批发时尚行业连续两年保持强劲的数字商务势头

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纽约, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的数字批发平台 JOOR 今天公布了2021年年终数据。这些数据集证实了品牌和零售商持续加速应用数字方式，即便线下市场和活动有所回归，电子B2B商务在时尚生态系统中继续发挥重要作用，且重要性不断提升。



鉴于供应链的不确定性，JOOR平台提供的实时见解在2021年对品牌和零售商来说特别重要。通过JOOR平台完成的批发交易量（GMV）自2020年以来增加了60%，平均每月超过15亿美元。平台上的订单数量同比增长35%，平均订单价值（AOV）比上一年增加59%。

JOOR首席执行官Kristin Savilia表示：“我们的业务继续保持巨大势头，因为我们将创新置于优先地位，它能对我们品牌和零售商的业务产生有意义的影响。2022年，我们将寻求打造成功的产品，包括一个全新的、经过改进的‘JOOR市场’，以此促进产品发现和提升我们的电子支付及融资能力。”

2020年初疫情爆发时线上买卖数量激增，JOOR的品牌和零售商参与度在2021年又进一步增加。今年迄今为止，品牌和零售商之间已完成40万次新的对接。丰富的内容提升了对接体验，与2020年相比，品牌上传到JOOR平台的图片增加了近85%。

零售商在JOOR平台上的活跃度超过以往，特别是因为他们涉及到中小型企业。正如 德勤 及其他机构所报告的那样，随着疫情恢复的推进，全球消费者越来越多地选择在当地购物。JOOR的零售帐户增长了10万，从2020年到2021年增长了37%，几乎全部由加入平台的精品型企业推动完成。

当前关于公共卫生的不确定性，加上提高可持续性的决心，促使行业重新思考其业务经营方式。时尚周和市场展等传统的线下活动，已经开始向多形式活动转变。通过其“JOOR护照”平台，JOOR为36项活动提供了支持，吸引了来自150个国家的超过15万名零售商访客。超过2400个品牌参加了“JOOR护照”活动，销售了21.5万件产品。所有这些数字都反映了2020年以来的上升趋势，清晰证明了混合模式方法的可行性。

在今年早些时候 宣布 成立上海办事处之后，JOOR在中国和亚太地区实现了显著增长。全球在这一地区开展业务的品牌的订单量在2021年几乎增加了50%，商品销售数量比2020年增长80%以上。上海办事处的设立将JOOR在该地区的业务规模提升到三个办事处，包括东京和墨尔本办事处。中国品牌和零售商能够以当地语言获得全天候客户支持，藉此将在2022年进一步加速数字化转型。

JOOR完整的《2021年年终趋势报告》（2021 End of Year Trend Report）重点介绍了2021年的数据和将在2022年影响批发业务的首要行业趋势，点击此处查看： https://resources.joor.com/top-industry-trends-that-will-shape-wholesale-in-2022

关于JOOR

JOOR是全球领先的批发管理平台，每月处理的批发交易额超过15亿美元。来自150个国家/地区超过1.3万个的品牌和36万家策展型时尚零售商每天通过这一平台进行沟通。JOOR致力于推动品牌和零售商的进步和增长，提供了一个将动态虚拟展厅与包括JOOR Passport在内的协作工具相结合的生态系统，将多项全球时尚活动的行业展会体验集中于一处。JOOR用户可获得更佳的灵活性、可见性、业绩和业务洞察。JOOR是领先的奢侈品企业集团（包括LVMH、Kering和Richemont）以及Balenciaga、Valentino和Saint Laurent等品牌的独家平台。通过JOOR零售合作伙伴平台，JOOR与30多家全球领先零售商建立了独家合作伙伴关系，其中包括：Harrod’s、Neiman Marcus、Harvey Nichols、Printemps、Bergdorf Goodman、Shopbop、24S.com、Revolve、FWD、Liberty London和Dover Street Market。JOOR总部设在纽约市，在洛杉矶、费城、巴黎、伦敦、米兰、马德里、柏林、墨尔本、东京和上海设有办事处。了解更多信息，请访问：JOOR.com。