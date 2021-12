English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 8 décembre 2021

Avec Clarity, Bureau Veritas permet aux entreprises d’apporter transparence et crédibilité à leurs engagements ESG

La solution couvre un large éventail de sujets liés à la durabilité : Social, Santé et Sécurité, Environnement, Biodiversité, Changement climatique, Éthique des affaires, Approvisionnement responsable, Bien-être animal, Efficacité énergétique et Gestion des déchets.

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce le lancement de Clarity, une suite de solutions qui aide les entreprises à gérer leurs feuilles de route ESG et à suivre les progrès de leurs stratégies de durabilité. Avec Clarity, Bureau Veritas accompagne ses clients sur de nombreux sujets, allant du Social, de la Santé et de la Sécurité, de l'Environnement, de la Biodiversité, du Changement climatique, de l'Éthique des affaires et de l'Approvisionnement responsable, au Bien-être animal, à l'Efficacité énergétique ou encore à la Gestion des déchets.

Au-delà de leur performance financière et de leur capacité à innover, les entreprises sont désormais évaluées sur leur impact positif sur la planète et ses habitants. Les organisations doivent mettre en avant publiquement leurs stratégies RSE et démontrer que les engagements qu'elles prennent sont crédibles et mis en œuvre efficacement.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :

«Grâce à notre Ligne Verte BV de services et de solutions, nous nous tenons aux côtés de ceux qui veulent démontrer leurs engagements par des actions transparentes, crédibles et efficaces. Grâce à Clarity, nous fournissons des informations cohérentes et fiables, qui permettent aux entreprises de communiquer sur leurs feuilles de route en matière de durabilité. En plus de fournir des services d’essais, d’inspection et de certification, nous contribuons au cheminement de nos clients pour bâtir la confiance avec leurs parties prenantes, et faire de leurs stratégies RSE des leviers crédibles de création de valeur. Clarity illustre parfaitement notre mission : Bâtir un Monde de Confiance en assurant un Progrès Responsable.»

Bureau Veritas a développé Clarity, qui fait partie de la Ligne Verte BV de services et solutions, pour aider les décideurs de toutes les organisations à rendre leurs engagements ESG crédibles. S’appuyant sur la présence mondiale de BV (plus de 140 pays) et sur près de 200 ans d'expertise en tant que société de vérification indépendante, cette solution intégrée offre :

- Précision : grâce aux modules d'évaluation de Clarity, spécifiques à chaque industrie, les entreprises peuvent mesurer sur le terrain l’efficacité de la mise en œuvre de leur feuille de route en matière de durabilité ;

- Fiabilité : les entreprises peuvent rendre leurs communications sur la durabilité plus crédibles. Avec BV, elles peuvent s’appuyer sur un partenaire de confiance, reconnu mondialement pour son indépendance et son impartialité ;

- Efficacité : les entreprises peuvent piloter efficacement leurs stratégies de durabilité via un tableau de bord digital où toutes les observations terrain sont agrégées et triées pour faciliter la priorisation des actions ;

- Simplicité : les entreprises peuvent utiliser les grilles d'évaluation standards élaborées par BV pour une mise en œuvre rapide ou opter pour de la personnalisation afin d’intégrer leurs besoins spécifiques.

Clarity aide les organisations à mettre en action leurs stratégies de durabilité. En évaluant le niveau de maturité le long de la chaîne de valeur, Clarity permet d’identifier clairement là où il est nécessaire de focaliser les efforts et mobiliser les ressources.

Bureau Veritas et le BCG tiendront un webinaire le 9 décembre 2021, portant sur la meilleure façon de mettre en œuvre des stratégies de durabilité efficaces, et présentant Clarity.

1ère session :



Horaire : 10:00 (CET Heure de Paris)

Durée : 1 heure

Langue : Anglais

S’ENREGISTRER 2ème session :



Horaire : 15 :00 (CET Heure de Paris)

Durée : 1 heure

Langue : Anglais

S’ENREGISTRER

