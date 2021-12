SalMar – Scottish Sea Farms Ltd. avtale om kjøp av Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd. godkjent av alle relevante konkurransemyndigheter

English Norwegian

SalMar ASA ("SalMar") meddelte den 29. juni 2021 at Scottish Sea Farms Ltd., en vertikalt integrert lakseoppdretter i Skottland, som er eid 50/50 av Lerøy Seafood Group og SalMar, hadde signert en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd. fra Grieg Seafood ASA ("Transaksjonen"). Gjennomføring av Transaksjonen var betinget av oppfyllelse av ordinære betingelser for gjennomføring, herunder godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter. Transaksjonen er nå godkjent av alle relevante konkurransemyndigheter og gjennomføring forventes å finne sted i løpet av desember 2021.

Denne informasjonen vurderes å utgjøre innsideinformasjon og er informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen og verdipapirhandelloven § 5-12.

Meldingen offentliggjøres av Håkon Husby, IR-ansvarlig i SalMar ASA, kl. 08:15, 8. desember 2021.