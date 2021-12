SMCP - Convocation d’une Assemblée Générale des actionnaires

English French

Communiqué - Paris, le 8 décembre 2021

Convocation d’une Assemblée Générale des actionnaires

SMCP S.A. informe ses actionnaires qu’une Assemblée Générale Ordinaire se tiendra vendredi 14 janvier 2022 à 14 heures au 2 rue de Marengo, 75001 Paris, sur convocation de la SELARL THEVENOT & PARTNERS, prise en la personne de Maître Christophe Thevenot, en qualité de mandataire, désigné par ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, sur requête de GLAS, avec pour ordre du jour le changement de la composition du Conseil d’administration de SMCP S.A. à travers (i) la révocation de la totalité des membres du Conseil d’administration représentant European TopSoho S.à r.l./Shandong Ruyi et (ii) la nomination de quatre nouveaux administrateurs indépendants.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions sera publié au Bulletin des Annonces Légales (BALO) dans la journée. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale figurent dans cet avis.

Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires et pourront être consultés prochainement sur le site Internet de la Société à l’adresse www.smcp.com, dans la rubrique « Finance / Assemblée Générale », selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 43 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACTS

INVESTISSEURS/PRESSE SMCP BRUNSWICK Mathilde Magnan Hugues Boëton Tristan Roquet Montegon +33 (0) 1 55 80 51 00 +33 (0) 1 53 96 83 83 mathilde.magnan@smcp.com smcp@brunswickgroup.com

Pièce jointe