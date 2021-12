Communiqué de presse Capgemini// Capgemini définit ses objectifs ESG pour renforcer l’impact de sa stratégie de développement durable

French English

Relations presse :

Victoire Grux

Tél.: 06 04 52 16 55

E-mail: victoire.grux@capgemini.com

Relations investisseurs :

Vincent Biraud

Tél.: 01 47 54 50 87

E-mail: vincent.biraud@capgemini.com

Capgemini définit ses objectifs ESG

pour renforcer l’impact de sa stratégie de développement durable

Paris, le 6 décembre 2021 – Conformément à ses engagements pris en début d’année 2021, Capgemini présente aujourd’hui un ensemble de 8 priorités et de 11 objectifs ambitieux, réunis dans une nouvelle politique ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Le Groupe franchit ainsi une nouvelle étape concrète dans sa démarche d’entreprise responsable.

La conviction de Capgemini est que la transformation digitale doit bénéficier à l’humanité au sens large et entend être une référence en matière de contribution à la société, au-delà de ses engagements vis-à-vis de ses salariés, clients et investisseurs. En ligne avec la Raison d’Être du Groupe (« Libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable »), la stratégie ESG de Capgemini porte ainsi sur la lutte contre le changement climatique, sur le développement du capital humain, et sur une gouvernance responsable.

« En ces périodes difficiles pour la planète et nos communautés, le Groupe se mobilise pour accélérer la transition vers des économies plus durables et inclusives, a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. Il n’y a jamais eu de moment aussi propice pour tirer parti de la technologie et de l’énergie humaine afin de relever les défis environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce cadre va nous permettre de fédérer nos 300 000 salariés, nos clients et partenaires, autour de l’atteinte de ces objectifs chiffrés et transparents, pour maximiser le potentiel de la technologie pour le bien de la société. »

S’appuyant sur de nombreux chantiers déjà engagés dans le domaine sociétal, Capgemini a fixé dans le cadre de cette politique ESG un ensemble de priorités et d’objectifs ambitieux, portant sur chacun des trois piliers ESG et impactant les 11 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies pertinents pour son activité :

Priorités Objectifs ENVIRONNEMENT Agir sur le changement climatique en atteignant la neutralité carbone d’ici 2025 et le zéro émission nette Atteindre la neutralité carbone de nos propres activités au plus tard en 2025, de l’ensemble de la supply chain du Groupe avant 2030, et le zéro émission nette bien avant 20501 Passer à une électricité 100 % renouvelable d’ici à 2025, et des véhicules électriques d’ici 2030 Mener une transition économique à faible émission de carbone en aidant nos clients à atteindre leurs engagements environnementaux Aider nos clients à économiser 10 millions de tonnes d’émissions de carbone d’ici 2030 SOCIAL Investir continuellement dans nos talents, en développant les compétences de demain à travers une expérience unique Augmenter de 5 % par an le nombre moyen d’heures de formation par collaborateur afin de garantir un apprentissage régulier tout au long de leur carrière Renforcer un environnement de travail diversifié, inclusif et hybride Atteindre 40 % de femmes dans nos effectifs d’ici 2025 Accompagner l’inclusion numérique dans nos communautés 5 millions de bénéficiaires des programmes d’inclusion numérique d’ici 2030 GOUVERNANCE Favoriser une gouvernance diversifiée et responsable 30 % de femmes au sein des cadres dirigeants en 2025 Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de gouvernement d’entreprise Maintenir constamment des pratiques éthiques exigeantes pour une croissance partagée Maintenir un score éthique entre 7 et 10 pour plus de 80 % des collaborateurs D’ici 2030, les fournisseurs couvrant 80 % des achats de l’exercice précédent auront confirmé leur alignement avec nos standards ESG Protéger et sécuriser les données, les infrastructures et les identités Être reconnu comme un leader de la protection des données et de la cybersécurité

La plupart de ces objectifs s’inscrivent dans le prolongement de chantiers initiés depuis de nombreuses années par le Groupe, à l’image des quelques exemples ci-après :

Capgemini a été l’un des premiers de son secteur à se fixer, dès 2016, des objectifs chiffrés en matière de réduction de ses émissions de CO 2 (qui ont été atteints en janvier 2020, dix ans plus tôt que prévu, et avant les confinements liés au Covid). En 2020, le Groupe a fixé un cadre significativement plus ambitieux.

(qui ont été atteints en janvier 2020, dix ans plus tôt que prévu, et avant les confinements liés au Covid). En 2020, le Groupe a fixé un cadre significativement plus ambitieux. Depuis plusieurs années, Capgemini a fait de la diversité et de l’inclusion une priorité, faisant passer la part de femmes dans ses effectifs de 29,5% en 2015 à 33,7% à fin 2020 2 .

. Enfin, Capgemini a été reconnu en 2021 comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde par Ethisphere® Institute pour la 9ème année consécutive.





Capgemini entend communiquer régulièrement et de manière transparente sur sa performance extra-financière, selon un cadre de reporting aligné avec les standards GRI et SASB et les recommandations TCFD. Retrouvez plus d’informations sur la politique ESG de Capgemini, et sa traduction en termes de priorités et objectifs concrets, sur https://investors.capgemini.com/fr/esg/.

1 Le Groupe maintient ses objectifs de réduction d’émissions carbone tels qu’annoncés en juillet 2020. Suite à la publication du nouveau standard Net-Zero Corporate de SBTi (Science Based Targets Initiative) le 28 octobre 2021, le Groupe reste engagé à atteindre zéro émission nette et annoncera ses objectifs détaillés prochainement.

2 Le chiffre 2020 inclut le périmètre Altran





