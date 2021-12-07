Real Realm（Rise Studio）正在不断成长！ 发布IDO内容更新并即将在Gate.io上市

新加坡, Dec. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Real Realm（Rise Studio）已在Kardiachain和BSC站完成其IDO（首次发行数字资产）。一经开售就出现巨大需求，Real Token很快售罄。

令人惊叹的是历史最高价格达到了IDO价格的72倍。目前的价格约为IDO价格的30倍。社群对此结果感到满意。

如果您还不了解Real Token，请查看这份快速介绍：

Real Token是Real Realm中的治理代币。Real Token的多数持有者可以塑造和投票决定该款游戏的发展方向，并且能通过锁仓挖矿功能获得收益。

在发挥治理代币功能之外，Real Token还可用于在市场中进行交易和补充高级别密斯卡。

下一步发展

现在，在完成IDO后，Real Realm将快速迎来众多进展。新品上市、锁仓挖矿选项、合作将为该项目带来巨大的吸引力。

首个NFT即将在DareNFT上市

Real Realm NFT将于12月第一周在DareNFT上市。

成功加入“NFT白名单”的用户可优先在DareNFT上购买英雄盒，并将有机会在其投资组合中添加各种令人惊叹的Real Realm NFT。

已为在Gate.io上市做好准备

照片： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36d766e7-9587-4527-8963-83504a8a8452

这是该项目的重大更新之一，将于12月1日进行。Real Token将在最受欢迎的加密货币交易所Gate.io上市。

Gate.io将成为$REAL代币上市的第一家CEX交易所。这将为用户轻松买卖$REAL代币提供更多选项。

交易时间：2021年12月2日上午3点

游戏继续发展，势头不会放缓

自开始开发Real Realm以来，时间仅仅过去了一个多月。然而，在过去几周中，这个游戏已经出现了无数的合作交易、出版物和最新消息。因此，当该款游戏在下个月（12月）推出后，应该会引发大肆炒作。用户对即将推出的更新内容非常兴奋。

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