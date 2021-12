Nexity : achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2021

Paris, le 6 décembre 2021, 17h45

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexity déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées entre le 29 novembre et le 3 décembre 2021.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 19 Novembre 2021 sur le site de la société (www.nexity.fr) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d'investissement Exane.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 29/11/2021 FR0010112524 1 970 38,56 AQEU NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 29/11/2021 FR0010112524 3 632 38,46 CEUX NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 29/11/2021 FR0010112524 556 38,47 TQEX NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 29/11/2021 FR0010112524 14 242 38,52 XPAR NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 30/11/2021 FR0010112524 1 997 37,82 AQEU NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 30/11/2021 FR0010112524 3 616 37,88 CEUX NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 30/11/2021 FR0010112524 544 37,85 TQEX NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 30/11/2021 FR0010112524 14 443 37,85 XPAR NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 01/12/2021 FR0010112524 2 090 38,36 AQEU NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 01/12/2021 FR0010112524 3 619 38,41 CEUX NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 01/12/2021 FR0010112524 554 38,39 TQEX NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 01/12/2021 FR0010112524 14 737 38,36 XPAR NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 02/12/2021 FR0010112524 1 809 38,40 AQEU NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 02/12/2021 FR0010112524 2 540 38,31 CEUX NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 02/12/2021 FR0010112524 529 38,36 TQEX NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 02/12/2021 FR0010112524 14 429 38,37 XPAR NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 03/12/2021 FR0010112524 1 736 38,79 AQEU NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 03/12/2021 FR0010112524 2 481 38,81 CEUX NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 03/12/2021 FR0010112524 514 38,82 TQEX NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 03/12/2021 FR0010112524 13 681 38,79 XPAR

Présentation détaillée des transactions

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Nexity : https://www.nexity.fr/groupe/finance/publications/informations-reglementees

