Les Ulis, le 6 décembre 2021









 Lexibook® comble les petits scientifiques en herbe avec ses deux nouveaux Planétariums Projecteurs 360°

Lexibook® développe sa gamme Scientifique et dévoile ses deux nouveautés ludo-éducatives 2-en-1 pour découvrir la terre et l’espace. Lumineux, ce Planétarium Projecteur Bilingue et ce Globe Jour & Nuit initient les enfants aux mystères de la géographie et de l’astronomie de manière ludique pour apprendre en s’amusant !

Un Planétarium Educatif Bilingue 2-en-1 pour apprendre plein de choses sur les constellations et l’astronomie par l’image et le son !

Référence Lexibook : NLJ181i1

Ce Planétarium en forme de vaisseau spatial, plonge les enfants dans l’univers fascinant de l’astronomie.

Tournant à 360°, il projette de superbes images de galaxies, de planètes ou encore de constellations sur les plafonds ou murs pour un véritable spectacle de lumière. Bilingue, il raconte des faits et anecdotes sur l’astronomie en français ou anglais pour une immersion totale dans l’immensité de l’espace.

Le Planétarium inclut même une carte éducative des constellations, un book ainsi que 3 disques interchangeables permettant de connaître tous les secrets de l’espace !

Un Globe Jour & Nuit Lumineux 2-en-1 pour découvrir la géographie et l’astronomie !

Référence Lexibook : NLJ185FR

Ce nouveau Globe Planétarium Lumineux 2 en 1 permet aux enfants d’explorer les secrets de la planète terre vue d’en haut et d’en bas ! Aussi éducatif que décoratif, il leur permet de devenir incollables en géographie et astronomie ! En activant le mode jour, ils découvrent les continents, pays, mers et océans grâce à sa carte détaillée. En passant le mode nuit, ils peuvent également appréhender la forme des constellations et leur nom.

NLJ181i1 et NLJ185FR seront en vente dans l’ensemble des réseaux de distribution et sur www.lexibook.com à partir de décembre 2021, au PVPC respectifs de 39,99€ et 39,99€.

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com.

