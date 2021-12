Calibre Scientific übernimmt Benson Polymeric, einen Hersteller von polymerbasierten Hochleistungs-Flüssigchromatographie (HPLC)-Säulen und Harz

English French German

LOS ANGELES, Dec. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific gibt die Übernahme von Benson Polymeric bekannt, einem Hersteller von polymerbasierten HPLC-Säulen und Harzen. Benson Polymeric stärkt die wachsende Präsenz von Calibre Scientific im Chromatographie-Sektor.

Benson Polymeric wurde 1986 gegründet, hat seinen Sitz in Reno, Nevada (USA), und bietet verschiedene Arten von polymeren Ausschlusssäulen für die Analyse von Kohlenhydraten, organischen Säuren und Alkoholen an. Die Säulen des Unternehmens sind äußerst vielseitig und werden für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, die von der Lebensmittel- und Getränkeanalyse bis hin zur Biokraftstoffanalyse reichen.

„Die Aufnahme der Produktreihe von Benson Polymeric in das Portfolio von Calibre Scientific bietet interessante Wachstumschancen für beide Geschäftsbereiche“, so Ron Jones, President of Concise Separations. „Benson Polymeric kann sein Produktangebot erweitern, indem es das umfangreiche Chromatographie-Produktportfolio von Calibre Scientific nutzt und es so positioniert, dass es seinen Kundenstamm besser bedienen kann. In ähnlicher Weise wird Calibre Scientific in der Lage sein, die Benson Polymeric-Produktlinie über sein riesiges globales Netzwerk von direkten und indirekten Kanälen zu verkaufen, um ein robustes Wachstum des Geschäfts voranzutreiben.“

„Benson Polymeric hat über 35 Jahre Erfahrung in der Betreuung seiner Kunden durch die Bereitstellung einzigartiger, qualitativ hochwertiger Produkte“, so Dan Etcheto, President und Eigentümer von Benson Polymeric. „Aus diesem Grund freue ich mich, mit Calibre Scientific zusammenzuarbeiten. Die Expertise des Unternehmens im Chromatographiebereich, kombiniert mit seiner globalen Reichweite, wird sicherstellen, dass das Geschäft weiterhin gedeiht und seinen Kunden in den kommenden Jahren außergewöhnlich gute Dienste leistet.“

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und biopharmazeutische Gemeinschaften. Calibre Scientific verfügt über ein Portfolio von Life-Science- und Diagnostik-Unternehmen, die eine unübertroffene Fähigkeit haben, die einzigartigen Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte zu meistern. Unsere globale Reichweite erstreckt sich auf über 175 Länder und unterstützt Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), und baut sein Produktangebot und seine globale Präsenz für Labore in einer Vielzahl von Branchen und Regionen weiter aus.