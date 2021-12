Excellence Canada annonce les Employeurs hors pair du Mois de la santé au travail au Canada® 2021

TORONTO, 06 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Excellence Canada as le plaisir d’annoncer les Employeurs hors pair du Mois de la santé au travail au Canada® 2021. Ces organisations sont saluées pour leur planification et leurs actions visant à favoriser la santé et la sécurité physiques et psychologiques au travail, cherchant continuellement à faire des améliorations dans les quatre principaux domaines d’attention, à savoir :



Santé physique

Ce volet d’un milieu de travail sain se rapporte à l’aide qu’une organisation apporte à ses employés afin qu’ils adoptent et continuent à entretenir des comportements sains (exercices, nutrition, sommeil, etc.), minimisent les habitudes malsaines ou risquées et utilisent de manière optimale les opportunités de soins de santé. Il signifie aussi faire preuve d’une diligence raisonnable au travail concernant la santé et la sécurité (SST) et gérer les influences qui peuvent contribuer à des blessures, des invalidités et même mener à des accidents mortels. La conception des installations comme la qualité de l’air, le bruit, l’éclairage et d’autres facteurs physiques sont aussi des aspects importants qui influent sur la santé physique et le bien-être des employés.

Santé mentale

Ce volet d’un milieu de travail sain a trait à la façon dont l’organisation encourage une culture de soutien au travail qui sert de fondement à un milieu de travail sain. Ce volet s’adresse à la façon dont la culture encourage le respect, la confiance, le soutien et l’inclusivité. Il a trait aux styles de communication et aux formes de relations, aux valeurs qui influencent la santé, la sécurité et le bien-être des employés.

Santé sociale

Le bien-être social dans le milieu de travail est une indication des relations entre collègues, les interactions avec la direction et un sens d’appartenance à l’entreprise dans son ensemble. C’est la mesure des relations interpersonnelles d’un employé au travail et en dehors, il comprend des aspects comme la connectivité, la collaboration, la reconnaissance et les récompenses, l’engagement, l’influence, la croissance et le développement et la santé intellectuelle.

Communauté

Une compagnie socialement responsable donne aux employés les moyens dont ils ont besoin pour tirer profit des ressources qu’elle met à leur disposition pour faire le bien. Des programmes de responsabilité sociale structurés aident le moral et la productivité des employés. Ce volet d’un milieu de travail sain a trait aux relations entre le milieu de travail, la communauté et la santé, la sécurité et le bien-être des employés, y compris la façon dont les organisations s’impliquent dans la communauté, soutiennent la gestion environnementale, la responsabilité économique et la justice sociale et comment les employés sont encouragés à participer, faire du bénévolat et ‘donner en retour’ à la communauté.

Voici les lauréats de cette année par ordre alphabétique :

AGS Rehab Solutions Inc. Mississauga ON CanmetENERGY-Ottawa, Natural Resources Canada Nepean ON CHEO (Pediatric health care and research centre) Ottawa ON Connecting Care & Points West Living Edmonton AB Creative Options Regina Regina SK Hamilton Health Sciences Hamilton ON Health Standards Organization Ottawa ON Lethbridge College Lethbridge AB McMaster University Hamilton ON Saskatchewan Blue Cross Saskatoon SK Unbounce Vancouver BC WorkTango Toronto ON

Visitez le site https://healthyworkplacemonth.ca/resources/a-quoi-ressemble-un-employeur-hors-pair/?lang=fr afin de savoir ce que ça prend pour devenir un Employeur hors pair du Mois de la Santé au travail au Canada® 2021

Ceux qui se proposent de faire une demande l’année prochaine peuvent soumettre leur candidature en ligne dans le lien https://healthyworkplacemonth.ca/prix/?lang=fr dès le 1er août 2022. La date limite pour soumettre une demande est le 31 octobre et les lauréats de 2022 seront annoncés le 7 décembre 2022.

Excellence Canada, un organisme indépendant sans but lucratif, tient à remercier pour la générosité des commanditaires du Mois de la santé au travail au Canada®. Établi par Excellence Canada il y a plus de vingt ans, le Mois de la santé au travail au Canada® est célébré chaque année en octobre. Les organisations trouveront dans notre site Web, tout au long de l’année, les ressources, les outils et les connaissances dont elles ont besoin afin de mettre en place une stratégie à long terme pour un Milieu de travail sain®.

Merci à nos commanditaires :

Commanditaire bienfaiteur - Novo Nordisk

Commanditaires de soutiens - Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale

Partenaire de l’industrie - SE Health

À propos d’Excellence Canada

Excellence Canada est un organisme indépendant sans but lucratif qui se consacre à promouvoir l’excellence organisationnelle partout au Canada. À titre d’autorité nationale dans la remise de prix en matière d’Excellence, d’Innovation et de Mieux-être®, de Milieu de travail sain®, et de Santé mentale au travail®, Excellence Canada offre des cadres de travail, des normes et des services indépendants de vérification et de certification aux organisations de toutes tailles et dans tous les secteurs. L’organisme est aussi le dépositaire et le juge du programme des Prix Canada pour l’excellence.

Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :

Karen Jackson

Conseillère principale, Stratégies de Milieu de travail sain

Excellence Canada

1(800) 263-9648 poste 250

Karen@excellence.ca