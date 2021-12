Caliber Scientific acquiert Benson Polymeric, un fabricant de colonnes et de résine pour chromatographie liquide haute performance (HPLC) à base de polymère

English French German

LOS ANGELES, 06 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Benson Polymeric, un fabricant de colonnes et de résine HPLC à base de polymère. Benson Polymeric renforce la présence croissante de Calibre Scientific dans le secteur de la chromatographie.



Fondée en 1986 et basée à Reno, dans le Nevada, Benson Polymeric propose plusieurs types de colonnes d'exclusion polymère pour l'analyse des glucides, des acides organiques et des alcools. Les colonnes de la société sont très polyvalentes, utilisées pour un vaste éventail d'applications allant de l'analyse des aliments et boissons à l'analyse des biocarburants.

« L'ajout de la gamme de produits de Benson Polymeric au portefeuille de Calibre Scientific présente des opportunités de croissance intéressantes pour les deux entreprises », a déclaré Ron Jones, président de Concise Separations. « Benson Polymeric peut élargir son offre de produits en tirant parti du vaste portefeuille de produits chromatographiques de Calibre Scientific, le positionnant pour mieux servir sa clientèle. De même, Calibre Scientific sera en mesure de réaliser des ventes croisées de la gamme Benson Polymeric sur son vaste réseau mondial de canaux directs et indirects afin de générer une croissance robuste de l'entreprise. »

« Benson Polymeric a plus de 35 ans d'expérience au service de sa clientèle en fournissant des produits uniques de haute qualité », a déclaré Dan Etcheto, président et propriétaire de Benson Polymeric. « C'est pourquoi je suis heureux de m'associer à Calibre Scientific. Leur expertise dans le domaine de la chromatographie, combinée à leur portée mondiale, garantiront que l'entreprise continue de prospérer et serve ses clients de manière exceptionnelle pour les années à venir. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.calibrescientific.com, ou contacter Brice Geoffrion, directeur du développement commercial, à l'adresse bgeoffrion@calibrescientific.com, ou au numéro +1 (310) 651-8285.