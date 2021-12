English French Dutch Chinese (Simplified) Korean

优美科和大众汽车将设立欧洲电动汽车电池材料合资企业

优美科和大众汽车计划成立一家合资企业,在欧洲加强前驱体和正极材料产能,以供应大众汽车的欧洲电池生产,为该地区向更清洁移动的转型做出重大贡献。

该合作将是欧洲汽车市场中的首创。其将有助于《欧洲绿色协议》雄心的达成,包括可持续电池供应链的设立,并成为该区域内不断推进创新电池技术和产能的强劲信号。

旨在逐步提高合资企业前驱体及正极材料的产能,这将使大众汽车位于德国萨尔茨吉特的工厂在2025年实现初始年产20GWh,并在2030年末将年产能提升至160GWh,该产能相当于为大约220万辆全电动车提供动力。

在设立合资企业的同时,优美科将继续坚定不移地发展其技术与产能,以服务于其他客户及区域。

“作为清洁移动材料的领导者,我们致力于支持我们的汽车及电池客户的电气化战略。我们很高兴同大众汽车在这家独特的合资企业中合作,我们将注入我们在电池材料领域长期且经验证的专业知识以及我们对当今可持续发展挑战的坚定承诺和解决方案”优美科首席执行官,Mathias Miedreich如此表示。“我们广泛的技术、创新及工业知识的互补性和共同的可持续发展信念将为合资企业提供一个强大的框架并给予我们自身一项可贵的先发优势。”

Thomas Schmall, 大众集团管理委员会技术负责人兼大众集团零部件公司首席执行官表示:“大众集团正在一贯地高速地执行其电池战略。大众的统一电池必须从一开始就在性能,成本及可持续发展方面引领前沿。因与优美科有共同的价值观,一致秉承着对原材料负责任的采购及闭环思维,此次合作将能使我们在欧洲建立一个最高水平的供应链。”

该合作关系的巨大规模将会为大众汽车雄心勃勃的统一电池战略提供强有力且具成本竞争力的创新、可持续性采购和定制化的高性能正极材料供应。其也为优美科进入电动车正极材料欧洲需求的重要组成部分提供了切实路径,释放显著的规模经济,并代表着在未来推进成为清洁能源材料全球领军者的战略道路上实现了重大飞跃。

在合资企业的背景下,优美科和大众汽车将在原材料的可持续及负责任的采购,这一优美科所擅长的领域内深化合作。双方的目标是将电池回收利用的要素在稍后阶段纳入合资企业的范围内。

拟设立的合资企业将遵从最终协议及惯例条件,包括监管部门的审批。



电池材料的短期收益因销量下降及与近期和持续扩张相关的较高固定成本而受限

合资企业的产品组合将覆盖下一代技术,包括很大一部分高镍化学品。后者已比预期更快地成为汽车行业的首选方案以实现更高的能量密度和更长的续航里程,因而显著影响了中镍化学品的需求。正如今天的公告所述,优美科成功加快了下一代高镍产品和工艺技能的创新,并可于当下提供行业领先的高镍正极材料技术。

短期内,优美科仍面临大量中镍三元电池平台。客户对某些合格的中镍平台的需求正在缩减至其最低采购承诺,导致2022至2023年的销售预期降低,超出了芯片短缺导致的负面销量影响。因此,优美科预估其2022和2023年的正极材料销售增长将低于此前的预期,并低于预期的全球市场增长。该缩减的短期销量预期,加之为应对预期的急剧中期增长而带来的固定成本增加,例如研发费用增长以及与近期和持续扩张相关的成本,可能导致可充电电池材料业务单位在2022年和2023年的盈利增长低于预期。因此,假设钴特种材料业务单位不再重现2021年异常强劲的表现,预计能源与表面技术业务集团在此期间的盈利将难以实现显著上升。

强劲中期盈利增长令人欣慰

优美科在正极材料技术方面的创新渠道和良好记录,以及灵活的生产系统,使其得以灵活应对快速变化的客户需求。与大众汽车共同设立合资企业的意图进一步加强了集团的竞争地位。其强大的技术路线图、与客户要求的同步性,使优美科处于独特地位,从电动汽车电池材料领域的极高预期增长中获得不成比例的中期收益。这将通过规模经济显著提升经营杠杆,并使优美科在其快速增长的电池材料业务中实现可观的利润率及回报。





Umicore profile

Umicore is a global materials technology and recycling group. It focuses on application areas where its expertise in materials science, chemistry and metallurgy makes a real difference. Its activities are organised in three business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies and Recycling. Each business group is divided into market-focused business units offering materials and solutions that are at the cutting edge of new technological developments and essential to everyday life. Umicore generates the majority of its revenues and dedicates most of its R&D efforts to clean mobility materials and recycling.

Umicore’s overriding goal of sustainable value creation is based on an ambition to develop, produce and recycle materials in a way that fulfils its mission: materials for a better life. Umicore’s industrial and commercial operations as well as R&D activities are located across the world to best serve its global customer base.

The Group generated revenues (excluding metal) of € 2.1 billion (turnover of € 12.7 billion) in the first half of 2021 and currently employs just below 11,000 people.