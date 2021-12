French English





Communiqué de presse – Paris, le 7 décembre 2021

Pour la 3e année consécutive, Danone obtient la mention « Triple A » du CDP, qui distingue son leadership en matière de performance environnementale

Danone annonce aujourd'hui avoir été reconnue, pour la troisième année consécutive, comme l’une des entreprises les plus avancées en matière de performance environnementale par le CDP, organisation internationale à but non lucratif, dont le système de notation est reconnu comme la principale norme mondiale de transparence environnementale des entreprises.

Parmi plus de 12 000 entreprises évaluées en 2021, Danone fait partie des 14 entreprises à avoir obtenu un « triple A », note qui distingue les entreprises les plus en avance en matière de transparence et de performance relative à leurs actions, sur trois domaines : la lutte contre le changement climatique, la gestion des forêts et la sécurisation des ressources en eau.

L’obtention, cette année encore, d’un « A » dans chacun des trois domaines du CDP témoigne des actions continues et des progrès réalisés par Danone pour atteindre son objectif de zéro émission nette sur l’ensemble de sa chaîne de valeur d’ici 2050. Les défis de préservation de la nature et de lutte contre le réchauffement climatique sont inextricablement liés et doivent être abordés ensemble pour construire des systèmes alimentaires durables – de l’amont, avec le choix des ingrédients et des méthodes de culture, à la façon dont les produits sont fabriqués et distribués, jusqu’à leur fin de vie après consommation.

Antoine de Saint-Affrique, Directeur général, déclare : « Danone est un pionnier en matière d’action climatique depuis de nombreuses années, avec notamment l’adoption de l’agriculture régénératrice et la création de marques neutres en carbone. Nous sommes fiers d’avoir été une nouvelle fois reconnus par le CDP pour notre leadership, et je tiens à remercier nos équipes et nos partenaires qui nous ont aidé à progresser pour construire une économie zéro carbone. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits qui sont bons pour eux et pour la planète et les engagements durables resteront au cœur de nos marques et de notre stratégie de croissance dans les années à venir. »

Paul Simpson, Directeur général de CDP, déclare : « Toutes nos félicitations aux entreprises figurant sur la liste « A » de cette année. Montrer la voie en matière de transparence et d'action environnementale est l'une des mesures les plus importantes que les entreprises puissent prendre, en particulier en cette année marquée par la COP26 et la remise du sixième rapport d'évaluation du GIEC. L'ampleur du risque que représentent pour les entreprises le changement climatique, l'insécurité des ressources en eau et la déforestation ne peut plus être ignorée, et nous savons que les possibilités d'action dépassent de loin les risques de l'inaction. Le leadership du secteur privé est essentiel pour concrétiser les ambitions mondiales d'un monde décarboné, bénéfique pour la nature et équitable. Notre liste « A » distingue ces entreprises qui se préparent à exceller dans l'économie du futur en agissant dès aujourd'hui. »

Dans le cadre de sa démarche zéro émission nette, Danone s’est fixée des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de carbone pour 2030. Son plan d'action climatique inclut: de proposer des produits nutritifs et durables adaptés à des régimes alimentaires sains et flexitariens ; de s'approvisionner en ingrédients clés issus de l'agriculture régénératrice ; d’éliminer la déforestation de sa chaîne d'approvisionnement pour ses principales matières premières ; de protéger les ressources en eau ; d’engager ses marques dans la neutralité carbone et de cocréer des programmes de compensation carbone bénéfiques pour la nature et les communautés locales.

L'approche de Danone visant à mettre la nature au cœur de son action climatique produit déjà un impact tangible : en 2020, la moitié de sa réduction carbone était liée à la mise en œuvre d'initiatives d'agriculture régénératrice sur la chaîne d'approvisionnement étendue de Danone. Depuis 2015, Danone a réduit, à périmètre constant et en données comparables, l'intensité1 de ses émissions de GES de 24,5%2 sur l’ensemble de son périmètre.

A propos de Danone (www.danone.com)

Entreprise multi-locale parmi les leaders de l’alimentation, Danone se développe sur des catégories tournées vers la santé et en forte croissance à travers ses 3 métiers : les Produits laitiers et d’origine végétale, les Eaux et la Nutrition spécialisée. Avec un cadre d’action unique, ‘One Planet. One Health’, qui affirme que la santé des personnes et de la planète sont intimement liées, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires plus saines et plus durables. Pour accélérer cette révolution de l’alimentation et créer de la valeur durable et rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes, Danone a défini neuf Objectifs pour 2030 et est devenue la première société cotée à adopter le statut d'Entreprise à Mission en France. Avec sa raison d’être - apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre - et des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux inscrits dans ses statuts, Danone s'engage à agir de manière efficace, responsable et inclusive, en accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. D’ici 2025, Danone a pour ambition de devenir l'une des premières multinationales à obtenir la certification B Corp™. Avec plus de 100 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 23,6 milliards d'euros en 2020. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon Organic, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk). Cotée sur Euronext Paris et présente sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics, ainsi que l'Ethibel Sustainability index, MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index.

A propos du CDP

Le CDP est un organisme mondial à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation des données environnementales pour les entreprises, les villes, les États et les régions. Fondé en 2000 et travaillant avec plus de 590 investisseurs représentant plus de 110 000 milliards de dollars d'actifs, le CDP a été le premier à utiliser les marchés financiers et les marchés publics pour inciter les entreprises à divulguer leurs impacts environnementaux et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. Plus de 14 000 organisations dans le monde ont divulgué des données par le biais du CDP en 2021, dont plus de 13 000 entreprises représentant plus de 64 % de la capitalisation boursière mondiale, et plus de 1 100 villes, États et régions. Entièrement aligné sur la TCFD, le CDP détient la plus grande base de données environnementales au monde, et les scores du CDP sont largement utilisés pour orienter les décisions d'investissement et d'approvisionnement vers une économie zéro carbone, durable et résiliente. Le CDP est un membre fondateur de l'initiative Science Based Targets, de la We Mean Business Coalition, de l'Investor Agenda et de l'initiative Net Zero Asset Managers. Visitez cdp.net ou suivez-nous @CDP pour en savoir plus.

1 Gramme de CO2 équivalent par kilo de produits vendus

2 A périmètre d’activité constant et à méthodologie constante. Le GreenHouse Gas Protocol définit les 3 scopes suivants pour la mesure des émissions carbone : Le scope 1 couvre les émissions directes liées aux installations de combustion fixes et mobile et les installations réfrigérantes situées à l’intérieur du périmètre opérationnel, les émissions du scope 2 se rapportent aux émissions à énergie indirectes liées à la génération de l’électricité, la vapeur, la chaleur ou le froid achetés et consommés par Danone et les émissions du scope 3 concernent toutes les émissionsindirectes dues aux activités de Danone, y compri Le scope 3 concerne toutes les émissions indirectes dues aux activités de Danone, y compris les émissions provenant des achats de matières premières, le transport et la distribution de produits, l’usage et la fin de vie des produits. Voir le document d’Enregistrement Universel 2020 de Danone (chapitre5 - Responsabilité sociale, sociétale et environnementale) pour plus d'informations sur les émissions de GES de Danone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, ses objectifs, ses mesures et sa méthodologie de calcul.

