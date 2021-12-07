Delphix和Unisys在应用开发中运用快速、安全的数据转变加州大学数字战略

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加州红木城, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevOps行业领先的数据企业Delphix和全球IT解决方案企业Unisys（纽约证券交易所股票代码：UIS）今天宣布，它们通过提供快速、安全的数据访问支持学生的应用开发而加速了加州大学（CSU）的数字战略。



美国最大的四年制公立大学现在可以为其23所校园按需提供数据，让它们自己实施自身的数字战略。这种快速访问使校园的软件工程师能够快速开发创新的应用程序实现《2025年毕业计划》。这是一个雄心勃勃的项目，旨在提高毕业率的同时消除机会和成绩的差距。该项目还包括那些让学生能够查看成绩、助学金和毕业状态等的应用。

此计划是该大学更大规模混合架构战略的一部分，旨在提高毕业率，提高学生的体验和满意度，并消除毕业率方面的公平差距。

混合架构战略

Unisys使CSU能够利用Delphix DevOps数据平台来加速和简化其混合架构的实施。该平台能够轻松滚动、刷新和抑制基于云的私人和公共数据环境，大大增强了该大学的应用交付管道。

CSU首席信息官Michael Berman表示：“利用Delphix和Unisys来实施我们的混合架构战略，使我们首次能够创建一个统一和安全的数据湖，每天存储来自所有23所校园的数据。这使得数据可以大规模轻松获取并大规模迅速消费。我们的数据分析师、数据科学家和开发人员现在可以推动更快的创新，并积极制定学生支持计划来提高毕业率。”

该大学的混合架构战略包括，在所有校园，将本地公共管理系统（CMS）的数据迁移到亚马逊Web服务（AWS）。CMS为近50万名学生和56000名教职工提供服务，从招生、学生管理、安排、注册登记，到人力资源、财务和员工补贴，它在每个方面都至关重要。

在AWS分管州和地方政府美国教育的副总裁Kim Majerus表示：“我们很高兴CSU和Unisys能选择AWS作为其推动数字转型的云战略提供方。迁移到AWS可以帮助CSU变得更加敏捷，并使它们能够更具战略性地运用数据获得推动学生体验的宝贵见解。此外，它还可以帮助大学系统快速规模化、减少技术债务、实现成本节约，并更有效地管理运营。”

对成本和效率的影响

Delphix和Unisys与CSU合作，帮助大学降低成本并提高运营效率。

利用Delphix和Unisys，CSU每年节省超过450万美元，并避免了未来每年在数据存储上超过700万美元的开销，因此为资助创新释放了资源。该计划还显著提高了CSU的生产力指标。

Delphix DevOps数据平台可根据需要提供CMS生产数据的虚拟掩码副本，与物理数据存储相比，只利用了存储空间的一小部分。这有助于Unisys减少CSU的物理存储消耗，同时使其校园能够使用自助服务来克隆和处理它们的数据。

Delphix的数据自动化有助于Unisys更快、更频繁地向CCU的校园提供数据。应用团队现在可以立即刷新最新生产数据副本，将数据恢复到任何之前的时间点，并拓扑数据副本，以便数据版本与发布版本保持一致：所有这些都大大提高了生产力。

Unisys CSU项目主管Rudy Gonzalez表示：“我们很自豪能与Delphix合作，使CSU的混合架构战略能够提供更好的数据传输、数据访问和数据整合，从而更好地支持CSU的数字战略。我们将继续致力于帮助CSU在执行数字云战略上具有更大的敏捷性，以便更好地服务于校园并改善学生体验。”

Delphix首席执行官Jedidiah Yueh补充道：“这一革命性的自动化改变了游戏规则，在创新速度上可实现上百倍的增长。现代的综合了安全性和合规性的数据自动化，能使CSU改善学生的成绩和体验，能使CSU减少基础设施支出，并更多地投资于战略计划。”

关于Delphix

Delphix是DevOps（开发运维）行业领先的数据公司。

数据对于测试应用发布、现代化、云部署和AI/ML程序至关重要。我们为所有企业应用提供自动化DevOps数据平台。Delphix致力于为隐私合规、勒索软件防护提供数据的遮护和保护，并为CI/CD提供高效的虚拟化数据。

我们平台拥有数据供应、刷新、重放、集成和版本控制的基本DevOps API。许多领先公司委托Delphix来加速数字化转型，包括Choice Hotels、J.B.Hunt和Fannie Mae等。如需了解更多信息，请访问 www.delphix.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 关注我们。

关于Unisys

Unisys是一家全球性的IT解决方案公司，帮助要求最苛刻的企业和政府取得成功。Unitys的产品包括数字工作场所解决方案、云和基础设施解决方案、企业计算解决方案、业务流程解决方案和网络安全解决方案。关于Unisys如何帮助商业、金融服务和政府市场的客户取得成功，更多信息请访问 www.unisys.com 。

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联系人：

Orlando de Bruce

企业营销和品牌副总裁

Orlando.Debruce@delphix.com