Triple Hair Group, une société canadienne de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements innovants contre l'alopécie, annonce le lancement de RIZN

English French

MONTRÉAL, 07 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triple Hair Group Inc. (« Triple Hair » ou la « Société »), une société spécialisée dans le développement de traitements novateurs pour lutter contre l’alopécie, est heureuse d’annoncer le lancement de RIZN M C , une marque offrant des produits médicaux destinés aux hommes pour la repousse des cheveux.



« RIZN MC est la première marque commerciale lancée par Triple Hair et nous sommes ravis du succès affiché par nos activités de pré-lancement, » a déclaré Jean-Philippe Gravel, président et chef de la direction de Triple Hair. « Le Spray Densité Capillaire de RIZNMC est composé d'ingrédients actifs naturels qui aident à prévenir et freiner la chute des cheveux, et à favoriser leur repousse. Lors de nos études, ce produit innovant s'est avéré aussi efficace que les produits sur ordonnance les plus populaires disponibles sur le marché et plus efficace que les principaux produits naturels de repousse des cheveux1. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir lancé un premier produit qui aidera les hommes atteints d'alopécie, une affection qui, selon les estimations, touche près de 20 % de la population mondiale. »

Triple Hair travaille aussi actuellement sur :

Le lancement de Plenty Natural MC , une nouvelle marque dédiée à la repousse et à la santé des cheveux chez les femmes.

, une nouvelle marque dédiée à la repousse et à la santé des cheveux chez les femmes. La planification d'un essai clinique de phase 3 pour Thérapie-07, un produit contre l'alopécie androgénique très prometteur dont les résultats des premiers essais cliniques démontrent son potentiel à devenir le nouveau standard de l’industrie.

RIZNMC Complexe Capillaire et RIZNMC Spray Densité Capillaire sont actuellement en vente sur le site Web de RIZNMC au rizn.ca .

1 Source: Études internes de la Société et étude de tiers.

À propos de Triple Hair

Triple Hair Group Inc. est une entreprise canadienne de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements novateurs pour lutter contre l’alopécie, notamment avec son produit sur ordonnance au stade clinique, Thérapie-07. La Société vend également ses produits sous la marque RIZNMC ( www.rizn.ca ), une marque de produits médicaux pour la repousse des cheveux chez les hommes, et procédera prochainement à la commercialisation de Plenty NaturalMC ( www.plentynatural.ca ), une marque de produits médicaux pour la repousse et la santé des cheveux chez les femmes. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de la Société à www.triplehair.ca .

Énoncés prospectifs

Les informations fournies et les énoncés contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés du présent communiqué de presse, tels que les avantages concurrentiels des produits de la Société, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent porter sur les perspectives futures et les événements anticipés, les activités, les opérations, la performance financière, la situation financière ou les résultats de la Société et, dans certains cas, peuvent être identifiés par une terminologie telle que « peut », « sera », « devrait », « s'attend », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », « prévoit », « assure », ou d'autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. En particulier, les énoncés concernant les résultats d'exploitation et la performance économique future de la Société ainsi que ses objectifs et stratégies sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables sur la base des informations dont dispose actuellement la Société, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les énoncés prospectifs sont également assujettis à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. Par conséquent, les événements et les résultats futurs peuvent varier considérablement par rapport à ce que la direction prévoit actuellement. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue aux informations prévisionnelles et ne doit pas se fier à ces informations à une autre date. La Société ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'obligent à le faire.

Contact : Triple Hair Group

Jean-Philippe Gravel

Président et chef de la direction

investors@triplehair.ca

Trois photos accompagnant ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63a50e31-c60f-4986-b2ea-15520f6d649c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1cff8df-ef56-4b52-94c4-92f9346e2703/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca63df7c-699b-4346-b571-3dfcedb07fe5/fr