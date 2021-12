Covis Pharma Group annonce deux nominations au sein de son équipe de direction

French German

ZOUG, Suisse, 07 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Covis Pharma Group (la « Société »), une société pharmaceutique mondiale spécialisée qui commercialise des solutions thérapeutiques pour les patients atteints de maladies chroniques et de maladies mortelles, a annoncé aujourd'hui la nomination de Raghav Chari au poste de directeur de l'innovation et de Nicolas Verbeke au poste de vice-président sénior, Europe et international. Les deux employés se réfèreront à Michael Porter, président-directeur général de Covis Pharma. M. Chari nous rejoint avec effet immédiat et sera basé aux États-Unis. Nicolas nous rejoindra au début de l'année 2022 et sera basé à Zoug, en Suisse.

Raghav Chari sera responsable de la gestion du cycle de vie mondial du portefeuille de médicaments de Covis Pharma. M. Chari apporte 25 ans d'expérience en leadership biopharmaceutique mondial où il a construit et dirigé avec succès de petites et grandes organisations dans le continuum de R&D et de commercialisation. Au cours des 5 dernières années, il a fondé et continue d'être impliqué dans plusieurs startups qui travaillent à l'interface entre la découverte de médicaments et la technologie. Ces startups cherchaient à améliorer la manière dont de nouveaux produits sont découverts et développés en utilisant des approches impliquant l'apprentissage automatique, la mécanique quantique et diverses technologies pour la médecine personnalisée. De 2009 à 2016, M. Chari a été président de Promius Pharma, une société de dermatologie et de neurologie, et vice-président exécutif des produits exclusifs chez Dr. Reddy’s Laboratories. À ce poste, il a construit une activité commerciale et de R&D intégrée qui a conduit à plusieurs approbations NDA du premier cycle pour des produits qui ont été développés de manière organique depuis leur création jusqu'au lancement commercial. M. Chari a également été responsable de plus de 50 accords de licence et de développement de produits dans le secteur biopharmaceutique. Au début de sa carrière, il a travaillé chez McKinsey and Company, puis a travaillé dans deux petites sociétés de biotechnologie au stade de la découverte et du développement de médicaments, où il a occupé des rôles hybrides de R&D et commerciaux. M. Chari est titulaire d'un doctorat en physique de l'Université de Princeton et d'une licence en mathématiques du California Institute of Technology, aux États-Unis.

Nicolas Verbeke dirigera les opérations commerciales mondiales de la société sur des marchés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. M. Verbeke rejoint la société après deux décennies à des fonctions de conseil et de direction pharmaceutique dans plusieurs sociétés multinationales. Avant de rejoindre Covis Pharma, il était plus récemment vice-président et directeur général d'Astellas Gene Therapies pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. M. Verbeke a débuté sa carrière dans le conseil en gestion en travaillant chez PriceWaterhouseCoopers et Ernst & Young. Il a ensuite changé de carrière dans le secteur pharmaceutique en rejoignant Celgene où il a passé 14 ans à évoluer dans des rôles à responsabilité croissante dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des finances et des fonctions commerciales. Il est titulaire d'un master en économie appliquée et gestion de la technologie de l'Université d'Anvers, en Belgique.

Michael Porter, président-directeur général de Covis Pharma, a commenté : « Après une recherche minutieuse, nous sommes ravis d'accueillir Raghav et Nicolas à Covis Pharma, et je suis personnellement convaincu que leurs expériences et compétences nous aideront grandement dans notre prochain parcours de croissance accélérée de l'entreprise. Leurs expériences uniques dans un ensemble diversifié d'entreprises et de fonctions joueront un rôle essentiel dans la conduite de la transformation de notre entreprise, alors que nous continuons à nous concentrer sur l'amélioration de la santé des patients atteints de troubles médicaux graves. »

À propos de Covis Pharma

Covis Pharma, avec des opérations mondiales à Zoug, en Suisse, est une société pharmaceutique spécialisée d'envergure internationale qui commercialise des solutions thérapeutiques pour les patients atteints de maladies chroniques et de troubles potentiellement mortels. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.covispharma.com .