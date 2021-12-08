時裝批發業連續第二年在數碼商務上表現強勁

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紐約, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- JOOR 作為全球領先的數碼批發平台，今天發佈了 2021 年年底的數據。這些數據點確認品牌和零售商正在持續加速使用數碼平台，即使恢復了實體市場和活動，電子 B2B 商務仍繼續在時尚生態系統中發揮重要且與日俱增的作用。



鑑於供應鏈不斷變化的不確定性，JOOR 平台提供的實時見解被證實對 2021 年的品牌和零售商尤其重要。透過 JOOR 平台的批發交易量 (GMV) 比 2020 年增長了 60%，平均每月超過 15 億美元。平台上的訂單量同比增長了 35%，比去年平均訂單價值 (AOV) 增長了 59% 。

JOOR 行政總裁 Kristin Savilia 解釋道：「由於公司優先考慮影響到我們品牌和零售商業務的創新，我們持續看到業務的巨大動力。在 2022 年，我們將尋求建立成功的產品，包括一個全新並改進了的 JOOR Marketplace，以促進增強發現產品和我們的電子支付及融資能力。」

儘管在 2020 年早期疫情爆發時，虛擬收購和銷售有所增長，但 JOOR 的品牌和零售商在 2021 年的參與度進一步增長。到今年為止，品牌和零售商之間已建立了 40 萬個新的連繫。平台提供豐富內容來增強連繫體驗，品牌在 JOOR 上載的圖片比 2020 年多了近 85%。

零售商比以往任何時候更活躍於 JOOR，尤其是與中小型企業相關的零售商。隨著疫情後的復甦，全球消費者越來越多選擇在本地購物，這正如 Deloitte (德勤) 等公司所報告的一樣。JOOR 的零售賬戶增長了 10 萬個，從 2020 年到 2021 年增長了 37%，幾乎完全由加入該平台的精品公司所推動。

持續對公共衛生的不確定性，加上提高可持續性的決心，讓行業重新思考其發展方式。時裝週與市場展出，一開始專注於實體表演，現已發展成混合化的活動。透過 JOOR Passport 平台，JOOR 舉辦了 36 場活動，吸引了來自 150 個國家/地區超過 150,000 名零售商訪客。 超過 2,400 個品牌參加了 JOOR Passport 活動，售出了 215,000 件產品。所有這些數據均代表至 2020 年的上升趨勢，並為混合模式的方式提供明確的驗證。

繼今年較早宣佈設立上海辦事處後，JOOR 在中國與亞太區出現明顯增長。 與 2020 年相比，在 2021 年全球總部位於該地區的品牌接獲的的訂單增加接近 50%，售出的商品數量增加了 80% 以上。上海辦事處在該地區加強了 JOOR 的業務，增至 3 個辦事處，包括東京和墨爾本。能夠以當地語言全天候獲得客戶支持，將使中國品牌和零售商能夠在 2022 年進一步加速數碼化轉型。

點擊此處查看 JOOR 完整的 2021 年年終趨勢報告，重點介紹 2021 年數據及將在 2022 年營造批發業的頂級行業趨勢: https://resources.joor.com/top-industry-trends-that-will-shape-wholesale-in-2022

關於 JOOR

JOOR 是全球領先的批發管理平台，每月處理的批發交易額超過 15 億美元。每天有來自 150 個國家／地區的 13,000 多個品牌和 360,000 多家精選時裝零售商連接該平台。JOOR 致力推動品牌和零售商的進步和增長，因此提供一個將動態虛擬陳列室與包括 JOOR Passport 等協作工具結合的數碼生態系統，以便將在多個全球時裝活動的貿易展覽體驗集中一起。JOOR 用戶對其業務具有更大的靈活性、可見性、性能和洞察力。JOOR 是 LVMH、Kering 和 Richemont 等領先奢侈品集團以及 Balenciaga、Valentino 和 Saint Laurent 等品牌的獨家平台。JOOR 與 30 多家使用 JOOR 零售合作夥伴平台的全球領先零售商建立獨家合作夥伴關係，包括：Harrod's、Neiman Marcus、Harvey Nichols、Printemps、Bergdorf Goodman、Shopbop、24S.com、Revolve、FWD、Liberty London 和 Dover Street Market。JOOR 總部位於紐約市，並在洛杉磯、費城、巴黎、倫敦、米蘭、馬德里、柏林、墨爾本、東京和上海設有辦事處。如欲了解更多詳情，請瀏覽：JOOR.com。