Worldline - Alliance stratégique avec Eurobank en Grèce

Bezons, le 7 décembre 2021 – Worldline [Euronext : WLN], leader dans le secteur des paiements, annonce aujourd’hui la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 80% des activité d’acquisition commerçant d’Eurobank, l'un des principaux acquéreurs en Grèce avec une part de marché de l'ordre de 20%.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline a déclaré: « Je suis très heureux d'annoncer l'acquisition des activités d'acquisition commerçant d'Eurobank. Cette opération s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'expansion de nos activités de Services aux commerçants vers le sud de l'Europe et nous permet en même temps de tirer parti de notre présence en Grèce, établie plus tôt cette année avec l'acquisition de Cardlink. Cette combinaison permet à Worldline d’établir une présence de premier plan en Grèce, un marché en forte croissance et stimulé par l'adoption grandissante des paiements électroniques. Cette transaction offre des opportunités de développement attractives pour Worldline dans les années à venir, en s'appuyant sur notre accès direct à un portefeuille de commerçants couplée avec une offre de solutions de paiement complète et de bout en bout.

Avec Eurobank Merchant Acquiring, Worldline continue à construire l'Europe des paiements au-delà de ses frontières actuelles, en se concentrant sur les opportunités de consolidation créatrices de valeur, renforçant l'échelle, la portée et la présence directe de Worldline dans un nombre croissant de pays. »

Fokion Karavias, Directeur Général d’Eurobank a déclaré: « L'accord que nous avons conclu avec Worldline dans les activités d'acquisition de cartes s'inscrit pleinement dans notre plan stratégique visant à nous concentrer sur nos activités principales tout en renforçant davantage nos fonds propres. Nos clients bénéficieront d'une expérience client de premier ordre dans un environnement transactionnel sécurisé fourni par un leader mondial des services de paiement disposant d'une couverture mondiale et des capacités numériques de pointe requises dans un secteur en évolution rapide. »



Acquisition des activités d'acquisition commerçant d'Eurobank, l'un des principaux acquéreurs en Grèce

S'appuyant sur un vaste réseau de distribution d'environ 300 agences, Eurobank est l'une des quatre banques systémiques de Grèce à la recherche du meilleur partenaire exclusif pour acquérir, exploiter et développer son portefeuille d'acquisition commerçants en Grèce. Eurobank Merchant Acquiring (EBMA) est un acquéreur de cartes important sur le très dynamique marché grec, avec une part de 21% des volumes de transactions traitées dans le pays. EBMA gère environ 219 millions de transactions par an, soit un volume de paiement d'environ 7 milliards d'euros, à partir d'un réseau d'environ 190 000 points de vente. La société sert un portefeuille diversifié et de grande qualité de 123 000 marchands, dont plus de 50 % sont des PME en termes de MSV.

Cette acquisition représente pour Worldline une opportunité de développement important de ses activités de Services aux Commerçants sur ce marché dynamique du sud de l'Europe, toujours tiré par le passage de l'argent liquide à la carte avec un taux d'adoption des paiements électroniques important et un fort développement du commerce en ligne. Par ailleurs, l'exposition à l'économie grecque, soutenue par l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, offre des opportunités de croissance supplémentaires.

Dans le cadre de la transaction, Worldline et Eurobank s'engageront dans un partenariat commercial à long terme permettant de tirer parti du solide réseau bancaire d’Eurobank en tant que canal commercial de premier plan afin de distribuer aux commerçants physiques et en ligne les meilleurs produits et services de paiement de Worldline et d’EBMA.

Fondement stratégique : une opportunité considérable grâce à la combinaison des activités d'Eurobank Merchant Acquiring et du réseau d'acceptance de Cardlink

Dans ce secteur en évolution rapide, stimulé par l'adoption par les consommateurs de nombreuses méthodes de paiement innovantes, EBMA constitue un actif idéal pour poursuivre le déploiement des solutions et services à valeur de Worldline sur le marché grec et offrir des services de paiement de bout en bout, en s'appuyant sur le réseau d'acceptance de Cardlink (acquis en 2021).

Grâce à cette combinaison, Worldline proposera aux commerçants une offre de bout en bout couvrant à la fois les besoins des PME et ceux des grands distributeurs. Cette offre complètera le partenariat commercial de long terme avec la banque, favorisant les opportunités de croissance en s'appuyant sur :

Une grande base installée de commerçants en Grèce ;

Une marque très réputée et un réseau bancaire très robuste ;

Une technologie de pointe pour les paiements par carte, et ;

Une expertise de premier plan dans les services d'acquisition commerçant (des points de vente omnicanaux aux solutions d'acceptance ligne).

La position de leader de l'entité combinée associée à la technologie et à l'expertise de Worldline permettra d'atteindre un taux de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires. Cette accélération de la croissance reposera sur le déploiement de l'acceptance aux points de vente, de l'introduction de services à valeur ajoutée et de la mise en place d’une offre unique pour les commerçants.

En tant que leader européen des paiements, Worldline continue d'exécuter sa stratégique en se concentrant sur les opportunités de consolidation créatrices de valeur afin d'accroître sa taille, sa portée et sa présence directe dans un nombre croissant de pays en partenariat avec les meilleures institutions financières locales.

De plus, un solide programme d'intégration et de développement sera mis en œuvre à la clôture de l'opération afin d'améliorer encore la profitabilité grâce au levier opérationnel et à l'efficacité des coûts.

Impacts de la transaction pour Worldline

Les principaux effets financiers de la transaction sur Worldline sont les suivants :

Un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 35 millions d'euros avec un taux de croissance organique annuel capitalisé (TCAC) à deux chiffres attendu au cours des quatre prochaines années ;

Une marge d'EBO de l'ordre de 30% attendue à la clôture de l’opération avec un potentiel d'amélioration dérivant du levier opérationnel et ses synergies attendues grâce à la combinaison avec Cardlink ;

Un décaissement estimé à environ 256 millions d'euros à la clôture de l’opération (pour 80% du capital sur la base d’une valeur d’entreprise de 320 millions d’euros) ;

Un multiple d’acquisition combiné des deux acquisitions complémentaires en Grèce (Cardlink et Eurobank) inférieur à 19x l’OMDA 2021 et de l’ordre de 15x l’OMDA 2021 après prise en compte des synergies attendues en année pleine ;

Eurobank conservera une participation de 20% au capital de EBMA ;

Une finalisation de la transaction prévue au cours du second semestre 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives d’usage.

Prochains événements

22 février 2022 Résultats annuels 2021

27 avril 2022 Chiffre d’affaires du T1 2022

27 juillet 2022 Résultats du S1 2022

25 octobre 2022 Chiffre d’affaires du T3 2022

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est un leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4ème acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l’innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu’ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines des Services aux Commerçants ; des Solutions et Services de Terminaux de paiement ; des Services Financiers et de la Mobilité & Services Web Transactionnels, incluent les solutions online et physiques d’acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l’environnement industriel. Le chiffre d’affaires proforma 2020 de Worldline s’élève à 4,8 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

Avertissements

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 13 avril 2021 sous le numéro de dépôt D.21-0303 et son amendement déposé le 29 juillet 2021 sous le numéro de dépôt D.21-0303-A01.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2019. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2021 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

