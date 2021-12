English French

Fnac Darty obtient la note A- du CDP reflétant son engagement à intégrer les enjeux climatiques dans sa stratégie Everyday

Fnac Darty, leader européen de la distribution de biens culturels et de loisirs, de produits techniques et d’électroménager, a obtenu la note A- pour sa huitième participation au questionnaire Climat du CDP, organisation à but non lucratif, qui distingue les entreprises mondiales les plus actives dans la lutte contre le changement climatique, améliorant ainsi significativement son score par rapport à l’an dernier (C). Avec une note au-dessus de la moyenne des entreprises européennes (B) et de la moyenne du secteur de la distribution spécialisée (B-), Fnac Darty intègre pour la première fois la catégorie « Leadership ».

Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty, a déclaré : « Nous sommes fiers d’afficher cette forte progression de notre note du CDP, qui récompense les efforts constants déployés par nos équipes pour intégrer les enjeux climatiques dans tous les métiers de l'entreprise. Notre Groupe s’est engagé dans une profonde transformation de son modèle économique et place la durabilité au cœur de son plan stratégique Everyday. Avec cet engagement, Fnac Darty devient un acteur majeur de la transition écologique du monde du retail ».

La démarche RSE de Fnac Darty est articulée autour de 5 piliers que sont la consommation durable, la préservation du climat, l’éthique des affaires, les territoires et la culture et enfin le capital humain.

Concernant sa stratégie environnementale, le Groupe s’est fixé un objectif quantifié de réduction de 50 % de ses émissions de CO2 à horizon 2030, par rapport au niveau de 2019. Le périmètre retenu au niveau du Groupe concerne les transports, émissions directes et indirectes, et l’énergie des sites.

Le Groupe a renforcé sa gouvernance pour atteindre cet objectif et aborder stratégiquement les enjeux climatiques. Adressés au sein de plusieurs instances, dont le Comité RSE rattaché au Conseil d’administration, ces enjeux sont analysés et pilotés par un Comité climat depuis 2019. Ce dernier veille à suivre la trajectoire des émissions de CO2 générées par les activités du Groupe, élabore des plans d’action et assure le suivi des feuilles de route des différentes filières opérationnelles, et enfin, œuvre pour l’extension de la stratégie bas-carbone à d’autres postes d’émissions indirectes.

Ainsi, Fnac Darty est déterminé à poursuivre ses efforts dans ce domaine, en définissant un objectif de réduction de ses émissions indirectes (scope 3) générées par les produits vendus, tout au long de leur cycle de vie, ainsi que les déplacements des salariés et les systèmes informatiques, couvrant plus de 95% de son empreinte carbone. Le Groupe ambitionne de soumettre ces objectifs à la validation de l’initiative Science Based Target (SBT) en 2022.

Cette note attribuée par le CDP est la reconnaissance de l’engagement concret de Fnac Darty en matière de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Il s’agit de la troisième distinction obtenue par le Groupe en 2021 après celle, en octobre dernier, de Moody’s ESG Solutions (Vigeo Eiris), qui a attribué un score ESG de 54/100 en progression de +6 points en un an, dont +14 points sur le volet environnemental. En parallèle, le Groupe a obtenu le renouvellement par MSCI, pour la troisième année consécutive, de sa note AA.

Pour en savoir plus sur la stratégie RSE et les actions mises en place par le Groupe,

consultez notre Rapport RSE 2020-2021 et notre DPEF 2020 .

À propos de Fnac Darty

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte près de 25 000 collaborateurs, dispose à fin septembre 2021 d’un réseau multi-format de 936 magasins, dont 769 en France, et se positionne comme le 2ème acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 29 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de près de 7,5 milliards d’euros, dont environ 29 % réalisé sur le canal Internet. Pour plus d’information : www.fnacdarty.com

À propos du CDP

Le CDP (anciennement « Carbon Disclosure Project ») est une organisation à but non lucratif qui gère le système de reporting mondial pour les investisseurs, les entreprises, les villes, les états et les régions afin de mesurer et de gérer leur impact environnemental. À l’aide d'une méthodologie complète et indépendante, le CDP évalue les entreprises en leur attribuant une note de « A » à « D- » basée sur l’exhaustivité des informations divulguées, sur la conscience et la gestion des risques climatiques et sur la démonstration de pratiques d’excellence associées à un leadership environnemental, comme la définition d’objectifs ambitieux et significatifs.

Pour plus d’information : www.cdp.net/en

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS Stéphanie Laval stephanie.laval@fnacdarty.com



+33 (0) 1 55 21 52 53 Marina Louvard marina.louvard@fnacdarty.com



+33 (0)1 72 28 17 08 PRESSE Anna Jaegy anna.jaegy-ext@fnacdarty.com



+33 (0)6 74 19 92 92 Alexandra Redin alexandra.redin@fnacdarty.com



+33 (0) 6 66 26 05 18

Pièce jointe