MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding sælger Ajos og justerer forventningerne til 2021

MT Højgaard Holding har i dag indgået en betinget aftale om at sælge alle resterende aktiviteter i forretningsenheden Ajos til Adapteo, der er Nordeuropas førende udbyder af fleksible bygninger. Handlen gennemføres i 2021 betinget af sædvanlige closingforhold. Ajos vil således indgå i MT Højgaard Holdings koncernregnskab for 2021 som ophørende aktiviteter, og koncernens forventninger til året justeres derfor.

Salgsprisen for de resterende aktiviteter er aftalt til ca. 325 mio. kr. svarende til den forventede bogførte værdi ved gennemførelse af salget. Prisen justeres endeligt efter 4 år med afsæt i en earn-out-aftale. Salget af Ajos omfatter 4 specialiserede medarbejdere i Køge og Vejle samt alt materiel, inkl. ca. 1.100 pavilloner.

”Vi har gennemført flere frasalg i Ajos og glæder os over, at vi nu også har fundet den rette ejer til udlejningsaktiviteterne i pavillonforretningen, der ikke ligger inden for MT Højgaard Holding-koncernens strategiske fokusområde. Vi ser meget frem til at skabe et stærkt og langsigtet samarbejde mellem Adapteo og MT Højgaard Holding-koncernen. Vi vil fortsætte med at udvikle og producere bæredygtige og svanemærkede moduler i Scandi Byg for at imødekomme kundernes stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger,” siger Morten Hansen, administrerende direktør og koncernchef i MT Højgaard Holding.

Som følge af den ventede gennemførelse af salget i 2021 og den forventede ændring af den regnskabsmæssige behandling af Ajos’ samlede bidrag til koncernregnskabet som ophørende aktiviteter justerer MT Højgaard Holding forventningerne til året. Omsætningen ventes på den baggrund at udgøre i niveauet 7,0 mia. kr. (tidligere: 7,1 mia. kr.), mens driftsresultatet før særlige poster og særlige afskrivninger ventes at udgøre i niveauet 175 mio. kr. (tidligere: 185 mio. kr.).

Yderligere oplysninger:

