English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 7. JOULUKUUTA 2021 KLO 16.00



Cargotecin ilmastotyö sai CDP:n B-luokituksen

Cargotec on saanut B-luokituksen arvostetussa CDP-ilmastotyöarvioinnissa. Arvostelun kokonaisasteikko on A–D-. Tämä on toinen peräkkäinen vuosi, kun Cargotecille myönnetään B-luokitus, mikä kertoo sitoutuneisuudestamme ilmastotyöhön.

CDP on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö, jonka maailmanlaajuinen luokitusjärjestelmä arvioi yritysten ja kaupunkien ympäristöjohtamisen tasoa. CDP:n vuosittaista tiedonjako- ja luokittelumenettelyä arvostetaan laajasti yritysten ympäristöasioiden raportoinnin läpinäkyvyyden lisäämisestä.

“Cargotec on tehnyt systemaattista työtä ilmastotavoitteiden eteen jo vuosien ajan, ja olemme avainasemassa viedä logistiikka-alaa kohti hiilineutraalia taloutta. Olemme sitoutuneet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 1,5 asteen skenaarion mukaisesti, mikä on Pariisin sopimuksen kunnianhimoisin tavoite. Olemme ylpeitä tekemämme työn saamasta tunnustuksesta“, kertoo Cargotecin vastuullisuusjohtaja Päivi Koivisto.

CDP:n arvio perustuu Cargotecin vuoden 2020 tietoihin, jonka jälkeen olemme vielä lisänneet ilmastopainotuksiamme. llmastoasiat ovat Cargotecin täsmennetyn strategian keskiössä, ja olemme skenaariotyön avulla analysoineet ilmastonmuutoksen vaikutusta omaan toimintaamme ja arvoketjuumme, jotta voimme varmistua, että valitsemamme strateginen suunta on oikea. Cargotecin päästövähennyksiin pyrkivä ilmasto-ohjelma käynnistettiin vuonna 2021. Ohjelmassa keskitytään saavuttamaan päästövähennyksiä hankintaketjussa ja omissa toiminnoissa, ja ohjelma pyrkii nopeuttamaan uuden asiakaskeskeisen kestävän tuote- ja ratkaisutarjooman kehitystä.

Cargotecin Science Based Targets -hankkeen mukainen pitkän aikavälin tavoite on vähentää scope 1-, 2- ja 3-kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Cargotecin sisäinen tavoite on saattaa omat toiminnot hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, mikä on vielä kunnianhimoisempi tavoite kuin Science Based Targets -aloitteen edellyttämä tavoitetaso.

Lisätietoja:

Päivi Koivisto, vastuullisuusjohtaja, Cargotec, puh. 040 743 0306, paivi.koivisto(at)cargotec.com

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi