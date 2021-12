English French Dutch Chinese (Simplified) Korean

Umicore et Volkswagen AG créent une coentreprise européenne de matériaux pour batterie de véhicules électriques

Umicore et Volkswagen AG prévoient de créer une coentreprise afin de développer des capacités de production de précurseurs et de matériaux cathodiques en Europe pour alimenter la production européenne de cellules de batteries de Volkswagen AG, apportant ainsi une contribution considérable à la transition de la région vers une mobilité plus propre.

Ce partenariat sera le premier de ce type sur le marché automobile européen. Il contribuera à la réalisation des ambitions du Pacte vert pour l’Europe, y-compris la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement durable des batteries. Il constitue un signal fort pour le déploiement continu de technologies et de capacités innovantes en matière de cellules de batteries dans la région.

L'objectif est d'augmenter progressivement la capacité de production de précurseurs et de matériaux cathodiques de la coentreprise. Cela commencerait en 2025 avec une production annuelle initiale de 20 GWh pour l'usine de Volkswagen AG à Salzgitter, en Allemagne, et devrait atteindre une capacité de production annuelle de 160 GWh à la fin de la décennie. Ce chiffre correspond à une capacité de production annuelle capable d'alimenter environ 2,2 millions de véhicules entièrement électriques (VE).

Dans le même temps, en parallèle à la coentreprise envisagée, Umicore continuera à développer résolument ses capacités technologiques et de production pour servir d'autres clients et régions.

"En tant que leader des matériaux de mobilité propre, nous nous engageons à soutenir nos clients du secteur automobile et des cellules de batterie dans leurs stratégies d'électrification. Nous sommes très heureux de nous associer à Volkswagen dans le cadre de cette coentreprise unique et nous apporterons notre expertise de longue date et reconnue dans le domaine des matériaux pour batteries, ainsi que notre engagement ferme et nos solutions aux défis actuels en matière de durabilité", a déclaré Mathias Miedreich, CEO d'Umicore. "La complémentarité de notre technologie étendue, de notre innovation et de notre savoir-faire industriel, ainsi que de nos convictions partagées en matière de durabilité, fourniront un cadre solide à la coentreprise et nous donnera un avantage considérable en tant que pionnier."

Thomas Schmall, membre du Conseil de Direction du groupe Volkswagen pour la technologie et CEO du groupe Volkswagen Components : "Volkswagen met en œuvre sa stratégie en matière de batteries de manière très cohérente et à un rythme élevé. La cellule unifiée de Volkswagen doit être à la pointe de la performance, des coûts et de la durabilité dès le départ. Faire équipe avec Umicore nous permet d'établir une chaîne d'approvisionnement de pointe en Europe, alors nous partageons des valeurs communes telles que l'approvisionnement responsable en matières premières, ainsi que modèle en boucle fermée."

L'ampleur du partenariat permettra un approvisionnement sûr et compétitif en matériaux cathodiques innovants, durables et sur mesure pour la stratégie ambitieuse de Volkswagen AG en matière de cellules unifiées. Il offre à Umicore un accès sécurisé à une part importante de la demande européenne de matériaux pour cathodes de VE, ce qui permettra de réaliser d'importantes économies d'échelle et représente une avancée majeure dans le déploiement de sa stratégie visant à devenir un leader mondial des matériaux pour la mobilité propre.

Dans le cadre de la coentreprise, Umicore et Volkswagen AG collaboreront en outre à l'approvisionnement durable et responsable en matières premières, qui est un domaine d'expertise majeur d'Umicore. Les deux parties ont l'intention d'inclure, à un stade ultérieur, des éléments de raffinage et de recyclage des batteries dans le champ d'application de la coentreprise.

Le projet de coentreprise est soumis à des accords définitifs et aux conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires.





Les bénéfices à court terme dans le secteur des matériaux pour batteries ont été entravés par la baisse des volumes et l'augmentation des coûts fixes liée aux expansions récentes et en cours.

L'offre de portefeuille de la coentreprise couvrira les technologies de nouvelle génération, y compris une très grande partie des produits chimiques à haute teneur en nickel. Ces derniers sont devenus plus rapidement que prévu la solution préférée de l'industrie automobile pour permettre une densité énergétique plus élevée et une plus grande autonomie, ce qui a par conséquent un impact significatif sur la demande de produits chimiques à teneur moyenne en nickel. Umicore a réussi à accélérer l'innovation sur la nouvelle génération de produits et de procédés à haute teneur en nickel et offre désormais une technologie de pointe en matière de matériaux cathodiques à haute teneur en nickel, comme en témoigne l'annonce d'aujourd'hui.

A court terme, Umicore est encore largement exposée aux plates-formes NMC mid-nickel. Les projections de la demande des clients pour certaines de ces plates-formes mid-nickel qualifiées sont ramenées à leurs engagements d'achat minimum, ce qui entraîne des prévisions de volume inférieures pour 2022 et 2023, au-delà des impacts négatifs sur le volume dus aux pénuries de semi-conducteurs. Par conséquent, Umicore s'attend désormais à ce que la croissance des volumes de ventes de matériaux cathodiques en 2022 et 2023 soit inférieure aux prévisions antérieures et à la croissance anticipée du marché mondial. Ces prévisions de volumes réduits à court terme, ainsi que la nécessité d'augmenter les coûts fixes pour se préparer à la forte croissance attendue à moyen terme, tels que des dépenses de R&D plus élevées et des coûts liés aux expansions récentes et en cours, sont susceptibles d'entraîner une croissance des bénéfices de Rechargeable Battery Materials inférieure aux prévisions de 2022 et 2023. Par conséquent, en supposant que Cobalt & Specialty Materials ne réitérera pas la performance exceptionnellement forte de 2021, les bénéfices du segment Energy & Surface Technologies ne devraient pas connaître d'augmentation significative durant cette période.





Une forte croissance des bénéfices à moyen terme confortée

Le flux d'innovations d'Umicore et ses solides antécédents en matière de technologies de matériaux cathodiques, ainsi que son système de production flexible, lui ont permis de réagir avec agilité à l'évolution rapide de la demande des clients. L'intention de créer cette coentreprise avec Volkswagen AG contribue à renforcer le positionnement concurrentiel du Groupe. Sa solide feuille de route technologique, synchronisée aux exigences des clients, place Umicore dans une position unique pour bénéficier de manière disproportionnée, à moyen terme, de la croissance extrêmement élevée prévue dans le domaine des matériaux pour batteries de véhicules électriques. Cela renforcera considérablement l'effet de levier opérationnel par le biais d'économies d'échelle et permettra à Umicore de réaliser des marges et des rendements attrayants dans son activité à croissance rapide de matériaux pour batteries.

Conférence téléphonique et webcast

Une conférence téléphonique et un webcast seront organisés en présence de Mathias Miedreich, CEO, et Filip Platteeuw, CFO, le mercredi 8 décembre à 9h00 CET.

Plus d'informations sur : https://umicore.com/dec_2021_webcast

Pour tout complément d'information

Investor Relations

Saskia Dheedene +32 2 227 72 21 saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com

Caroline Jacobs +32 2 227 71 47 caroline.jacobs@umicore.com

À propos d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.



Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de recherche et développement sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé au premier semestre 2021 des revenus (hors métaux) de € 2,1 milliards (chiffre d'affaires de € 12,7 milliards) et emploie actuellement environ 11.000 personnes.