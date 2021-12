English French

Soitec s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C

Bernin (Grenoble), le 7 décembre 2021- En lien avec ses engagements sociaux et environnementaux, Soitec a obtenu l’approbation de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par le Comité de pilotage de la Science Based Targets initiative (SBTi), devenant ainsi la 4ème entreprise mondiale du secteur des semi-conducteurs engagée à ce niveau d’exigence maximale. Les objectifs validés renforcent la nécessité inconditionnelle de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels.

La certification SBTi atteste que les objectifs de réduction des émissions de CO 2 de Soitec sont conformes aux niveaux requis pour limiter le réchauffement à 1,5°C. Cette désignation est la plus ambitieuse disponible dans le cadre du processus SBTi.

Etant l’une des premières entreprises françaises du secteur à décrocher cette certification, Soitec s’est engagée à réduire, d'ici à 2026 :

Ses émissions absolues de gaz à effet de serre ("scope 1 et 2") de 25,2 % par rapport à l'année de référence 2020 ;

("scope 1 et 2") de 25,2 % par rapport à l'année de référence 2020 ; Ses émissions de gaz à effet de serre ("scope 3") de 35,3 % par million d’euros de valeur ajoutée par rapport à l'année de référence 2020.

Pour y parvenir, l'entreprise dispose d’une feuille de route claire en matière de climat qui se décline en actions concrètes, déjà initiées sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise :

Augmenter la performance é nerg étique de ses sites industriels , au travers d’investissements dans des équipements à haute performance énergétique et l’optimisation des processus industriels afin de réduire leur consommation en énergie ;

, au travers d’investissements dans des équipements à haute performance énergétique et l’optimisation des processus industriels afin de réduire leur consommation en énergie ; Privil égier une énergie bas-carbone sur ses sites industriels. Le site de Bernin utilise une énergie 100 % renouvelable depuis 2021 et Soitec espère atteindre 50 % pour le site de Pasir Ris (Singapour) d’ici 2024 ;

sur ses sites industriels. Le site de Bernin utilise une énergie 100 % renouvelable depuis 2021 et Soitec espère atteindre 50 % pour le site de Pasir Ris (Singapour) d’ici 2024 ; Engager les fournisseurs dans sa dé marche bas-carbone ;

; Privil égier le fret bas-carbone, en optant en priorité pour le fret maritime - moins polluant que le fret aérien - pour les opérations logistiques entre le site de Bernin (France) et celui de Pasir Ris à Singapour ;

- moins polluant que le fret aérien - pour les opérations logistiques entre le site de Bernin (France) et celui de Pasir Ris à Singapour ; Favoriser l’adoption de la mobilité douce par les collaborateurs, à travers la mise en place d’un plan de déplacement inter-entreprises, la mise à disposition de bornes de recharge électrique et le prêt de vélos électriques.





“Nous sommes fiers que nos objectifs environnementaux soient certifiés par un organisme tel que le SBTi. Cette reconnaissance vient confirmer le sérieux de nos engagements dans un contexte de très forte croissance pour l’entreprise. Cette validation de nos efforts pour réduire notre propre empreinte carbone complète la contribution de nos produits à concilier sans cesse de nouvelles prouesses technologiques avec une consommation d’énergie réduite, désormais au cœur de notre raison d’être”, a déclaré Paul Boudre, Directeur général de Soitec.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semiconducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pleinement engagé vers un développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être pour refléter ses engagements : “Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes."

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

A propos du SBTi

La Science Based Targets initiative est une collaboration entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC), le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF). Elle définit et promeut les meilleures pratiques en matière de fixation d'objectifs scientifiques et évalue de manière indépendante les objectifs des entreprises.

