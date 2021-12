English French Dutch Chinese (Simplified) Korean

Umicore en Volkswagen AG richten Europese joint venture voor EV-batterijmaterialen op

Umicore en Volkswagen AG hebben de intentie een joint venture (JV) op te richten om capaciteit in Europa op te bouwen voor de productie van precursoren en kathodemateriaal voor de bevoorrading van de Europese batterijcellenproductie van Volkswagen AG, waarmee in de regio een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd aan de overgang naar schonere mobiliteit.

Dit partnerschap is het eerste in zijn soort binnen de Europese automarkt. Het zal bijdragen tot de verwezenlijking van de ambities van de Europese Green Deal, waaronder de totstandbrenging van een duurzame toeleveringsketen voor batterijen. Het is een sterk signaal voor de verdere uitrol van innovatieve batterijceltechnologieën en -capaciteiten in de regio.

De productiecapaciteit voor precursoren en kathodemateriaal van de JV zou geleidelijk opgevoerd worden en zou in 2025 zijn aanvang nemen met een initiële jaarlijkse productie van 20 GWh voor de fabriek van Volkswagen AG in Salzgitter, Duitsland. Tegen het einde van het decennium zou dit moeten uitgroeien tot een jaarlijkse productiecapaciteit van 160 GWh, wat overeenkomt met een equivalente capaciteit om jaarlijks ongeveer 2,2 miljoen volledig elektrische voertuigen (EV's) aan te drijven.

Naast de voorgenomen JV, zal Umicore tegelijkertijd haar technologische en productiecapaciteiten gestaag blijven ontwikkelen om andere klanten en regio's te bedienen.

"Als leider in materialen voor schone mobiliteit zetten wij ons in om onze klanten in de auto- en batterijcelindustrie te ondersteunen bij hun elektrificatiestrategieën. We zijn zeer verheugd met Volkswagen samen te werken in deze unieke joint venture en zullen onze jarenlange en bewezen expertise in batterijmaterialen inbrengen, evenals ons sterk engagement en onze oplossingen voor de huidige uitdagingen op het vlak van duurzaamheid", aldus Mathias Miedreich, CEO van Umicore. "De complementariteit van onze uitgebreide technologie, innovatie en industriële knowhow, en onze gedeelde duurzaamheidsovertuigingen zullen een sterk kader vormen voor de JV en ons een aanzienlijk voordeel als eerste speler opleveren."

Thomas Schmall, lid van de Directieraad van Volkswagen Group for Technology en CEO van Volkswagen Group Components: “Volkswagen rolt zijn batterijcellenstrategie zeer consequent en aan een hoog tempo uit. De eengemaakte cel van Volkswagen moet van meet af aan toonaangevend zijn op het gebied van prestaties, kosten en duurzaamheid. Met Umicore in zee gaan stelt ons in staat om binnen Europa een geavanceerde bevoorradingsketen uit te bouwen waarbij we gemeenschappelijke waarden met betrekking tot verantwoorde bevoorrading met grondstoffen evenals kringloopbenadering delen.”

De aanzienlijke schaal van het partnerschap zal zorgen voor een zekere en kostcompetitieve bevoorrading met innovatieve, duurzaam gewonnen en op maat gemaakte hoog-performante kathodematerialen voor de ambitieuze strategie van Volkswagen AG voor eengemaakte cellen. Het verzekert Umicore’s toegang tot een belangrijk deel van de Europese vraag naar EV-kathodematerialen, wat aanzienlijke schaalvoordelen zal opleveren en een grote sprong voorwaarts betekent in de verdere uitbouw van haar strategie als wereldleider in materialen voor schone mobiliteit.

In het kader van de JV zullen Umicore en Volkswagen AG voorts samenwerken aan de duurzame en verantwoorde bevoorrading met grondstoffen, een sterk expertisegebied van Umicore. Beide partijen streven ernaar om in een later stadium ook raffinage- en batterijrecyclage-elementen in het toepassingsgebied van de JV op te nemen.

De geplande joint venture is afhankelijk van definitieve overeenkomsten en gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring door de regelgevende instanties.





Resultaat in batterijmaterialen op korte termijn geïmpacteerd door lagere volumes in combinatie met hogere vaste kosten gerelateerd aan recente en lopende uitbreidingen

Het portfolio-aanbod van de JV zal technologieën van de volgende generatie omvatten, waaronder een zeer groot deel kathodematerialen met hoog nikkelgehalte. Deze laatste zijn sneller dan verwacht de voorkeursoplossing van de auto-industrie geworden om een hogere energiedensiteit en langere rijafstanden mogelijk te maken. Dit heeft bijgevolg een aanzienlijke impact op de vraag naar mid-nikkel kathodematerialen. Umicore heeft met succes haar innovatie op het vlak van de volgende generatie hogere nikkelproducten en -processen versneld en biedt nu een toonaangevende technologie voor kathodematerialen met hoog nikkelgehalte, zoals ook uit de aankondiging van vandaag blijkt.

Op korte termijn is Umicore nog steeds grotendeels blootgesteld aan mid-nikkel NMC-platformen. De vooruitzichten van klanten voor de vraag naar bepaalde van deze gekwalificeerde mid-nikkel-platformen worden teruggeschroefd tot hun minimale afnameverplichtingen, wat leidt tot lagere volumeprognoses voor 2022 en 2023, bovenop de negatieve volume-impact van de tekorten in de halfgeleidersector. Bijgevolg verwacht Umicore nu dat de groei van haar verkoopvolumes van kathodemateriaal in 2022 en 2023 minder zal zijn dan eerder verwacht en onder de verwachte groei van de markt wereldwijd zal liggen. Deze lagere volumeverwachtingen op korte termijn, in combinatie met de noodzaak om de vaste kosten te verhogen ter voorbereiding op de verwachte steile groei op middellange termijn, zoals hogere O&O-uitgaven en kosten in verband met de recente en aan de gang zijnde uitbreidingen, zullen waarschijnlijk resulteren in een lager dan verwachte winstgroei in Rechargeable Battery Materials in 2022 en 2023. Ervan uitgaande dat Cobalt & Specialty Materials de uitzonderlijk sterke prestatie van 2021 niet zal herhalen, wordt dan ook niet verwacht dat de winst van het segment Energy & Surface Technologies over die periode een aanzienlijke stijging zal vertonen.





Sterke winstgroei op middellange termijn veiliggesteld

De innovatiepijplijn van Umicore en haar sterke staat van dienst op het gebied van technologieën voor kathodematerialen, samen met haar flexibele productiesysteem, hebben het mogelijk gemaakt om wendbaar in te spelen op de snel evoluerende stem van de klant. De intentie om deze joint venture met Volkswagen AG op te richten draagt verder bij tot de concurrentiepositie van de Groep. Haar sterke technologische routekaart, afgestemd op de behoeften van de klanten, plaatst Umicore in een unieke positie om op middellange termijn onevenredig voordeel te halen uit de extreem hoge verwachte groei op het vlak van EV-batterijmaterialen. Dit zal het operationele hefboomeffect aanzienlijk versterken, dankzij schaalvoordelen en zal Umicore in staat stellen aantrekkelijke marges en rendementen te realiseren in haar snelgroeiende activiteit batterijmaterialen.

