Reprise du projet phare de réutilisation d’eau de San Diego

QUÉBEC, 07 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que le projet de traitement d’eau pour la Ville de San Diego en Californie, qui fût momentanément suspendu, reprend son cours. La valeur du contrat est passée de 8,8 M $ en 2017, à 11,2 M $ aujourd’hui en raison d’ordres de modification et d’ajustements de prix liés à l’inflation du coût des matières premières. La valeur totale était incluse dans le carnet de commandes de la ligne d’affaires Technologies de traitement d’eau et services (« WTS ») du 31 octobre 2021, qui s’élevait à 44,2 M $.

Pure Water San Diego est un programme de la Ville de San Diego échelonné sur plusieurs années qui fournira plus de 40 % de l'approvisionnement en eau à San Diego d'ici la fin de 2035. L’usine de traitement d’eau Pure Water San Diego, d’une capacité de 113 560 m3/jour (30 MGD), utilisera une technologie éprouvée de purification d'eau qui nettoiera l'eau recyclée afin de produire une eau potable sûre et de haute qualité. Ce projet d’infrastructure a été développé afin de répondre au besoin d'un nouvel approvisionnement en eau, permettant ainsi de faire face aux problématiques liées à la sécheresse et de diversifier l’approvisionnement en eau potable. Un essai pilote avec un système de purification d'eau recyclée de 3 785 m3/jour (1 MGD) a été mis en place en 2009 et fut opéré pendant plusieurs années dans le but d’évaluer la faisabilité d'un projet d'augmentation de réserve en eau.

« Nous sommes très heureux que la fabrication de ce projet se poursuive. Nous avons participé à plusieurs projets marquants de réutilisation d’eau en Californie, mais celui-ci représente notre plus grande référence d’ultrafiltration à ce jour », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

