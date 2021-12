English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år.

Som annonceret den 2. november 2021, i første fase af programmet fra 3. november 2021 til 3. maj 2022 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 8 mia. Første fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 29. november til 3. december foretaget følgende transanktioner:



Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 10.247 192.153.781 29 november 260 18.609,7700 4.838.540 30 november 170 18.679,3500 3.175.490 1 december 150 18.859,1300 2.828.870 2 december 230 18.602,7000 4.278.621 3 december 200 18.880,4000 3.776.080 Total 29. -3. december 1.010 18.897.600 Køb fra A.P. Møller Holding A/S 3. december 2021* 1.070 18.710,4952 20.020.230 Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 12.327 231.071.612 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 12.327 231.071.612 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 59.001 1.165.138.198 29 november 2.306 19.738,5200 45.517.027 30 november 1.854 19.851,2200 36.804.162 1 december 1.754 20.017,8800 35.111.362 2 december 2.155 19.801,6400 42.672.534 3 december 2.005 20.152,0300 40.404.820 Total 29. -3. december 10.074 200.509.905 Køb fra A. P. Møller Holding A/S 3. december 2021* 3.248 19.895,2729 64.619.846 Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 72.323 1.430.267.949 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 72.323 1.430.267.949

*) I henhold til separat aftale deltager A.P. Møller Holding A/S på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 114.274 A-aktier og 508.002 B-aktier som egne aktier, svarende til 3,21% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 6. december 2021

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901

