SSH SAI UNIVERSAL SSH KEY MANAGER® ZERO TRUST TILAUKSEN MERKITTÄVÄLTÄ KANSAINVÄLISELTÄ RAHOITUSLAITOKSELTA

Yksi Euroopan suurimmista vähittäis- ja investointipankeista on valinnut SSH:n toimittamaan Universal SSH Key Manager® (UKM) Zero Trust Edition -ratkaisunsa keskitettyyn SSH-avaintenhallintaan. Tilaus sisältää ohjelmistolisenssejä sekä ylläpito- ja tukipalveluja. Lisenssikaupan arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa, joka kirjataan liikevaihdoksi kokonaisuudessaan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Kauppaan liittyvät asiantuntija- ja ylläpitopalvelut lisäävät SSH:n jatkuvaa vuosilaskutusta tulevilla jaksoilla ja kaupan vuosilaskutuksen kokonaisarvo ylittää 1,5 miljoonaa euroa seuraavan 12 kuukauden aikana.

UKM Zero Trust Edition vähentää digitaalisten avainten hallinnan monimutkaisuutta ja operointikustannuksia vähentämällä palvelinympäristöissä tarvittavien digitaalisten avainten määrää ja automatisoimalla turvallisuuden kannalta tärkeää avainten kiertoa. UKM Zero Trustin tuoma roolipohjainen pääsynhallinta (RBAC), monimenetelmäinen todentaminen (MFA) ja aukoton kirjausketju (audit trail) parantavat asiakkaan tietoturvatasoa. UKM Zero Trust Edition perustuu SSH:n omaan PrivX® Zero Trust -teknologiaan.

"Johtavat rahoituslaitokset, vähittäiskauppiaat ja muut Fortune 500 -yritykset luottavat UKM:iin digitaalisten SSH-avaimensa turvaamisessa. UKM:lla asiakkaat varmistavat liiketoimintansa jatkuvuutta, tietoturvan vaatimustenmukaisuutta, vähentävät kyberturvallisuusriskiään ja parantavat toimintansa tehokkuutta," sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo.

"UKM Zero Trust Edition on seuraava askeleemme tulevaisuudenkestävässä SSH-avaintenhallinnassa. Tämä asiakkaamme on tunnistanut UKM Zero Trust Editionin tuomat merkittävät edut kriittisen IT-ympäristönsä avaintenhallinnassa. Olen ylpeä tiimistämme, joka uurasti asiakkaan luottamuksen voittamiseksi. Nyt olemme valmiita auttamaan asiakastamme matkalla kohti kestävämpää ja tehokkaampaa tietoturvaa, joka perustuu meidän tarjoamien salasanattomien SSH-yhteyksien ja Zero Trust -teknologian ainutlaatuiseen yhdistelmään," Tunkelo jatkaa.

Lisätietoja SSH:n Zero Trust -ratkaisuista: SSH Zero Trust

SSH COMMUNICATION SECURITY OYJ

Teemu Tunkelo

Toimitusjohtaja





Lisätiedot:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, +358 40 5499605

Niklas Nordström, talousjohtaja, +358 50 5410543





Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ssh.com







SSH Lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta.

Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä.www.ssh.com





