Nomination de Tripp Wood au poste de vice-président, ventes – divertissement à domicile

English French

MONTRÉAL, 07 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, est heureuse d’annoncer la nomination de M. Tripp Wood au poste de vice-président, ventes – divertissement à domicile. M. Wood est un vétéran de l’industrie avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement des affaires, les partenariats et les ventes dans le secteur du divertissement à domicile. Au cours de sa carrière, il a établi des liens d’affaires pour des chefs de file du marché tels que The Walt Disney Company, Electronic Arts et Paramount Pictures Home Media. M. Wood a surtout œuvré dans le secteur du divertissement à domicile incluant les jeux vidéo et les films et contenus télévisés traditionnels. Il a acquis une vaste expérience dans le développement de nouveaux marchés et a contribué à la création de relations avec des partenaires, à la gestion de la promotion et du lancement de produits, ainsi qu’à l’établissement de canaux de vente. M. Wood sera basé à Los Angeles, membre de l’équipe de direction et relèvera du président et chef de la direction.



L’embauche de M. Wood s’inscrit dans une stratégie renouvelée dans laquelle D-BOX voit le secteur du divertissement à domicile comme l’un des principaux vecteurs de sa croissance dans les années à venir. Alors qu’ils étaient confinés à la maison pendant la pandémie de COVID-19, les consommateurs se sont adaptés à cette nouvelle réalité et certains d’entre eux ont alors découvert de nouveaux passe-temps et de nouvelles passions. C’est pourquoi les activités liées au divertissement à domicile telles que l’écoute en continu, les jeux et les simulations de course ont toutes connu une croissance importante au cours des deux dernières années. D-BOX travaille actuellement sur de nouveaux produits intéressants destinés à ces marchés et veut être en mesure de profiter pleinement de ces occasions à mesure qu’elles se présentent.

« Je suis très heureux que Tripp ait accepté de se joindre à notre équipe. Sa vaste expérience et sa feuille de route exceptionnelle dans le secteur du divertissement à domicile en font le candidat idéal pour assurer la croissance de notre entreprise à l’échelle mondiale, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Son expérience, ainsi que ses contacts dans l’industrie, nous aidera certainement à renforcer notre engagement à l’égard de ce secteur d’activité et à offrir une valeur sans égale aux partenaires du secteur du divertissement à domicile. »

« Je suis ravi de faire partie de la fantastique équipe de D-BOX », s’est exclamé M. Wood. « La marque D-BOX est soutenue par des produits haptiques passionnants et une équipe de professionnels qui offrent chaque jour une expérience client complète à leurs partenaires. J’ai hâte de tirer profit des assises solides que notre marque a su établir sur le marché et de présenter D-BOX à de nombreux nouveaux partenaires du secteur du divertissement à domicile alors que nous poursuivons notre évolution en vue de devenir une entreprise mondiale. »

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com



POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :