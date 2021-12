NORDIC ID OYJ





Nordic ID Oyj hakee osakkeidensa poistamista First North Growth Market Finland-markkinapaikalta

Nordic ID Oyj:n hallitus on päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista Nordic ID:n osakkeilla ja osakkeidensa poistamista First North Growth Market Finland-markkinapaikalta.

Brady S.à.r.l. omistaa yli 90 prosenttia kaikista Nordic ID:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänioikeuksista ja on 20.8.2021 käynnistänyt Nordic ID:n vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Nordic ID:n liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

Hallitus on päättänyt jättää hakemuksen Nasdaq Helsingille julkisen kaupankäynnin lopettamiseksi Nordic ID:n osakkeilla ja osakkeiden poistamiseksi First North-markkinapaikalta. Tavoitteena on, että julkinen kaupankäynti yhtiön osakkeilla lopetettaisiin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Brady S.à.r.l. on saanut osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Nordic ID:n osakkeisiin.

NORDIC ID OYJ

Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835

