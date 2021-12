MEDDELELSE NR. 216

6. december 2021

Opjustering af omsætning og driftsresultat

ChemoMetec har i 2. kvartal af regnskabsåret 2021/22 fortsat sin positive udvikling, hvor salget og ordretilgangen på især det nordamerikanske marked har udviklet sig væsentligt bedre end forventet. Samtidig har USD-kursen været stigende i de første fem måneder af regnskabsåret, ligesom den globale forsyningssituation for råvarer endnu ikke har påvirket ChemoMetecs leveringsevne vedrørende færdige produkter. ChemoMetec har således indtil videre kunnet opretholde produktion, kvalitetskontrol og logistikfunktioner på et tilfredsstillende niveau.



Der er dog stigende usikkerhed vedrørende en række forhold i den kommende periode. Dels er der øget usikkerhed om den fremtidige leveringssikkerhed, hvis den globale komponentmangel fortsætter ind i 2022, og dels er der et opadgående pres på indkøbspriserne generelt. Samtidig er udfordringerne vedrørende Covid-19 igen stigende. ChemoMetec følger udviklingen på de enkelte områder tæt og søger bedst muligt at tilpasse sine aktiviteter til de gældende forhold.



På baggrund af ovenstående forventes der nu en omsætning i regnskabsåret 2021/22 på DKK 370-380 mio. mod senest udmeldt DKK 335-345 mio., og EBITDA forventes at ligge i intervallet DKK 175-180 mio. mod senest udmeldt DKK 160-165 mio.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S,

Telefon: (+45) 4813 1020

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

