Atos classé dans la ‘liste A’ du CDP pour son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique

Paris, le 7 décembre 2021 - Atos annonce aujourd'hui avoir été récompensé pour ses actions de lutte contre le réchauffement climatique par le CDP, l'organisation environnementale mondiale à but non lucratif à l’origine de l'initiative Science Based Targets, qui incite les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour la 9ème année consécutive, Atos figure sur la prestigieuse « liste A » du CDP pour son engagement contre le changement climatique, sur la base du reporting climatique du Groupe en 2021. Atos fait partie des rares entreprises distinguées pour leurs performances environnementales élevées, sur un ensemble de plus de 13 000 entreprises évaluées dans le monde entier, représentant 64% de la capitalisation boursière mondiale.

Atos a été reconnu pour ses actions visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer l'économie à faible émission de carbone, sur la base des données communiquées par l'entreprise dans le cadre du questionnaire sur le changement climatique 2021 du CDP.

« La finalisation du Rulebook de l'Accord de Paris lors de la COP26 était une avancée positive pour veiller à respecter les objectifs de l’accord de Paris, démontrant l’engagement mondial à réduire les émissions et à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius » a déclaré Philippe Mareine, Responsable du Digital, de la Transformation et du RSE d’Atos. « Cependant, il y a encore du chemin à parcourir et, chez Atos, nous sommes fermement engagés à réduire notre empreinte carbone mondiale, à investir dans les technologies de décarbonation et à soutenir nos clients dans cette démarche. La reconnaissance du CDP et notre notation reflètent cet engagement en faveur de l’environnement ; c’est un encouragement à poursuivre nos efforts année après année. »

En tant que leader du numérique sécurisé et décarboné, Atos a renforcé son ambition environnementale en 2021 en s'engageant à réduire de 50 % les émissions mondiales de carbone sous son contrôle et son influence d'ici 2025 (référence 2019), conformément à l'Accord de Paris visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels d'ici 2050.



Les réalisations et références les plus importantes d’Atos incluent :

La réduction en 2020 de 15% de l'empreinte carbone globale du Groupe (2,8 M de tonnes de CO2) qu’on estime structurelle à 10% (5% d'effet COVID-19).

La neutralité carbone selon la norme PAS 2060 pour les émissions sous son contrôle et son influence directe depuis 2018.

L’augmentation du pourcentage d'énergie renouvelable/faible en carbone dans l'ensemble de ses centres de données de 32 % en 2019 à 77 % en 2021 et la réduction de la consommation énergétique globale de ses centres de données de 15 % en 2020 par rapport à 2019.

L’engagement à mettre en place une flotte de voitures de société entièrement électriques d'ici 2024, afin de réduire les émissions de ses 5 500 voitures de société.

L’obtention de la certification ISO 14001 pour 90 % de ses principaux sites (bureaux et centres de données).

L’introduction d’une tarification interne du carbone (80 €/tonne de CO2) pour orienter les décisions de l'entreprise vers la décarbonation, ainsi que l'Atos green App pour impliquer ses employés.

L’introduction d’accords contractuels contraignants sur le niveau de décarbonation (DLA) pour ses clients. Le groupe a compensé 50 millions de tonnes de CO2 de ses clients en 2020 et estime pouvoir réduire de 15 à 20 % leurs propres émissions de carbone.

La position du Groupe comme leader européen des supercalculateurs grâce à sa gamme la plus économe en énergie au monde, BullSequana X. Fin 2021, 18 des 100 supercalculateurs les plus économes en énergie au monde sont des supercalculateurs Atos.

L’accompagnement de ses fournisseurs et partenaires à travers des plans de décarbonation ambitieux pour réduire de moitié leurs émissions Scope 3 d'ici 2025 (base 2019).

Le renforcement de son expertise en matière de décarbonation grâce à l'acquisition d'EcoAct et à l’accompagnement de start-ups spécialisées (tier One, Greenspector, Plan A) dans le cadre de son programme Scaler.

Des investissements en R&D pour la décarbonation. Avec plus de 70 brevets dans le domaine des supercalculateurs, Atos mène des recherches sur les supercalculateurs et les centres de données alimentés par de l'hydrogène vert, les technologies blockchain pour la performance du recyclage ou les technologies quantiques permettant la création de nouveaux matériaux absorbant le CO2 de l'atmosphère. La communauté scientifique du Groupe s’est également réunie récemment pour lancer des réflexions sur l'informatique et le stockage basés sur l'ADN.





En 2021, Atos a été sélectionné comme membre de l'indice Dow Jones Sustainability Index World et Europe. Dans l'indice DJSI Europe, Atos est notamment arrivé premier dans le classement des entreprises de l'industrie des « services informatiques TSV » et a obtenu le meilleur score de son industrie au niveau mondial dans la dimension environnementale. En 2021, Atos a reçu le prix « Platine » d'EcoVadis ; en 2020 et 2021, Atos a également été récompensé par le SEAL Business Sustainability Award (BSA) qui a classé le Groupe parmi les 50 entreprises les plus durables au monde.

Pour plus d'informations sur les actions d'Atos en faveur de Net Zero, rendez-vous sur : Décarbonation - Atos

Méthodologie du CDP

Le processus annuel de divulgation et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme l'étalon-or de la transparence environnementale des entreprises. En 2021, plus de 590 investisseurs représentant plus de 110 000 milliards de dollars américains d'actifs et 200 grands acheteurs représentant 5 500 milliards de dollars américains de dépenses d'approvisionnement ont demandé aux entreprises de divulguer des données sur les impacts, les risques et les opportunités en matière d'environnement par le biais de la plateforme du CDP. Un nombre record de 13 000 entreprises ont répondu.

Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer ces entreprises, en leur attribuant une note de A à D- en fonction de l'exhaustivité de la divulgation, de la sensibilisation et de la gestion des risques environnementaux et de la démonstration des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, comme la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs. Les entreprises qui ne divulguent pas d'informations ou qui fournissent des informations insuffisantes sont notées F.

La liste complète des entreprises qui figurent sur la liste A du CDP de cette année est disponible ici, ainsi que d'autres scores d'entreprises accessibles au public : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.

