Sage annonce les lauréats 2021 de la 3e année des Prix du Cercle d'excellence en comptabilité

TORONTO, 06 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a annoncé aujourd’hui les lauréats des Prix du Cercle d'excellence en comptabilité de Sage 2021. Au cours des 20 derniers mois, de nombreuses entreprises ont opté de servir leurs clients d’une façon virtuelle et nouvelle. Non seulement les comptables et aides-comptables ont adopté le télétravail au cours de cette période, mais ils se sont également engagés à offrir des services-conseils pour guider leurs clients aux prises avec les nouvelles réglementations gouvernementales, et comment elles peuvent avoir une incidence sur leurs entreprises.

Le programme des prix 2021 honore les comptables et aides-comptables du pays, et souligne leur rôle important auprès des petites entreprises, en offrant, entre autres, des conseils précieux et une assistance pour aider les entreprises à surmonter non seulement l’impact financier occasionné par la pandémie, mais également redéfinir l’avenir ensemble.



Présentement dans sa troisième année, Prix du Cercle d'excellence en comptabilité de Sage salue les meilleurs de la communauté de la comptabilité et de la tenue des livres au pays, et reconnaît la façon exceptionnelle dont ils ont aidé leurs clients à passer à travers leur deuxième année difficile depuis la pandémie.

Les récipiendaires des prix 2021 comprennent :

Alan Salmon - Prix pour l'ensemble des réalisations : Clyde Harris, Alwyn Enterprises (Scarborough, Ont.)





Clyde Harris, Alwyn Enterprises (Scarborough, Ont.) Comptable partenaire de l'année : Laurie Rauk, Lauranne E Rauk Professional Corporation (Calgary, Alb.)





Laurie Rauk, Lauranne E Rauk Professional Corporation (Calgary, Alb.) Aide-comptable partenaire de l’année : Debrah Burleigh, Debrah Burleigh and Associates (West Kelowna, C.-B.)





Debrah Burleigh, Debrah Burleigh and Associates (West Kelowna, C.-B.) Innovateur de l’année : Emmanuel Lucas, CDEC de Québec, (Ville de Québec, Québec)





Emmanuel Lucas, CDEC de Québec, (Ville de Québec, Québec) Formateur de l’année (égalité des voix) : Shelley Rudiger, Leashing Your Ledgers Bookkeeping Inc. (Edmonton, Alb.)





Shelley Rudiger, Leashing Your Ledgers Bookkeeping Inc. (Edmonton, Alb.) Formateur de l’année (égalité des voix) : Christine Hontoy, Tout Compte Fait Consultants (Montréal, Québec)





Christine Hontoy, Tout Compte Fait Consultants (Montréal, Québec) Étoile montante de l'année : Jennifer Desia, DESIAR Accounting & Bookkeeping Services (Fort St. John, C.-B.)



« Sage est fier de soutenir les petites entreprises, ainsi que les comptables et aides-comptables qui les aident à maximiser leur performance à leur plus haut niveau. Dans un pays où 98% de l’effectif travaille dans des petites et moyennes entreprises, nous sommes emballés de reconnaître les meilleurs de la communauté des comptables et aides-comptables du Canada, en collaboration avec les Prix du Cercle d'excellence en comptabilité de Sage, » a déclaré Steve Ryujin, V.-P., Small Business Segment, Sage Canada. « Chacun des lauréats de cette année démontre un engagement indéfectible à offrir un service client inégalé, une formation professionnelle continue et des connaissances approfondies de leur profession, et représente une source d'inspiration pour leurs communautés locales et le secteur en général ».

Les membres du comité des juges ont reçu près de cent candidatures pour le programme 2021 dans cinq catégories de prix. Chaque prix est décerné à un(e) comptable ou aide-comptable du pays, exerçant seul(e) ou en partenariat dans un cabinet, qui a démontré des normes élevées d'excellence en entrepreneuriat, service client, formation et avancement de la profession au Canada.

Souligner l’apport d’un mentor précieux pour les aides-comptables de partout

Alan Salmon - Prix pour l'ensemble des réalisations de cette année a été décerné à Clyde Harris, fondateur et propriétaire d’Alwyn Enterprises situé à Toronto, Ontario. Fondé en 2000, Alwyn Enterprises est un cabinet de tenue des livres qui offre ses services aux communautés confessionnelles.

Chaque année depuis 18 ans, Clyde anime un atelier pour les trésoriers de l’église, et les aide à s’assurer que leurs rapports financiers répondent aux plus récentes règles gouvernementales et aux normes de conformité de l’église. Au cours de la pandémie, ses ateliers ont passé en ligne, et son soutien envers la communauté n’a jamais fléchi. Clyde n’hésite jamais à mettre la main à la pâte, que ce soit répondre aux questions ou donner un coup de main avec les tâches administratives.

Au cours de la dernière année, plus de trésoriers de l’église que jamais se sont fiés aux conseils de Clyde pour tirer parti des nombreuses initiatives du gouvernement, conçues pour aider les organismes à but non lucratif, y compris les églises, qui avaient compté sur la présence physique pour obtenir leurs dons.

Clyde continue de participer aux évènements de Sage, et il est toujours ravi de saisir l’occasion de découvrir quelque chose de nouveau sur la tenue des livres ou de réseauter avec d’autres aides-comptables, comptables et collègues de Sage.

Les membres du comité des juges 2021 comprennent :

Mandeep Bains CPA, Canada

Directeur, Audit et certification

Comptables professionnels agréés du Canada

Neal Cranna

V.-P. Marketing, Canada

Sage

Rick Johal, Directeur de l'audit interne

Chef de la direction

Aides-comptables professionnels agréés du Canada

Elizabeth Kohl

Directrice des communications et Expérience utilisateur

TaxCycle, Trilogy Software



