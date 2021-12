Résultats de l’exercice 2020-2021

English French

Le meilleur résultat de l’histoire du Groupe

EBITDA courant : 388,2 M€

Résultat net : 174,0 M€

Le conseil d’administration du 7 décembre 2021, présidé par Monsieur Daniel Derichebourg, a arrêté les comptes annuels et consolidés au 30 septembre 2021. Au cours de cette séance, le Président Directeur Général s’est félicité des résultats des différentes activités du groupe, et plus particulièrement de ceux de l’activité Services à l’Environnement, qui ont bénéficié d’un contexte très favorable porté par la reprise économique mondiale, et de l’intégration réussie des activités en Espagne acquises fin 2019.

Chiffre d’affaires : 3,6 milliards d’euros

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020-2021 s’élève à 3,6 milliards d’euros, en progression de 46,8% par rapport à l’exercice précédent. L’activité Services à l’Environnement progresse de 68,6% et l’activité Multiservices de 4,2%.

(en milliers de tonnes) 30/09/2021 30/09/2020 Variation Ferrailles 3 964,1 3 159,2 25,5% Métaux non ferreux 626,6 552,3 13,4% Total volumes 4 590,7 3 711,5 23,7% (en millions d'euros) 30/09/2021 30/09/2020 Variation Ferrailles 1 339,3 681,9 96,4% Métaux non ferreux 1 122,8 692,7 62,1% Prestations 282,3 252,8 11,7% chiffre d'affaires Services à l'Environnement 2 744,4 1 627,4 68,6% chiffre d'affaires Multiservices 871,5 836,2 4,2% chiffre d'affaires holding 0,4 0,4 0,7% Total chiffre d'affaires groupe Derichebourg 3 616,3 2 464,1 46,8%

Services à l’Environnement

Le volume de ferrailles commercialisées progresse de 25,5% (+23% à périmètre constant) à cause :

Plusieurs éléments expliquent cette progression :

un effet de base favorable, les livraisons ayant été faibles au premier trimestre de l’exercice 2019-2020, et pendant les mois d’avril et mai 2020 (1er confinement en France)

une demande soutenue en ferrailles, y compris de la part des hauts-fourneaux, car les ferrailles contribuent à réduire les émissions de CO2 de ces derniers

une demande robuste de la part des aciéries turques tout de l’exercice, ce qui a soutenu les volumes et les prix de vente

la reprise tardive de l’activité de certains haut-fourneaux, arrêtés l’an dernier pendant la première période de crise sanitaire, a créé des effets de pénurie sur certains produits, et entraîné, pour les produits pour lesquels cela est possible, un report de demande vers les aciers produits par la filière électrique. Cela a notamment entrainé une progression des prix de vente des ferrailles à compter du mois de janvier 2021, les prix se maintenant ensuite à un niveau très élevé.

Le volume de métaux non-ferreux commercialisé progresse de 13,4% (+11% à périmètre constant).

Le prix des ferrailles et métaux non-ferreux commercialisés a été beaucoup plus élevés que l’an passé, si bien que le chiffre d’affaires de l’activité Services à l’Environnement progresse de 68,6%.

Multiservices

La progression du chiffre d’affaires des métiers liés à la Propreté (+12% en France, + 22% en Espagne, + 7% au Portugal) fait plus que compenser le recul des métiers liés à l’aéronautique (travail temporaire en particulier), ce dernier ayant principalement eu lieu au premier semestre. Le chiffre d’affaires progresse de 4,2% et s’établit à 871,5 M€.

EBITDA courant1

Toutes les activités du Groupe voient leur EBITDA progresser, si bien que l’EBITDA du Groupe augmente de 207,3 M€ (ou 114,6%) et s’établit à 388,2 M€.

Grâce à une très forte amélioration des marges unitaires, dans un contexte de hausse des prix, ainsi qu’à une bonne maîtrise des frais d’exploitation malgré des volumes en hausse, ainsi que grâce à une contribution supplémentaire des contrats de services aux collectivités, l’EBITDA courant de l’activité Services à l’Environnement progresse de 138% et s’établit à 338,5 M€. Il représente 12,3% du chiffre d’affaires, le meilleur ratio atteint par l’activité.

L’EBITDA courant de l’activité Multiservices progresse de 17% et s’établit à 51,4 M€. Il s’établit à 5,9%, là aussi meilleur ratio atteint par l’activité.

Résultat opérationnel courant2

Après prise en compte de 125 M€ de dotation aux amortissements, le résultat opérationnel courant s’élève à 263,2 M€, en progression de 322%.

Résultat opérationnel

Peu d’éléments non-récurrents sont à recenser sur l’exercice.

Le résultat opérationnel s’élève à 262,7 M€, en progression de 367,8%. Il est également supérieur d’environ 170% au résultat opérationnel de l’exercice 2019 ou 2018.

Résultat net de l’exercice revenant aux actionnaires de l’entité consolidante

Le résultat net revenant aux actionnaires est de 174 M€, en progression de 716,1% par rapport à l’an passé.

Dividende

Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale le versement d’un dividende de 0,32€/action, représentant 29,3% du résultat net revenant aux actionnaires, et faisant ressortir un rendement de 3,5% par rapport au cours de clôture du 30 novembre 2021.

Perspectives

Des conditions de marché favorables se sont maintenues au cours des mois d’octobre et novembre 2021, avec des volumes en léger retrait, mais des prix élevés, même s’ils ont enregistré une baisse pour les métaux non-ferreux en novembre. Après deux mois d’activité, le Groupe est en avance en termes de résultat par rapport à l’an passé.

Les fondamentaux à long terme des différents métiers du Groupe sont favorables :

intérêt des matières premières issues du recyclage pour la fabrication de métaux par la voie secondaire, qui évite des émissions de CO2

poursuite de la tendance à l’externalisation chez les clients Multiservices, avec une demande pour des offres comportant une dimension RSE et digitale.

A court terme, il existe cependant quelques risques, qui ne surviendront pas tous, car contradictoires entre eux, qui rendent la situation générale un peu plus risquée qu’il y a quelques mois :

résurgence de l’épidémie de COVID, et son impact potentiel sur l’économie mondiale

niveau élevé des prix de l’énergie, qui pourrait inciter certains clients à réduire leur production

manque persistant de semi-conducteurs, qui remonte la chaîne industrielle, et pourrait finir par impacter la production des clients du Groupe

Le Groupe demeure confiant dans ses fondamentaux, sa structure financière solide, sa réactivité en temps de crise, sa capacité à intégrer de nouvelles affaires qui n’est plus à démontrer, dans un marché où de surcroît la demande de matières premières issues du recyclage sera toujours forte.

Point sur l’acquisition d’Ecore

Derichebourg Environnement a déposé son dossier de notification le 26 octobre 2021 et a fait une proposition d’engagements structurels auprès de la Commission Européenne le 25 novembre 2021. A la date du présent communiqué, elle est en cours de négociation de ces engagements avec la Commission. Afin de ne pas interférer avec les négociations en cours, des informations complémentaires seront communiquées quand la situation sera précisément définie. Derichebourg escompte un closing de l’opération d’ici fin décembre 2021.





Annexe 1 : COMPTE DE RESULTAT

en millions d'euros 30/09/2021 30/09/2020 Variation Chiffre d'affaires 3 616,3 2 464,1 46,8% dont Services à l'Environnement 2 744,4 1 627,4 68,6% dont Multiservices 871,5 836,2 4,2% EBITDA courant 388,2 180,9 114,6% dont Services à l'Environnement 338,5 142,2 138,0% dont Multiservices 51,4 44,0 17,0% Résultat opérationnel courant 263,2 62,4 322,0% dont Services à l'Environnement 242,0 52,5 361,2% dont Multiservices 26,1 18,1 44,1% Eléments à caractère non courant, nets (0,5) (6,2) Résultat opérationnel 262,7 56,2 367,8% Frais financiers nets (16,7) (12,3) Autres éléments financiers 0,5 (2,3) Résultat avant impôts 246,5 41,5 493,5% Impôt sur les bénéfices (71,3) (19,5) Part du résultat des sociétés mises en équivalence 0,3 0,4 Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle (1,5) (1,1) Résultat net revenant aux actionnaires 174,0 21,3 716,1%

Annexe 2 : BILAN

(en millions d'euros) 30/09/2021 30/09/2020 Variation (%) Ecart d'acquisition 266,2 261,1 Immobilisations incorporelles 5,6 7,5 Immobilisations corporelles 501 ,1 497,7 Droits d'utilisation 216,1 190,2 Actifs financiers 10,2 10,0 Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 12,5 12,6 Impôts différés

Autres actifs 28,0

0,4 31,1



Total actifs non courants 1 040,1 1 010,1 3,0% Stocks et encours 136,6 105,3 Créances Clients 396,6 309,9 Créances d'impôt 6,6 4,1 Autres actifs 78,5 68,3 Actifs financiers 19,4 15,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 787,5 361,9 Instruments financiers 0,1 Total actifs courants 1 425,2 865,0 64,8% Total actifs non courants et groupes d'actifs destinés à être cédés Total actif 2 465,3 1 875,1 31,5% (en millions d'euros) 30/09/2021 30/09/2020 Variation (%) Capitaux propres groupes 699,3 521,6 Intérêts ne conférant pas le contrôle 3,8 2,6 Total capitaux propres 703,1 524,2 34,1% Emprunts et dettes financières 826,0 572,2 Provisions retraite et avantages similaires 49,2 50,8 Autres provisions 34,9 33,4 Impôts différés 25,5 23,2 Autres passifs 6,3 3,2 Total passifs non-courants 941,9 682,6 38,0% Emprunts et dettes financières 157,3 130,9 Provision 2,3 4,6 Fournisseurs 374,2 254,5 Dette d'impôt 7,1 4,7 Autres passifs 277,1 271,2 Instruments financiers 2,2 2,3 Total passifs courants 820,3 668,2 22,8% Total passifs liés à un groupe d'actifs destiné à être cédés Total passif 2 465,3 1 875,1 31,5%





Annexe 3 : Passage de l’endettement financier net du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2021

Endettement financier net 30/09/2020 341,1 EBITDA courant (388,2) Investissements 122,1 Frais financiers nets 16,7 Impôts sur les sociétés 65,8 Variation du BFR 0,9 Autres 3,1 Sous-total 161,5 Dividendes 0,0 Croissance externe 5,6 Nouveaux droits d'utilisation des locations simples 28,6 Endettement financier net 30/09/2021 195,7











1 EBITDA courant = Résultat opérationnel courant + dotation nette aux amortissements des immobilisations corporelles, incorporelles, et des droits d’utilisation

2 Résultat opérationnel courant = Résultat opérationnel +/- éléments non-courants





