Delphix 與 Unisys 透過快速安全的數據變革加利福尼亞州立大學的數碼策略以供應用程式開發

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加州紅木城, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevOps 的行業領先數據公司 Delphix 與全球資訊科技解決方案公司 Unisys Corporation (NYSE: UIS) 今天宣佈，雙方已加速加利福尼亞州立大學 (CSU) 數碼策略，藉著提供快速安全的數據存取支援學生應用程式開發。



美國最大的四年制公立大學現在可為其 23 個校園提供按需數據，以實施他們各自的數碼策略。這種快速存取服務可讓校園內的軟件工程師能夠快速開發創新的應用程式，以便實現稱為 Graduation Initiative 2025（2025 年畢業計劃）的一個雄心壯志的項目，旨在提高畢業率，並消除機會和成就方面的差距。項目還包括允許學生檢查成績、財務援助、畢業狀態等應用程式。

此項倡議是大學較大型的混合架構策略一部分，旨在提高畢業率、學生體驗和滿意度，並消除畢業率的平等差距。

混合架構策略

Unisys 使 CSU 能夠利用 Delphix DevOps 數據平台來加速及簡化其混合架構功能。平台能夠輕鬆建立、重新整理和刪除基於私人和公共雲端的數據環境，從而大幅增強大學的應用程式交付管道。

CSU 資訊總監 Michael Berman 說：「使用 Delphix 和 Unisys 來實施我們的混合架構策略，可讓我們第一次有能力建立統一而安全的數據湖，每天收集來自 23 個校園的數據。這使數據可以大規模存取和快速消耗。我們的數據分析師、數據科學家和開發人員現在可以推動更快的創新，並積極建立學生支援計劃，以提高畢業率。」

大學的混合架構策略包括在所有校園內將數據從實地通用管理系統 (CMS) 遷移至亞馬遜網絡服務 (AWS)。CMS 為接近 50 萬名學生和 56,000 名教師和員工提供服務，對學生入學、學生管理、安排時間表和註冊，以至人力資源、財務和員工薪酬至關重要。

AWS 美國教育、國家及地方政府副總裁 Kim Majerus 表示：「我們很高興 CSU 和 Unisys 選擇了 AWS 作為推動數碼轉型的策略雲端供應商。轉用 AWS 可有助 CSU 變得更敏捷，並使他們能夠運用策略來使用數據，以獲得有價值的洞見，從而改善學生體驗。此外，它可以協助大學系統擴展、減少技術負債、節省成本，並更有效管理營運。」

對成本和效率的影響

Delphix 和 Unisys 與 CSU 的合作可幫助大學降低成本和提高營運效率。

CSU 透過使用 Delphix 和 Unisys，每年可節省超過 450 萬美元，並避免未來在數據儲存支出方面每年超過 700 萬美元的成本，從而釋放資源以資助創新。該計劃至今已顯著提高 CSU 的生產力指標。

Delphix DevOps 數據平台只使用與實體數據儲存相比下的一小部分儲存空間，並可按需提供 CMS 生產數據的虛擬屏蔽副本。這可協助 Unisys 減少 CSU 的實體儲存消耗，同時允許其校園使用自身服務來複製及操縱其數據。

Delphix 的數據自動化有助 Unisys 更快和更頻繁地向 CSU 的校園提供數據。應用程式團隊現在可以立即以更新的生產數據進行重新整理，將數據倒流至任何先前的時間點，並可將數據副本進行分支，確保數據版本與發佈版本保持一致，而這一切都能顯著提高生產力。

Unisys CSU 計劃總監 Rudy Gonzalez 表示：「我們很榮幸與 Delphix 合作，共同實現 CSU 的混合架構策略，以提供更好的數據傳輸、存取和整合，以加強支援 CSU 的數碼策略。我們仍然致力協助 CSU 提高靈活執行數碼雲端的策略，為校園提供更佳服務及改善學生體驗。」

Delphix 行政總裁 Jedidiah Yueh 補充說：「革命性自動化是可以改變遊戲規則的方式，可實現 100 倍的創新速度增長。結合安全和合規的現代數據自動化，可協助 CSU 改善學生成果和體驗，減少在基礎設施上的支出，並在策略計劃方面投入更多資金。」

關於 Delphix

Delphix 是業界領先的 DevOps 數據公司。

數據對於測試應用程式發佈、現代化、雲端採用和人工智能／機器學習程式至關重要。我們為所有企業應用提供自動化的 DevOps 數據平台。Delphix 基於私隱合規性屏蔽數據，保障數據免受勒索軟件攻擊，並為 CI/CD 提供高效的虛擬數據。

我們的平台包括用於數據配置、重新整理、回顧、整合和版本控制的基本 DevOps 應用程式介面。Choice Hotels、J.B.Hunt 和 Fannie Mae 等領先公司使用 Delphix 來加速數碼轉型。如需更多資訊，請瀏覽 www.delphix.com 或在 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 上關注我們。

關於 Unisys

Unisys 是一家全球資訊科技解決方案公司，為要求最苛刻的企業和政府提供成功績效。Unisys 產品包括數碼工作場所解決方案、雲端和基礎設施解決方案、企業運算解決方案、業務流程解決方案和網絡安全解決方案。如欲了解 Unisys 如何為商業、金融服務和政府市場上的客戶提供更多資訊，請瀏覽 www.unisys.com 。

在 Twitter 和 LinkedIn 上關注 Unisys。

聯絡資訊：

Orlando de Bruce

企業市場推廣與品牌副總裁

Orlando.Debruce@delphix.com