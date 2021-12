SII : Résultats du premier semestre de l’exercice 2021/2022

French English

Paris, le 7 décembre 2021 – 18 heures

Résultats du premier semestre de l’exercice 2021/2022

Le groupe SII profite pleinement de la reprise sectorielle

et affiche des résultats en nette amélioration

Résultat opérationnel multiplié par 3,1 à 35,2 M€

Résultat net part du groupe multiplié par 3,9 à 27,9 M€

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce ses résultats semestriels 2021/2022, arrêtés par le Directoire le 6 décembre 2021 et en cours d’audit.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Les résultats du groupe SII de ce premier semestre de l’exercice 2021/2022 se situent au-dessus de nos attentes. Plusieurs facteurs nous ont permis d’atteindre ce haut niveau de performance. Au-delà de la base de comparaison qui nous est favorable, de la dynamique de notre marché et de la confiance qui nous est accordée par nos clients, le travail accompli par toutes nos équipes durant cette période a été un élément déterminant de notre conquête. Nous abordons le second semestre avec confiance et enthousiasme, sans oublier le contexte délicat de la période actuelle. »

En M€

clos au 30 septembre 2021 S1

2020/2021 S1

2021/2022 Variation Chiffre d’affaires 301,21 376,30 + 25,6% Résultat opérationnel d’activité 12,03 35,84 x 3 Marge opérationnelle d’activité (% CA) 4,0% 9,5% + 5,5 pt. Résultat opérationnel 11,27 35,22 x 3,1 Marge opérationnelle (% CA) 3,7% 9,4% + 5,6 pt. Résultat net consolidé 7,15 27,84 x 3,9 Résultat net part du groupe 7,22 27,89 x 3,9 Effectif moyen 8 428 8 976 + 548 Effectif fin de période 8 334 9 348 + 1 014

Un 1er semestre 2021/2022 en forte croissance

Le groupe SII enregistre un chiffre d’affaires record sur ce premier semestre à 376,3 M€. Le groupe renoue avec sa dynamique de croissance d’avant crise et voit son chiffre d’affaires progresser de 25,6% par rapport au chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2020/2021 et de 15,5% par rapport à celui réalisé au cours de l’exercice 2019/2020.

Le chiffre d’affaires réalisé en France atteint 176,3 M€ sur cette première partie d’exercice 2021/2022, soit une progression de 25,8% comparée à la même période de l’exercice précédent et une croissance de 4,2% par rapport à l’exercice 2019/2020. Cette performance est portée par la totalité des secteurs avec une part importante du chiffre d’affaires réalisée dans le secteur « Aéronautique-Spatial-Défense » qui se redresse après le creux marqué au cœur de la crise sanitaire.

A l’International, l’activité continue de croître semestre après semestre et atteint 200 M€ de chiffre d’affaires sur la période soit une progression de 24,2%. La Pologne, qui contribue à plus de la moitié du chiffre d’affaires international, affiche une croissance de près de 30% à taux constants. L’Espagne, deuxième pays à contribuer au chiffre d’affaires, montre des signes de reprise marqués avec une croissance de 43,2% sur ce premier semestre. En Allemagne, la décroissance a été contenue au fil du semestre grâce à la restructuration qui se poursuit et aux synergies mises en place avec le groupe.

Ce premier semestre a été l’occasion pour le groupe SII d’intensifier sa politique de recrutement. A fin de période, le nombre total de salariés du groupe atteint 9 348, contre 8 789 à fin mars 2021. En France et à travers le monde, le groupe poursuit ses efforts pour maintenir un haut niveau de qualité de vie au travail pour ses collaborateurs - qu’ils soient en télétravail ou sur site -, ou encore pour renforcer les compétences de ses équipes. Cette démarche permet aujourd’hui à 7 filiales à l’international d’être labellisées Great Place To Work, aux côtés de l’entité française.

Nette amélioration de la rentabilité

A fin septembre 2021, la rentabilité du groupe s’accroit nettement en France comme à l’international avec un résultat opérationnel qui triple par rapport au premier semestre de l’exercice précédent pour atteindre un niveau record de 35,2 M€. Cette amélioration s’explique par la conjonction de plusieurs éléments : effet positif de l’organisation déployée, mutualisation des outils de travail et de management, niveau de TACE (Taux d’Activité Congés Exclus) groupe atteignant des niveaux proches d’avant la crise sanitaire à 89,3%. Au global, la marge opérationnelle s’établit à 9,4% (+ 5,6 points). En France, la marge opérationnelle ressort en hausse de 7,3 points, à 5,9%. La marge opérationnelle internationale affiche un taux de 12,5% contre 8,3% à fin septembre 2020 portée par la très bonne performance de la Pologne, le rebond de l’activité en Espagne, le développement des activités en Roumanie et au Chili et l’amélioration des performances dans les autres pays.

Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net s’établit à 27,8 M€, soit une marge nette de 7,4% (2,37% à fin septembre 2020).

Au 30 septembre, le bilan fait ressortir une trésorerie nette (hors IFRS 16) renforcée à 101,0 M€, contre 88,4 M€ à fin mars 2021. Les capitaux propres s’établissent à 204,3 M€ contre 180,9 M€ à fin mars 2021.

Perspectives

Sur le premier semestre, le groupe SII a connu des performances financières supérieures à ses attentes, portées par la forte reprise de ses marchés et l’engagement de ses équipes. De nouveaux référencements ont par ailleurs été remportés qui devraient venir alimenter la croissance. Les incertitudes liées à la pandémie rendent complexes les projections, sans que la société n’ait toutefois identifié à date de signaux de ralentissement. Dans ce contexte, le groupe SII confirme qu’il réalisera, a minima, pour l’exercice 2021/2022 ses objectifs de croissance déjà révisés à la hausse, à savoir une croissance organique du chiffre d’affaires d’au moins 15%, et que son niveau de marge opérationnelle à fin d’exercice devrait rester, comme au 1er semestre, supérieur au niveau d’avant crise sanitaire (exercice clos au 31 mars 2019).

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2021/2022, le jeudi 10 février 2022 après bourse

