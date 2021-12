KOMPOSITE RECRUTE 20 NOUVEAUX COLLABORATEURS

Pour accompagner sa croissance, l’ESN ambitionne de recruter des profils confirmés et seniors.

Le Groupe, qui a doublé ses effectifs ces 24 derniers mois, souhaite franchir un nouveau cap en dépassant le seuil symbolique des 50 collaborateurs en 2022. Il entend ainsi intégrer 20 nouveaux talents, essentiellement confirmés et seniors, pour renforcer ses expertises et ses équipes de middle management.



Qu’ils soient commerciaux, consultants avant-vente, chefs de projets techniques, consultants data, développeurs ou ingénieurs confirmés, les profils que Komposite cherche à recruter seront directement intégrés aux équipes opérationnelles du Groupe.

Depuis plusieurs mois, Komposite connait, en effet, un dynamisme commercial sans pareil qui se traduit par le gain de dix nouveaux budgets significatifs (PME, ETI et grands comptes).Dans ces conditions, développer le capital humain du Groupe devient une priorité essentielle, à la fois pour atteindre les objectifs que l’entreprise s’est fixés et pour mener à bien les projets de transformation de ses clients.

Pour contrer un marché du travail tendu et pénurique, qui compte toujours plus de talents éloignés du salariat, Komposite mise sur la cooptation. A la fois baromètre social et levier de recrutement, la cooptation s’impose comme la réponse évidente aux enjeux d’évolution de l’entreprise, qui a d’ailleurs effectué 70% de ses recrutements par ce biais en 2020.

Blanche Gourdon, Responsable Ressources Humaines, commente « Au-delà du savoir-faire des candidats que nous rencontrons, nous nous attardons sur leur savoir-être. Chez Komposite, l’esprit d’équipe, le respect, la pugnacité et la valeur travail sont des composantes essentielles de réussite. Parce que nous savons ce que nous recherchons et que nous l’évoquons de manière transparente avec nos candidats, nous arrivons à rencontrer des personnalités qui ont envie de prendre part à l’aventure. Finalement, nous recrutons souvent des ‘intrapreneurs’ qui viennent participer à la construction du Groupe Komposite où de nouveaux chantiers émergent en permanence. »

Harry Zarrouk, Directeur Général, conclut « L’arrivée récente de Blanche Gourdon, RRH, nous permet d’accélérer sur le recrutement. Si notre stratégie à court terme est de grandir par croissance externe, le développement organique de notre capital humain n’en reste pas moins une priorité. »