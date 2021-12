Quadient enregistre une solide performance de chiffres d’affaires sur les 9M 2021 et prévoit la poursuite d’un fort dynamisme commercial au T4

English French

Faits marquants

Chiffre d’affaires consolidé de 752 millions d’euros sur 9M 2021 , en croissance organique de +7,2% 1 vs. 9M 2020 Chiffre d’affaires de 248 millions d’euros au T3 2021 , quasi stable en organique ( -0,3% 2 ) vs. T3 2020

, en vs. 9M 2020 Bonne performance dans toutes les solutions sur 9M 2021 : Intelligent Communication Automation : Forte croissance organique 3 des revenus liés aux souscriptions (+20,1%) et plus de 2 000 nouveaux clients gagnés par l’ensemble des solutions Mail-Related Solutions : Forte reprise des ventes d’équipements (+17,6%), avec une croissance organique 3 du chiffre d’affaires dans toutes les régions, surperformant la concurrence Parcel Locker Solutions : Chiffre d’affaires en croissance organique 3 de 22,5%, grâce à une hausse à deux chiffres des revenus liés aux souscriptions et des ventes d’équipements ; Plus de 2 200 nouvelles consignes colis déployées, avec une base installée de plus de 15 100 unités

sur 9M 2021 : Émission réussie d’un nouveau placement privé Schuldschein d’un montant de 270 millions d’euros





Perspectives 2021

Avec un carnet de commandes à son plus haut niveau de l’année à fin 9M 2021 et un bon niveau de prises de commandes attendu dans toutes les solutions au T4 2021, comme prévu, mais tenant compte également des tensions actuelles sur la chaîne d’approvisionnement, Quadient prévoit désormais pour l’année 2021 : Une croissance organique du chiffre d’affaires autour de 4% (contre supérieure à 4% précédemment) Une croissance organique 4 de l’EBIT courant 5 autour de 5-6% (contre supérieur à 6% précédemment)

Les objectifs de taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d’affaires et de l’EBIT courant5, 6 pour la période 2021-2023 sont confirmés

Paris, le 7 décembre 2021,

Quadient (Euronext Paris : QDT un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l’exercice 2021.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré :

« Comme prévu, après un fort premier semestre, la croissance organique des ventes a été stable au troisième trimestre, en raison d’une base de comparaison beaucoup plus élevée. La performance de nos activités logicielles a été forte, avec plus de 800 nouveaux clients gagnés au troisième trimestre, une accélération de la croissance des revenus récurrents annualisés et une hausse soutenue du taux d’utilisation de nos plateformes basées sur le Cloud. Notre activité résiliente de Mail-Related Solutions a continué de surperformer la concurrence, grâce notamment au succès commercial de notre gamme de produits de nouvelle génération. Enfin, comme le montrent les 600 nouvelles consignes colis installées sur le seul troisième trimestre, notre activité de Parcel Locker Solutions a continué de bénéficier du dynamisme des déploiements dans tous les verticaux, de l’expansion rapide de nos réseaux ouverts, ainsi que du succès de notre gamme de consignes LITE.

S’agissant de la fin de notre exercice fiscal, nous prévoyons un bon niveau de prises de commandes dans toutes les solutions au quatrième trimestre, comme prévu. Nous voyons également d’importantes opportunités commerciales liées à des grands appels d’offre dans notre activité de Parcel Locker Solutions. Malgré un carnet de commandes à son plus haut niveau de l’année à la fin du troisième trimestre, nous devons gérer des tensions grandissantes sur la chaîne d’approvisionnement en équipements en raison d’une moindre disponibilité des composants et de retards de livraison. Celles-ci devraient impacter légèrement nos résultats en 2021. Nous prévoyons néanmoins d’enregistrer une forte performance pour l’année 2021, avec une croissance organique du chiffre d’affaires autour de 4% et une croissance organique de l’EBIT courant autour de 5-6%, des niveaux encore supérieurs à nos prévisions du début de l’année. »

***

REVUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9M 2021

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 752 millions d’euros sur les 9M 2021, en hausse de 1,2% comparé aux 9M 2020. Hors effets de change et de périmètre6, la croissance organique du chiffre d’affaires s’établit à 7,2% sur les 9M 2021.

Évolution du chiffre d’affaires des 9M 2021

En millions d’euros 9M 2020 9M 2021 Variation Variation hors change Variation organique Opérations Majeures 666 689 +3,5% +6,2% +5,8% Intelligent Communication Automation (a, b) 133 147 +10,5% +12,0% +9,8% Mail-Related Solutions (b) 480 481 +0,2% +2,8% +2,8% Parcel Locker Solutions 53 62 +16,0% +22,5% +22,5% Opérations Annexes 77 62 -19,2% -19,4% +26,8% Total Groupe 743 752 +1,2% +3,6% +7,2%





En millions d’euros 9M 2020 9M 2021 Variation Variation hors change Variation organique Opérations Majeures 666 689 +3,5% +6,2% +5,8% Amérique du Nord 366 378 +3,0% +7.9% +7,1% Principaux pays européens (c) 262 274 +4,3% +3,8% +3,8% International (d) 37 38 +2,6% +5,9% +5,9% Opérations Annexes 77 62 -19,2% -19,4% +26,8% Total Groupe 743 752 +1,2% +3,6% +7,2% (a) Intelligent Communication Automation rassemble les activités Business Process Automation et Customer Experience Management présentées précédemment en Opérations Majeures.

(b) Reclassification de produits entre Intelligent Communication Automation et Mail-Related Solutions.

(c) Incluant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, la France, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suisse.

(d) Le segment International regroupe les activités de Parcel Locker Solutions au Japon, ainsi que les activités Customer Experience Management en dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.

Opérations Majeures

Les Opérations Majeures enregistrent un chiffre d’affaires de 689 millions d’euros (92% du chiffre d’affaires total du Groupe) sur les 9M 2021, en croissance organique de 5,8% comparé aux 9M 2020.

Pour rappel, la stratégie de Quadient consiste à promouvoir la génération de revenus liés aux souscriptions dans toutes ses solutions, en particulier au travers des ventes liées aux souscriptions SaaS7 dans ses activités logicielles et aux placements d’équipements en location et en leasing.

Les revenus liés aux souscriptions (70% du chiffre d’affaires des Opérations Majeures) sont en croissance organique de 3,2% comparé aux 9M 2020, tandis que les ventes de licences et d’équipements sont en hausse de 12,7% et que le chiffre d’affaires lié aux services professionnels progresse de 8,6%.

L’Amérique du Nord (55% du chiffre d’affaires des Opérations Majeures) affiche une forte croissance organique de son chiffre d’affaires sur les 9M 2021 (+7,1%), portée par le fort rebond de l’activité Mail-Related Solutions au S1 2021 et la croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires des activités Intelligent Communication Automation et Parcel Locker Solutions.

Les Principaux pays européens (40% du chiffre d’affaires des Opérations Majeures) enregistrent un meilleur niveau d’activité sur les 9M 2021 (+3,8%).

Le segment International affiche une solide croissance de son chiffre d’affaires sur les 9M 2021 (+5,9%), portée principalement par l’activité Parcel Locker Solutions au Japon.

Intelligent Communication Automation

Le chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation atteint 147 millions d’euros (21% du chiffre d’affaires des Opérations Majeures) sur les 9M 2021, en croissance organique de 9,8% par rapport aux 9M 2020.

La base de clients d'Intelligent Communication Automation affiche une forte progression sur les 9M 2021, avec plus de 2 000 nouveaux clients gagnés sur la période par l'ensemble des solutions logicielles. Ceci reflète notamment une forte contribution des ventes croisées générées par la force de vente de l’activité Mail-Related Solutions auprès des PMEs clientes de Quadient.

Les revenus liés aux souscriptions sont en croissance organique de 20,1% par rapport aux 9M 2020, reflétant une demande grandissante de la part des clients pour les solutions basées sur le Cloud, avec une hausse organique à deux chiffres tant pour les petites et moyennes entreprises (+30%, dont une croissance organique des ventes liées aux solutions d’automatisation de la gestion des comptes clients (Accounts Receivables, AR) et des comptes fournisseurs (Accounts Payables, AP) de 69%) que pour les grands comptes (+13%).

En conséquence, la part des revenus liés aux souscriptions dans le chiffre d’affaires d’Intelligent Communication Automation continue de progresser pour atteindre environ 67% sur les 9M 2021, en hausse comparé à leur niveau d’environ 60% en 2020, soulignant l’accélération de la transition de l’activité vers le SaaS.

Les services professionnels enregistrent un bon niveau d’activité sur les 9M 2021 (+6,7%). Les ventes de licences perpétuelles sont en forte baisse par rapport aux 9M 2020 (-20,5%), en raison de la poursuite de la transition du modèle commercial vers les souscriptions en mode SaaS, en ligne avec la stratégie du Groupe.

Mail-Related Solutions

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions atteint 481 millions d’euros (70% du chiffre d’affaires des Opérations Majeures) sur les 9M 2021, en croissance organique de 2,8% par rapport aux 9M 2020. Le chiffre d’affaires est en croissance organique dans toutes les régions, surperformant la concurrence, avec une forte performance en Amérique du Nord.

Les revenus liés aux souscriptions (72% du chiffre d’affaires de Mail-Related Solutions) sont en baisse de 2,1% par rapport aux 9M 2020, reflétant la bonne résilience de la base installée.

Les ventes d’équipements et de licences sont en hausse à deux chiffres sur les 9M 2021 (+17,6%), bénéficiant principalement de la forte reprise du S1 2021 grâce à une bonne traction dans l’acquisition de nouveaux clients, tandis que le niveau des prises de commandes reste bon au T3 2021. Cependant, le carnet de commandes est à son niveau le plus haut de l’année à la fin des 9M 2021 en raison de tensions sur la chaîne d’approvisionnement.

Par ailleurs, la part de la nouvelle génération d'appareils connectés passe de 4,9% de la base installée à fin 2020 à 11,3% à la fin des 9M 2021.

Parcel Locker Solutions

Le chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions atteint 62 millions d’euros (9% du chiffre d’affaires des Opérations Majeures) sur les 9M 2021, en croissance organique de 22,5% par rapport aux 9M 2020, bénéficiant du dynamisme de la demande client dans tous les verticaux – des transporteurs au secteur de la distribution et du secteur résidentiel aux campus universitaires et aux entreprises.

Par rapport à fin 2020, la base installée de consignes colis de Quadient augmente de plus de 2 200 unités pour atteindre plus de 15 100 consignes colis à la fin des 9M 2021.

Les revenus liés aux souscriptions (57% du chiffre d’affaires de Parcel Locker Solutions) enregistrent une croissance organique de 19,6% comparé aux 9M 2020 grâce à l'expansion de la base installée en Amérique du Nord en 2020, et une hausse du taux d’utilisation.

Les ventes d’équipements et de licences sont en hausse à deux chiffres sur les 9M 2021 (+26,1%) grâce à la forte performance du S1 2021, qui avait bénéficié du dynamisme de l’activité sur le secteur de la distribution en Amérique du Nord en raison du contrat avec Lowe’s (déploiement aux États-Unis finalisé au T1 2021 et extension au Canada au T2 2021), et malgré une base de comparaison élevée au T3 2020 (démarrage du déploiement Lowe’s aux États-Unis). Cependant, le carnet de commandes en Amérique du Nord est à son niveau le plus haut de l’année à la fin des 9M 2021 en raison de tensions sur la chaîne d’approvisionnement.

Opérations Annexes

Les Opérations Annexes enregistrent un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros (8% du chiffre d’affaires total du Groupe) sur les 9M 2021, en croissance organique de 26,9% comparé aux 9M 2020, en raison principalement de la hausse des ventes de systèmes d’emballage automatique « CVP » (activité cédée fin juillet 2021).

REVUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU T3 2021

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 248 millions d’euros au T3 2021, en baisse de 3,8% par rapport au T3 2020. Hors effets de change et de périmètre8, les ventes sont quasi stables en organique au T3 2021 (-0,3%).

Évolution du chiffre d’affaires du T3 2021

En millions d’euros T3 2020 T3 2021 Variation Variation hors change Variation organique Opérations Majeures 229 232 +1,1% +0,1% -0,4% Intelligent Communication Automation (a, b) 46 51 +10,0% +8,5% +6,1% Mail-Related Solutions (b) 161 160 -0,6% -1,8% -1,8% Parcel Locker Solutions 22 21 -4,4% -4,1% -4,1% Opérations Annexes 29 16 -43,4% -44,3% +0,9% Total Groupe 258 248 -3,8% -4,9% -0,3%





En millions d’euros T3 2020 T3 2021 Variation Variation hors change Variation organique Opérations Majeures 229 232 +1,1% +0,1% -0,4% Amérique du Nord 127 128 +0,2% -1,1% -1,9% Principaux pays européens (c) 89 91 +1,8% +0,7% +0,7% International (d) 12 13 +6,3% +7,3% +7,3% Opérations Annexes 29 16 -43,4% -44,3% +0,9% Total Groupe 258 248 -3,8% -4,9% -0,3% (a) Intelligent Communication Automation rassemble les activités Business Process Automation et Customer Experience Management présentées précédemment en Opérations Majeures.

(b) Reclassification de produits entre Intelligent Communication Automation et Mail-Related Solutions.

(c) Incluant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, la France, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suisse.

(d) Le segment International regroupe les activités de Parcel Locker Solutions au Japon, ainsi que les activités Customer Experience Management en dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.

Les Opérations Majeures enregistrent un chiffre d’affaires de 232 millions d’euros au T3 2021, quasi stable en organique par rapport au T3 2020 (-0,4%). En effet, la résilience continue des revenus liés aux souscriptions (+2,5%) permet de compenser la baisse des ventes de licences et d’équipements (-7,4%) et du chiffre d’affaires lié aux services professionnels (-1,8%).

Le chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation atteint 51 millions d’euros au T3 2021, en hausse organique de 17,3% par rapport au T2 2020. Ceci reflète principalement la croissance à deux chiffres des revenus liés aux souscriptions (+20,3%) qui a plus que compensé la forte baisse des ventes de licences (-32,3%) en raison de la poursuite de la transition du modèle commercial vers les souscriptions en mode SaaS.

atteint 51 millions d’euros au T3 2021, en hausse organique de 17,3% par rapport au T2 2020. Ceci reflète principalement la croissance à deux chiffres des revenus liés aux souscriptions (+20,3%) qui a plus que compensé la forte baisse des ventes de licences (-32,3%) en raison de la poursuite de la transition du modèle commercial vers les souscriptions en mode SaaS. Après un S1 2021 ayant bénéficié d’une base de comparaison favorable au S1 2020 du fait de l’impact des confinements liés au COVID, le chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions baisse seulement de 1,8% en organique au T3 2021 comparé au T3 2020, à 160 millions d’euros. Ceci reflète la résilience des revenus liés aux souscriptions (-3,2%) et la légère hausse des ventes d’équipements et de licences (+2,1%), avec un niveau des prises de commandes toujours bon.

baisse seulement de 1,8% en organique au T3 2021 comparé au T3 2020, à 160 millions d’euros. Ceci reflète la résilience des revenus liés aux souscriptions (-3,2%) et la légère hausse des ventes d’équipements et de licences (+2,1%), avec un niveau des prises de commandes toujours bon. Le chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions s’élève à 21 millions d’euros au T3 2021, en baisse organique de 4,1% par rapport au T3 2020. Ceci reflète principalement la forte baisse des ventes d’équipements et de licences (-26,8%) en raison de la contribution significative au chiffre d’affaires du T3 2020 du contrat avec Lowe’s aux États-Unis, en partie compensé par la hausse à deux chiffres des revenus liés aux souscriptions aux T3 2021 (+18,7%). À fin 9M 2021, l’activité bénéficie d’importantes opportunités commerciales liées à des grands appels d’offre dans toutes les régions.





Le chiffre d’affaires des Opérations Annexes atteint 16 millions d’euros au T3 2021, en hausse organique de 0,9% vs. T3 2020.



PERSPECTIVES

Avec un carnet de commandes à son plus haut niveau de l’année à fin 9M 2021 et un bon niveau de prises de commandes attendu dans toutes les solutions au T4 2021, comme prévu, mais tenant compte également des tensions actuelles sur la chaîne d’approvisionnement, Quadient prévoit désormais pour l’année 2021 : Une croissance organique du chiffre d’affaires autour de 4% (contre supérieure à 4% précédemment) ; Une croissance organique 9 de l’EBIT courant 10 autour de 5-6% (contre supérieur à 6% précédemment).

Les objectifs de taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d’affaires et de l’EBIT courant11, 12 pour la période 2021-2023 sont confirmés.

FAITS MARQUANTS DU T3 2021

Quadient lance l'iX-9, système de gestion du courrier et d’expédition haute performance complété par une solution tout-en-un de centre courrier automatisé

Quadient a annoncé le 9 août 2021 la disponibilité générale aux États-Unis de la dernière nouveauté de sa série Ix : le système de gestion de courrier pour grands volumes iX-9, disponible en mode autonome ou en version intégrée avec le logiciel cloud S.M.A.R.T. pour la gestion automatisée du courrier.

Quadient annonce un partenariat avec UiPath pour continuer d’améliorer et automatiser les communications clients omnicanales

Quadient a annoncé le 18 août 2021 son partenariat avec UiPath, leader dans le domaine des logiciels d'automatisation d'entreprise. Ce partenariat de Quadient et l'intégration avec UiPath aideront les entreprises dans la transformation numérique des expériences clients, tout en maintenant la conformité réglementaire des communications clients, en stimulant la productivité, en réduisant les coûts et en améliorant la satisfaction des employés.

Quadient finaliste des Parcel and Postal Technology International Awards 2021

Quadient a annoncé le 8 septembre 2021 faire partie à nouveau cette année des finalistes des Parcel and Postal Technology International Awards. Sa solution innovante Campus Hub s’est qualifiée pour cette édition 2021 dans la catégorie « Innovation de l'année dans le dernier kilomètre ». Campus Hub est une solution de consigne colis connectée qui permet aux campus universitaires de gérer de façon fluide et sans contact le volume grandissant de colis et de biens à livrer et distribuer.

Une étude indépendante dévoile un fort impact économique total pour les utilisateurs de YayPay, la solution Quadient de gestion du poste client

Quadient a annoncé le 13 septembre 2021 la publication d'une étude menée par Forrester Consulting, filiale du groupe mondial de recherche et de conseil, démontrant que YayPay by Quadient, solution de gestion et d'automatisation du poste client, contribue à réduire les délais de paiement, améliorer l'expérience client, prévoir avec précision les flux de trésorerie et réduire les pertes de revenus, avec un retour sur investissement (ROI) pour un client composite de plus de 400 % sur trois ans.

Quadient franchit le cap des 10 000 clients pour ses solutions logicielles

Quadient a annoncé le 29 septembre 2021 avoir franchi pour la première fois le cap des 10 000 clients pour ses solutions logicielles.

Paula Felstead nommée administratrice indépendante de Quadient

Quadient a annoncé le 1 octobre 2021 la nomination de Paula Felstead, experte en transformation, digital et technologie, en tant qu’administratrice indépendante du Conseil d’administration de la Société, nomination effective depuis le 24 septembre 2021. Paula Felstead a été cooptée administratrice en remplacement de Virginie Fauvel, qui a démissionné de son mandat d’administratrice le 2 septembre 2021.

Quadient annonce une évolution majeure de sa solution cloud d'automatisation des documents pour accélérer la transition numérique des PME

Quadient a annoncé le 5 octobre 2021 une importante mise à jour de Quadient® Impress, solution SaaS (software-as-a-service) d’automatisation de la préparation et la diffusion de communications multicanales pour les petites et moyennes entreprises (PME). La solution permet désormais de gérer les préférences de canal de diffusion.

La solution cloud de cartographie du parcours client Quadient classée Leader dans une étude indépendante

Quadient a annoncé le 11 octobre 2021 avoir été reconnue Leader Technologique dans une nouvelle étude globale du marché des solutions de cartographie du parcours client (CJM). L'étude SPARK Matrix : Customer Journey Mapping (CJM) 2021 de Quadrant Knowledge Solutions compare et établit un classement entre les différents éditeurs de solutions CJM. L'étude conclut que la solution CJM SaaS de Quadient, Inspire Journey, se distingue par son approche consistant à fournir un outil de cartographie du parcours client conçu pour la gestion de l'ensemble des communications clients, reliant des points de contact souvent ignorés dans la mise en œuvre de stratégies d'expérience client (CX).

YayPay, la solution Quadient de gestion du poste client, s'associe à Flywire pour dématérialiser les paiements interentreprises internationaux

Quadient a annoncé le 22 octobre 2021 avoir lancé une nouvelle collaboration stratégique pour l'automatisation et la dématérialisation des paiements interentreprises (B2B) à l'échelle mondiale. Dans le cadre de ce partenariat, YayPay, la solution cloud de gestion et d'automatisation du poste clients de Quadient, proposera les solutions de paiement électronique de Flywire à ses clients internationaux.

ESG : Quadient obtient la deuxième place du podium Gaïa Research 2021

Quadient a annoncé le 29 octobre 2021 avoir obtenu la deuxième place au classement Gaïa Research 2021, dans la catégorie des entreprises de plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le classement Gaïa Research distingue chaque année les entreprises françaises avec les meilleures performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), parmi un panel de 230 entreprises cotées sur Euronext Paris. Déjà listée à la 5e place de sa catégorie l’an dernier, Quadient a depuis poursuivi ses efforts dans ces trois domaines.

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

Quadient en bonne position du palmarès annuel des éditeurs de logiciels français

Quadient a annoncé le 4 novembre 2021 s’être classé à la treizième place du classement général dans le Top 250 édition 2021, publié par le cabinet de conseil EY et l'organisation professionnelle Numeum. Au total, 269 entreprises ont été analysées en fonction de leur chiffre d’affaires dans l’édition de logiciels. Quadient obtient aussi la cinquième place de la catégorie des Éditeurs horizontaux.

France Loire, acteur de l’immobilier social, choisit Quadient pour offrir à ses résidents une solution de retrait de colis

Quadient a annoncé le 9 novembre 2021 que sa solution Parcel Pending by Quadient a été sélectionnée par France Loire, acteur de l'immobilier social appartenant au Groupe Arcade-VYV, pour équiper l’un de ses immeubles résidentiels à Vierzon, dans le Cher. La nouvelle consigne connectée Quadient permet dès à présent aux résidents de l’immeuble de recevoir leurs colis de manière simple et sécurisée.

Quadient lance ses systèmes de courrier iX-Series et son logiciel S.M.A.R.T. Essential sur le marché canadien

Quadient a annoncé le 18 novembre le lancement au Canada des systèmes de courrier iX-Series et du logiciel cloud S.M.A.R.T. Les machines à affranchir haute performance, dotées des logiciels d'expédition, d'envoi, de comptabilité, de rapport et de suivi les plus avancés, sont conçues et construites pour répondre aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises tout en respectant les dernières exigences de la Poste canadienne.

Quadient réalise avec succès un nouveau placement privé Schuldschein d’un montant de 270 millions d’euros dans des conditions très favorables

Quadient a annoncé le 22 novembre 2021 avoir levé avec succès l’équivalent de 270 millions d’euros (i.e. 178 millions d’euros et 105 millions de dollars américains) via un placement privé régi par le droit allemand nommé Schuldschein. En raison d’un fort intérêt des investisseurs, le volume de la transaction a été porté à 270 million d’euros contre 100 million d’euros initialement prévus.

Quadient ajoute l’externalisation de courrier à sa plateforme cloud de diffusion de communications multicanales Quadient® Impress, en partenariat avec Tessi

Quadient a annoncé le 29 novembre 2021 le lancement en France d’un nouveau service de distribution de courrier proposé sur Quadient® Impress, sa plateforme cloud d'automatisation des documents pour les petites et moyennes entreprises. Pour assurer ce nouveau service, Quadient fait le choix d’un partenariat avec Tessi, acteur mondial des services de processus métier.

***

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/ .

