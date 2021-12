English Finnish

EEZY OYJ --- PÖRSSITIEDOTE --- 8.12.2021 klo 13.00

Eezyn päivitetty strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2022-2025

Eezy Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian sekä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2022-2025.

Eezy tulee vahvistamaan asemaansa työelämän merkittävimpänä uudistajana monipuolistamalla palveluitaan. Strategian keskiössä on yksilön onnistuminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Strategiakauden aikana investoidaan myös palveluiden digitalisointiin.

Kasvustrategian tavoitteena on voimakas liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu. Se perustuu kasvavien markkinoiden vauhdittamaan orgaaniseen kasvuun sekä valikoituihin yritysostoihin. Epäorgaanisessa kasvussa Eezy keskittyy kannattavuuden parantamiseen synergioiden avulla sekä panostamalla korkeampikatteisiin toimialoihin.

Eezy on jo yksi Suomen suurimmista työllistäjistä, jonka kautta työllistyy vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä ja joka palvelee tuhansia yrityksiä. Palveluihin kuuluvat henkilöstöpalvelut, rekrytointi, suorahaku ja henkilöarvioinnit, yritysten ja organisaatioiden tutkimus-, valmennus- ja kehittämispalvelut, kevytyrittäjäpalvelut, kansainvälinen rekrytointi, kotouttamispalvelut, nuorten valmennuskurssit sekä työllisyyspalvelut. Strategiakauden tavoitteena on aloittaa hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja kasvattaa koulutus-, konsultointi- ja tutkimusliiketoimintaa uusilla palveluilla.

Hallitus on vahvistanut yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025 ulottuvalla strategiakaudella:

Liikevaihto 400 miljoonaa euroa

Liikevoitto 10 % liikevaihdosta

Osinko 30-50% tilikauden tuloksesta



Strateginen tavoite on tarjota laaja-alaisesti palveluita läpi koko ihmisen työuran. Uudistetun strategian ja KK Valmennuskeskus Oy:n yrityskaupan myötä Eezy tulee vuoden 2022 aikana auttamaan kymmeniä tuhansia nuoria opiskelupaikan löytämisessä. Lukiolaisvalmennukset tuovat entistä nuorempia henkilöitä Eezyn palveluiden piirin. Kokonaisuudessaan palveluiden piiriin tavoitellaan noin 250.000 henkilöä.

Tärkeimmät strategiset painopistealueet ja toimenpiteet ovat:

Voittava o rganisaatio : Eezyn kannattavuus paranee merkittävästi orgaanisella kasvulla liiketoiminnan skaalautuessa

: Eezyn kannattavuus paranee merkittävästi orgaanisella kasvulla liiketoiminnan skaalautuessa Kasvu ja asiakkaat: Eezyn asiakaspalvelu paranee ja tehostuu uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ja asiakkaiden liiketoimintaa kehitetään Eezyn valmennuksen, tutkimuksen, datan ja koneoppimisen avulla

Eezyn asiakaspalvelu paranee ja tehostuu uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ja asiakkaiden liiketoimintaa kehitetään Eezyn valmennuksen, tutkimuksen, datan ja koneoppimisen avulla Halutuin osaajien joukko : Eezyn osaajajoukko kasvaa koulutuksen, kansainvälisen rekrytoinnin ja täysin uusien palveluiden kautta ja Eezyn vetovoima lisääntyy digitaalisuuden sekä palveluiden helppokäyttöisyyden avulla

: Eezyn osaajajoukko kasvaa koulutuksen, kansainvälisen rekrytoinnin ja täysin uusien palveluiden kautta ja Eezyn vetovoima lisääntyy digitaalisuuden sekä palveluiden helppokäyttöisyyden avulla Merkittävin työelämän uudistaja: Eezyn yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa yritysostoilla ja palvelutarjonnan laajentamisella

”Lähdemme tulevaan strategiakauteen luottavaisin mielin. Luottamuksemme perustuu markkinoiden vetovoimaan, oman organisaatiomme iskukykykyyn ja resursseihimme tehdä yrityskauppoja. Me olemme kasvuyhtiö, jolla on vahva kassa ja osaamista kannattaviin yritysostoihin. Työvoiman ja palveluiden kysyntä on erinomaisella tasolla ja työelämän megatrendit kasvattavat markkinoitamme. Eezyläiset ovat osoittaneet kykynsä menestyä historiallisen vaikeissa pandemiaolosuhteissa, ja lähdemme huippukunnossa tulevaan olympiadiin”, kertoo Eezy Oyj:n toimitusjohtaja Sami Asikainen.





Pääomamarkkinapäivä

Eezy järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille huomenna torstaina 9.12.2021 klo 9.00–noin 11.30. Tilaisuudessa yhtiön johto kertoo päivitetystä strategiastaan, pitkän aikavälin tavoitteistaan ja yhtiön keskeisestä asemasta suomalaisen työelämän merkittävänä uudistajana.

Tilaisuus järjestetään hybriditoteutuksena eli tilaisuuteen ilmoittautuneet institutionaaliset sijoittajat, analyytikot ja median edustajat ovat tervetulleita Hotelli Kämpin Symposium-tilaan Helsinkiin. Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa:

https://eezy.videosync.fi/2021-12-9-eezy-cmd/register

Kaikki esitykset tallennetaan. Tallenteet ja esitysmateriaali ovat saatavilla Eezyn sijoittajasivulla tilaisuuden jälkeen. Tapahtuma on suomenkielinen.





Lisätietoja:

Eezy Oyj

Sami Asikainen

toimitusjohtaja

sami.asikainen@eezy.fi

puh. +358 (0)40 700 9915

Hannu Nyman

talousjohtaja

hannu.nyman@eezy.fi

puh. +358 (0)50 306 9913