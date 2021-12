Lerøy Seafood Group ASA: Scottish Sea Farms Ltd. avtale om kjøp av Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd. godkjent av konkurransemyndighetene

English Norwegian





Lerøy Seafood Group ASA ("LSG") meddelte den 29. juni 2021 at Scottish Sea Farms Ltd., en vertikalt integrert lakseoppdretter i Skottland, som er eid 50/50 av LSG og SalMar ASA, hadde signert en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd. fra Grieg Seafood ASA ("Transaksjonen"). Gjennomføring av Transaksjonen var betinget av oppfyllelse av ordinære betingelser for gjennomføring, herunder godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter. Transaksjonen er nå godkjent av alle relevante konkurransemyndigheter og gjennomføring forventes å finne sted i løpet av desember 2021.



For henvendelser, vennligst kontakt:

Sjur S. Malm, CFO Lerøy Seafood Group, +47 41 77 20 20

Denne informasjonen vurderes å utgjøre innsideinformasjon og er informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen og verdipapirhandelloven § 5-12.

Meldingen offentliggjøres av Hans Ljøen, Head of Treasury and Investor Relations hos Lerøy Seafood Group ASA, kl. 08.15 den 8. desember 2021.

Om Lerøy Seafood Group ASA

Lerøy Seafood Group ASA er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Konsernets om lag 5000 medarbeidere håndterer årlig mellom 350,000 og 400,000 tonn sjømat gjennom konsernets verdikjede, noe som tilsvarer om lag 5 millioner måltider hver dag. Konsernet har en vertikalt integrert verdikjede for rødfisk og hvitfisk, samt en betydelig aktivitet med tredjeparts produkter. Konsernets verdier «åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» skal ligge til grunn for konsernets totale aktiviteter, og det arbeides mot målet om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Målsetting for avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) er 18% p.a.. Konsernet har satt mål for bærekraft inkludert reduksjon i utslipp av klimagasser med 46% innen 2030.