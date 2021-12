Roche hat Rückkauf der Roche-Aktien von Novartis vollzogen

English German

Basel, 6. Dezember 2021 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute bekannt, dass der Rückkauf der Beteiligung von Novartis an Roche vollzogen ist. Am 4. November 2021 hatten Roche und Novartis diesen Schritt angekündigt. Die ausserordentliche Generalversammlung der Roche Holding AG erteilte daraufhin am 26. November 2021 die für den Rückkauf und die Kapitalherabsetzung erforderliche Zustimmung. In Erfüllung des Beschlusses der ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. November 2021 wurden 53'309'000 Aktien von Novartis zurückgekauft und der entsprechende Betrag an Novartis überwiesen. Die Aktien werden nach Durchführung des entsprechenden Verfahrens vernichtet.



Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident von Roche: «Wir gewinnen mit dieser Transaktion die volle strategische Entscheidungsfreiheit zurück, ohne unseren operativen Handlungsspielraum einschränken zu müssen. Die hohe Qualität unserer Ratings wurde von den Ratingagenturen bestätigt. Vom Rückkauf und der beschlossenen Kapitalherabsetzung zur Vernichtung der zurückgekauften Aktien profitieren bei gleichbleibender Ausschüttungspolitik alle Anteilsinhaber und –inhaberinnen durch die resultierende Gewinnverdichtung.»



Wie bereits mitgeteilt, ändert die Transaktion nichts am kommunizierten Ausblick für das Gesamtjahr. Roche erwartet ein Verkaufswachstum im mittleren einstelligen Bereich zu konstanten Wechselkursen. Für den Kerngewinn je Titel wird ein Wachstum zu konstanten Wechselkursen angestrebt, das weitgehend dem Verkaufswachstum entspricht. Roche ist zudem weiterhin bestrebt, die Dividende auch für 2021 in Schweizer Franken zu erhöhen.



