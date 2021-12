MARE NOSTRUM

Renforcement de la direction du Groupe

Nomination de Mme Hanane Blanco au poste de Secrétaire Générale

Grenoble, le 6 décembre 2021 – 18h - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, étoffe sa direction d’un nouveau talent avec la nomination de Madame Hanane Blanco au poste de Secrétaire Générale du Groupe et membre du COMEX.

Hanane Blanco dispose d’une vingtaine années d’expérience, dont une dizaine passées essentiellement dans les services (conseil, édition de logiciels) en tant que Directrice Financière aux domaines d’intervention élargis aux Ressources Humaines (RH) et/ou Systèmes d’Information (SI). Au cours de son parcours, Hanane a développé un large spectre de compétences financières et RH ainsi que de fortes affinités avec les projets d’évolution de SI. Ce riche parcours professionnel lui permet de maitriser les contextes de croissance et de transformation des PME/ETI.

Au sein de Mare Nostrum, et en collaboration avec les différentes divisions du Groupe, Hanane aura pour missions de participer activement à la définition et à la mise en œuvre des politiques financières et RH du Groupe, d’animer les équipes Finances, RH et Services généraux, mais également de proposer et piloter des projets structurants pour accompagner la croissance du Groupe.

Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum, commente cette nomination : « Nous sommes ravis d’accueillir Hanane au sein de notre Groupe. Son arrivée, aux côtés de notre Directeur Général Délégué Supports et de notre DSI, permet de poursuivre le renforcement de notre COMEX et de l’étoffer de nouvelles compétences clés. Son expérience solide en matière de gestion des entreprises et sa parfaite compréhension des problématiques RH sont de précieux atouts pour accompagner les projets de développement de Mare Nostrum. »

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

A propos de Mare Nostrum :

Depuis 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 390 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

