentaires pour le Conseil d’administration. Je tiens à remercier Herna Verhagen pour sa contribution remarquable aux travaux du Conseil d’administration de Rexel durant 8 ans ».

La nomination de Barbara Dalibard en tant que membre du Conseil d'administration sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra à Paris le 21 avril 2022.

Biographie :

Barbara Dalibard est depuis 2016 Chief Executive Officer et membre du Conseil d’administration de SITA (Société Internationale de Télécommunication Aéronautique). Elle a occupé des responsabilités variées dans plusieurs entreprises du secteur des nouvelles technologies. Barbara Dalibard a passé la plus grande partie de sa carrière chez Orange, où elle a occupé divers postes de direction et notamment celui de Directrice Générale d'Orange Business Services. Elle a également été Directrice Générale de SNCF Voyageurs et a présidé plusieurs filiales internationales de la SNCF (NTV, Eurostar). Elle a été membre du Conseil d'administration de la Société Générale et membre du Conseil de surveillance de Wolters Kluwer et est actuellement Présidente du Conseil de surveillance de Michelin.

Barbara Dalibard est ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée de mathématiques, ingénieure diplômée de l’École nationale supérieure des télécommunications (ENST) et ingénieure général honoraire du Corps des Mines. Elle est officier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre du Mérite, membre de l’Académie des technologies et docteur Honoris Causa de l’École polytechnique de Montréal.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 25 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 24 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 12,6 milliards d’euros en 2020.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders, 2021 Global 100 Index, S&P Global Sustainability Yearbook 2021, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est noté A- dans l’évaluation 2020 CDP Climate Change et classé dans le 2020 CDP Supplier Engagement Leaderboard.

Pour plus d’information : www.rexel.com

